7 fantasztikus hely Budapest agglomerációjában a felejthetetlen kulináris kalandokért

Bár Budapest számtalan kiváló étteremmel és vendéglátóhellyel kecsegtet bennünket, nem árt néha nyakunkba venni a főváros agglomerációját és gasztronómiai gyöngyszemek után kutatni.

Dabas Deli Bistro

Szeretet, szenvedély és magasfokú elhivatottság viszi töretlenül előre Dabas szívének gasztronómiai szentélyét, a Dabas Deli Bistrót. A kisváros központjában otthonra lelt vendéglátóhely az ínyencek édenkertje, ugyanis egy delikátesz, reggeliző és bisztró hármasát hozza egy tető alá és mindből a legkiválóbb színvonalat nyújtja. A szívélyes vendéglátásért, az otthoni ízekért és vele együtt a közép-európai konyha sokszínűségéért most éri meg igazán útra kelni. Az ínycsiklandó reggelik, a mennyei bisztrófogások és az emlékezetes desszertek mellett a szomjoltókat sem bízzák a véletlenre.

2370 Dabas, Szent István tér 1/c | Weboldal | Facebook

Stübli Vendéglő, Nagykovácsi

Nagykovácsi szívében bájos kis ékszerdobozként bújik meg és idéz sváb hangulatot a Stübli Vendéglő. Az elragadó környezetben házias és különleges ízek, hétköznapokon kétfogásos menü, míg hétvégén az aktuális étlaphoz illeszkedő séfajánlat csábít Budapest agglomerációjába. A jelenleg rivaldafényben és egyben tányéron tündöklő vadhúsoknak és halnak kiteljesedést kínáló séfajánlat mellett a bélszíncsíkos cézársaláta, a parmezánbundás sertésszűzérmék, a snidlinges-almás-majonézes burgonyasaláta és a Stübli módra készített mákos guba minden falatjáért érdemes őket útba ejteni.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 109. | Facebook

Napolizza, Gödöllő

A Napolizzának hála Gödöllőre is megérkezett a hamisítatlan és oly megunhatatlan nápolyipizza-kultúra. Rendhagyó módon a Táncsics Mihány úti sporttelep ölelésében, egy fabódéban, fatüzelésű kemencében sülnek az autentikus, belül lágy, szélén roppanós nápolyi pizzák. Az eredeti dél-olaszországi hangulat már az alapanyagoktól, a Caputo búzaliszttől, a Vezúvon termett San Marzano paradicsomból készült paradicsomszósztól kezdve elkísér bennünket. A nem kevesebb és nem is több mint 90 másodperc alatt elkészülő pizzánkat hagyományos és gourmet változatban is kérhetjük: szarvasgombával, füstölt tarjával és tormával, de még kolbásszal és hegyes erős paprikával is.

2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 3. | Facebook

Cukorborsó Kertvendéglő, Páty

Egy jó hangulatú, pátyi kirándulást követően érdemes megcélozni az elbűvölő Cukorborsó Kertvendéglőt. Akár célirányosan, akár véletlenül térünk be ide, egyik esetben sem ér majd bennünket csalódás, hiszen a varázslatos környezetben megbújó rusztikus, családi étterem mennyei fogásokkal kápráztat el. Klasszikus, leheletnyi csavarral készült főételeik, hamburgereik, de még pizzakülönlegességeik is egytől egyig mennyeiek, és ha egyet ajánlhatunk, akkor a pátyi erdei gombákkal készült pappardellét és Bianka pátyi kovászdából érkező almás pitéjét ne hagyjátok kóstoló nélkül.

2071 Páty, Galagonya u. 4. | Facebook

Pizza Mamma, Dunakeszi

Míg a Dunakeszin élőknek helyben kedveskedik, addig a fővárosiakat az agglomerációba csalogatja autentikus nápolyi pizzájával a Pizza Mamma. A fatüzelésű kemencében sült tradicionális pizza pedig minden megtett kilométert megér, akárcsak a családias hangulat és az összes apró részletben tetten érhető, pizzák iránti sosem múló szeretet. Az Olaszországból származó, eredetvédett alapanyagok, a hosszan kelesztett tészták, valamint a kívül ropogós, belül hajszálvékony végeredmény csupán a kezdet, akárcsak a balzsamkaramell, mellyel néhány előétel dicsőül meg.

2120 Dunakeszi, Fóti út 39. | Weboldal | Facebook

major, Budaörs

2017-ben, mint Budaörs kedvenc gasztronómiai találkozópontja vonult be a főváros és környéki köztudatba a major. Reggelente a nor/ma friss kovászos kenyerei és péksüteményei, illetve mennyei keleti fogások csalnak mosolyt az arcokra, míg ebéd- és vacsoraidőben levesekkel és fatüzelésű kemencében sült nápolyi pizzájukkal varázsolnak kulináris élményt. Hagyományos nápolyi pizzájukat speciális változatban, feketefokhagymás paradicsomszósszal, de még kovászos uborkás mascarponekrémmel is kérhetitek. És ha ez még nem lenne elég, tematikus gasztrohétvégékkel is rendre a kertvárosi környezetbe invitálnak.

2040 Budaörs, Clementis László utca 22. | Facebook

+1 Bubblimo Bistro, Pilisborosjenő

Csütörtöktől vasárnapig várja tárt ajtókkal, a Hármashatár-hegyre és Budapestre nyíló mesés panorámával vendégeit a pilisborosjenői Bubblimo Bistro. Akár egy kellemes túra alkalmával ejtenétek útba, akár úti célként választanátok a terasszal megtoldott bisztrót, itt mindig családias hangulatban és baráti fogadtatásban lesz részetek. Éhséget csillapítani náluk egyedülálló pizzakülönlegességükkel, a Finozzával, ízletes szendvicseikkel és desszertjeikkel érdemes. Névadó Bubblimo limonádéjuk garantált, hogy egyből a kicsik kedvence lesz, míg a nagyok koktélokkal és minőségi csapolt sörrel enyhíthetik szomjukat. Asztalt foglalni hozzájuk feltétlenül érdemes!

2097 Pilisborosjenő, Hóvirág utca 29. | Weboldal | Facebook

