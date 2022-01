Szentendre titkos téli arca: 5 izgalmas program a Dunakanyar ékszerdobozában

A Dunakanyar ékszerdoboza kétségtelenül izgalmas úti cél: nagyon könnyen és gyorsan megközelíthető Budapestről és minden évszakban új arcát mutatja meg, így még sokadik látogatásra is tartogat újdonságokat. Már az külön élmény, ha a macskaköves kis utcákat róva felfedezitek az óvárost, majd végigsétáltok a Duna-korzón, ám ezen felül számtalan más látnivaló vár még rátok februárban is.

A Ferenczy Múzeumi Centrum új kiállítóhelye, a PhotoLab, amely februárban nyílik meg a Vajda Múzeum földszintjén, egy fontos célt szolgál: lehetőséget és teret biztosít a szentendrei kötődésű fotóművészek számára fotóprojektjeik méltó, szakmai keretek közötti prezentálására. A kiállításokat különböző események kísérik, többek között szakmai előadások, artisttalks események és fotós workshopok színesítik a kiállítóhely mindennapjait. 2022-ben Bácsi Róbert László, Aknay Csaba és Kotchy Gábor (The Orbital Strangers Project), Deim Balázs, illetve Csontó Lajos fotókiállítása lesz látható. Az első tárlat A szabadság gesztusai címmel február 12-én, 17 órakor nyílik Bácsi Róbert László fotóival, amit Kováts Adél, a Radnóti Színház igazgatója nyit meg.

2000 Szentendre, Hunyadi utca 1.

Szamos Mátyás az 1930-as években egy népszerű dán cukrászmestertől leste el a mandulás massza csínját-bínját, jó kézügyességének köszönhetően pedig hamar kisebb figurákat kezdett el készíteni. Kezdetben virágokat és gyümölcsöket formázott, majd cifrább mintákkal is megbírkozott, és számos titkot és receptet jegyzett fel, melyek a családon belül generációról generációra szálltak. A kilencvenes években így született meg a Szamos marcipánmanufaktúra, illetve később az ország első, marcipánokat bemutató múzeuma Szentendrén. A múzeumban megelevenedik a Szamos marcipán múltja és jelene: mindent megtudhatunk a családról, a cukrászat és a marcipánkészítés fortélyairól és a látogatásunk megkoronázásaként meg is kóstolhatjuk a cukrászda finomságait.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 14.

Dömörkapu-vízesés

A város központjából könnyen megközelíthető szentendrei Dömörkapu nem hiába népszerű kirándulóhely télen is: a lélegzetelállító vízesés mellett a környék számtalan más természeti kincset is rejt. A Bükkös-patak és a Lajos-forrás a mínuszok beköszöntével a vízeséssel együtt befagy, ami egyedülálló látványt nyújt a kirándulóknak. Az apró, de annál különlegesebb vízesést néhány lépcsőfokon keresztül közelebbről is megtekinthetjük. A Dömörkapu kisgyerekekkel is bátran bejárható, és akkor is garantált sikert arat majd, ha kicsit elmenekülnétek a város zaja elől és felfedeznétek a természetet Szentendre környékén.

Ha szervezett túra keretében barangolnátok be a környéket, érdemes megnéznetek EZT az eseményt.

A várost jól ismerők körében közkedvelt, csokoládét, babkávét és teát árusító szaküzlet már 2003 óta várja az édesszájú vendégeket az utca legrégebbi házában, ahol több mint 80 féle kézműves bonbon, frissen pörkölt babkávé és szálas tea közül lehet választani. A hangulatos enteriőr polcain találhattok díjnyertes és rendhagyó ízvilágú prémium csokoládékat, különleges lekvárokat, borzseléket, csokikrémeket és különböző cukorkákat. A nemrég kávézórésszel kibővített üzletben megmelegedhettek a kinti séta után és megkóstolhatjátok a frissen pörkölt arabica kávéfajták egyikét, a belga fekete csokoládéból készített forró csokit vagy a különböző prémium szálas teák egyikét.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 9.

Februárban visszatér a Ferenczy Múzeumi Centrum népszerű Keresztrím irodalmi beszélgetéssorozata, ahova ismét párban érkeznek az egymással beszélgetni vágyó szerzők: Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtörténész vendégei idén Puskás Panni és Wirth Imre, Lukács Flóra és Kőrizs Imre, Székely Örs és Győrffy Ákos, illetve Rakovszky Zsuzsa és Both Balázs lesznek. A szombati beszélgetések 16 órakor kezdődnek a Ferenczy Múzeumban. A beszélgetéssorozat időpontjai: február 26., március 12., április 2. és április 23.

2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.