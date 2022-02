Nem mindennapi alakot ölt a Pilis vöröses sziklaképződménye

Budapesttől néhány kilométerre, Pilisborosjenőn található a nem mindennapi alakzatáról ismert Teve-szikla, és az Egri csillagok filmben látott egri vár másolata is. Ezért a két látványosságért mindenképp érdemes ellátogatni a térségbe, mi is ezt tettük, miközben egy analóg fényképezőgépet is magunkkal vittünk.

A Dunántúli-középhegységhez tartozó sziklaformáció közkedvelt célpontnak számít a túrázók körében, ennek egyik legfőbb oka az, hogy a legmagasabb pontja oldalról olyan, mintha egy kétpúpú tevét formálna meg.

A dolomitszikla körülbelül 220 millió évvel ezelőtt képződött, ma is látható kiemelkedését pedig hévizes oldatoknak köszönheti.

Az oldatban képződött kalcit következtében ugyanis különösen ellenállóvá vált, ezáltal nem kopott olyan gyorsan, mint társai, így a mai napig eredeti formájában gyönyörködhetünk benne.

A Teve-sziklát különböző rétegek alkotják, a sávokon pedig szemmel látható, hogy a tenger visszahúzódása előtt meddig állt víz alatt a szikla, valamint a tenger hordalékának lerakódásait is megfigyelhetjük a felszínén.

Naplementekor a kőzetekre kicsapódott vastartalom miatt vöröses színben pompáznak a sziklák.

A sziklák tetején csodálatos kilátás tárul elénk, napos időben különösen szép, ahogy a nap sugarai megvilágítják a hatalmas sziklát. A mászás ugyan nincs megtiltva, de tapasztalatlan mászók számára rendkívül balesetveszélyes lehet, ezért érdemes vigyázni.

A sziklaképződményt elhagyva egy rövid sétaút után feltűnik néhány magasló várrom, amelyek az Egri csillagok című kultikus magyar filmből lehetnek ismerősek számunkra. Nem véletlen, ugyanis az egri vár másolatát láthatjuk, amely az 1968-ban bemutatott Egri csillagok c. filmadaptációhoz készült. Várkonyi Zoltán filmrendező maga választotta ki a Pilisborosjenő és Csobánka között húzódó völgyet a forgatás helyszínéül. A több ezer statiszta részvételével forgatott csatajelenetek miatt a nagyrészt fából készült díszlet egy része leégett, de rögtön újjáépítették.

A vár környéke a film elkészülte után lelakottá vált, ezért a negyvenedik évfordulójának alkalmából, 2008-ban a Pilisborosjenői Önkormányzatnak köszönhetően rendbehozták. Erre utal a várrom egyik falára kihelyezett emléktábla is.

A túra jellegét tekintve könnyűnek számít, ezért kisgyerekes családok számára is remek program lehet, nem is beszélve arról, hogy kirándulás közben nagyszerű képeket lehet készíteni.

Elérhetőség Teve-szikla / Egri vár másolata 2120 Pilisborosjenő pilisborosjeno.hu