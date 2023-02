15 kevésbé ismert kirándulóhely és titkos látnivaló Dél-Pesten és környékén

Ha kipipáltáltátok a Budai-hegység összes kirándulóhelyét, érdemes listátokra tűzni a sokszínű Dél-Pest látnivalóit, hiszen számos izgalmas úti célt rejt magában a régió.

Merzse-mocsár, Budapest (XVII. kerület)

Budapest külvárosában, a Ferihegyi repülőtér szomszédságában terül el a főváros egyetlen igazi mocsara, a pesti vidék egykori mocsaras területeinek utolsó hirdetője, a Merzse-mocsár. A 40 hektáros természetvédelmi terület élő- és növényvilágát 15 állomásos, 6 kilométer hosszú tanösvényen ismerhetjük meg, amely a mocsárt körülölelő gyalogutakon keresztül elvisz egészen az új, fából épült kilátótoronyig. Kellemes szabadtéri sétánk során rengeteg állat- és növényfajjal találkozhatunk: a víz közvetlen közelében nádas, peremén ligeterdő húzódik, amelyet védett madárfajok, nyulak, őzek és rókák népesítenek be, míg a békakuruttyolástól és rovarok zümmögésétől hangos tóparton még a repülőgépek moraja is a távolba vész.

Bókay-kert, Budapest (XVIII. kerület)

Kevesen tudják, hogy Pestszentlőrincen található Budapest talán legsokszínűbb parkja, a kertes házakkal körülölelt, 16 hektárnyi területen elterülő Bókay-kert. Minden évszakban látványos, tavirózsás dísztavak, kacskaringós sétányok és parkerdő várja a szabadba vágyókat, de az aktív kikapcsolódás kedvelői is megtalálhatják itt a számításaikat, hiszen kalandpark, tematizált játszóterek, kosárlabdapálya, teqballpálya, teniszpálya, négyévszakos sípálya, télen jégpálya, uszoda, nyáron strand és szaunablokkok is elérhetőek a szabadidőpark területén. A zenei színpad és rendezvényhelyszín pedig nagyszabású koncerteknek és gasztrofesztiváloknak ad helyt.

1181 Budapest, Szélmalom utca 33. | Facebook-oldal >>

Kolonics György sétány, Budapest (XXI. kerület)

Természetközeliség, szinte érintetlennek tűnő, vadregényes, buja növényzet, terebélyes ártéri fák, csend, nyugalom és a Duna vízének közeli hullámzása, amelyen hattyúk és kacsák ringatóznak. Mindezt 5 km hosszan élvezhetjük a Kolonics György sétányon, amely Budapesten egyedülálló partszakasszal rendelkezik. Gondozott parkok, árnyas ligetek, padok, kalózos játszótér, sportpályák, tanösvény, romantikus kis fahíd, szabadtéri kondipark, horgászhelyek és stégek varázsolják a helyet még lenyűgözőbbé. Érkezhetünk busszal, HÉV-vel, vagy akár a nagyszerű állapotú bicikliúton, eltévedni biztos nem fogunk.

Soroksári Botanikus Kert, Budapest (XXIII. kerület)

A 60 hektáron elterülő zöld ékszerdoboz a fővárosi nyüzsgés központjától mindössze 20 kilométerre kínál nyugodt kikapcsolódási lehetőséget a természet lágy ölén. A botanikus kertet oktatási céllal hozták létre a hatvanas években, lehetőséget szerettek volna teremteni a leendő kertészmérnökök számára, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a növényekkel. A park jelenleg a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karához tartozik, tehát ma is beteljesíti oktató jellegű küldetését, emellett viszont a természet iránt érdeklődőket is szeretettel látják a flóra között barangolni. A szabad levegőn kikapcsolódni vágyókat hóvirágok sokasága és egy hangulatos kis tó várja a Soroksári Botanikus Kertben, melynek az aktuális nyitvatartásról a weboldalon informálódhattok.

1239 Budapest, M51 2760. | Weboldal >>

Kavicsos-tó, Budapest-Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós és Csepel határában fekszik a magyar Maldív-szigetekként emlegetett Kavicsos-tó és szigetrendszere, a 166 hektáron elterülő szigetvilág, melynek több mint 60%-a víz. Az egykori kavicsbányát, amelyből többek között a csepeli panelházak alapanyagát is kinyerték, immár több mint 25 éve bezárták, és a tavat gazdag vízi- és madárvilág népesítette be. A szigeteken összesen ötszáz ház épült fel, melyek ma javarészt nyaralóként és horgásztanyaként funkcionálnak, habár néhány család egész évben a tóparton él. A Kavicsos-tó környéke igazi horgászparadicsom, sőt horgászok kezében lévő magánterületnek minősül, de a helyiek zavarása nélkül természetesen lehet sétálgatni a házak között.

Szigethalmi Vadaspark

A fővárostól 40 percnyi autóútra fekvő Szigethalom ad otthont a Szigethalmi Családi Vadasparknak, amely a nagyszülői ház udvarából és annak háztáji állataiból nőtte ki magát azzá a hangulatos kis parkká, melyet ma sok család szívesen látogat. A 2014-ben megnyitott vadasparkban jelenleg kecskefarm, állatsimogató, halastó, pónilovak, papagájház és öt játszótér várja a látogatókat, akik felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak, ha ellátogatnak a kis és nagy állatok uralta zöldterületre.

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145-147. | Weboldal >>

Ráckevei Hajómalom

Ráckeve központjában, a parti sétányon andalogva, a hídtól mindössze 100 méterre délre találjuk a Ráckevei Hajómalmot, Magyarország utolsó hajómalmának rekonstrukcióját. A technológia fejlődésének köszönhetően a malom eredeti mása nem a többi példány sorsára jutott, melyeket tüzelőnek hordtak szét, hanem a Szentendrei Skanzenbe szállították az elsüllyedt roncsot. A 2000-es évek elején az egykori molnárok leszármazottainak közreműködésével és közösségi összefogással építették újjá, és 2010 óta interaktív múzeumként él tovább.

Weboldal >>

Zichy-kápolna, Lórév

Közel a Duna főágához, a Csepel-sziget déli részén található Pest megye egyik legrégebben lakott helye, a Ráckeve melletti Lórév. A kicsiny község tüneményes nevezetessége a Duna árterében, egy csendes szigeten álló, Zichy-kápolna, melyet még a túlparti Adonyból is szabad szemmel megpillanthatunk. Az 1859-ben épült apró, egyhajós épületet gróf Zichy Ödön, volt Fejér megyei alispán emlékére állították, akit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után ezen a helyen végeztek ki. A tragikus történetű helyszín mégis sokakat vonz romantikus, neogótikus küllemével és festői környezetével.

Ócsai Tájház és premontrei kolostor

Régi korok hangulatát szívhatjuk magunkba a fővárostól körülbelül félórás autóútra található Ócsa Öregfalujában ráérősen sétálgatva. Kivétel nélkül lassulásra késztetnek itt az Ócsai Tájház portaegyütteséhez tartozó nádfedeles parasztházak, és a porták mögött megbújó XIII. századi premontrei bazilika épülete, amely ma már református templom. Az évszázadokat idéző műemléktemplom ráadásul a magyar építészet legszebb erődtemplomainak egyike. A jó hír pedig, hogy az öregfalun kívül is akad látnivaló Ócsán, az Öreghegyi pincesoron, aminek pincéi közt sétálgatva szinte tapinthatóvá válik a múlt.

Selyemréti tanösvény, Ócsa

A Budapesttől nem messze található Ócsa melletti Nagy-erdőben található tanösvény könnyedsége és rövidsége miatt jó úti cél lehet gyerekekkel is, a 3 km hosszú útvonalon pedig az év minden időszakában garantáltan érdekes látnivalókban lesz részünk. A 6 állomásos tanösvény különlegessége, hogy az útvonal láperdőkön és lápréteken keresztül vezet, így az információs táblák segítségével mindent megtudhatunk a különleges élőhely világáról. A tanösvényt kifejezetten érdemes télen, a nagy hidegben meglátogatni, hiszen a befagyott láp káprázatos látványt nyújt.

Szent Jakab sétány, Dabas

Amennyiben kisgyerekekkel is könnyen bejárható kirándulóhelyet keresel, irány Dabas, azon belül is a Szent Jakab sétány. A mindössze két kilométeres, a Duna-Tisza-csatorna és a Duna-völgyi-főcsatorna találkozásánál kiépített sétány a Magyar Zarándokút részét képezi és tanösvényként is funkcionál. A cölöpökre épült útvonalat sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki, amelynek tetejére érve csodálatos körpanoráma tárul elénk. A sétány a helyiek körében igen népszerű, hiszen a terület kiválóan alkalmas piknikezésre, sütögetésre, sportolásra, de akár még horgászatra is.

Tőzeges-tó, Gyömrő

Ha kisvárosi romantikára vágytok, tűzzétek ki úti célul a hosszú múltra visszatekintő Gyömrőt. Számos környékbeli túraútvonal érinti a barátságos települést, de kizárólag a városban is akadnak bőven látnivalók. Egyik fő attrakciója a ma már iskolaként működő, Hild József tervei alapján épült Teleki-kastély, amely után érdemes sétálnotok egyet a horgászok körében közkedvelt, vadregényes, nádassal ölelt Tőzeges-tó körül, melynek partján kialakított tanösvényt végigjárva megismerhetitek az elbűvölő nádszigetekkel tűzdelt tó természeti értékeit. Ha megéheztetek, ugorjatok át a tófürdőhöz, ahol a festői környezet mellett kulináris kalandok várnak benneteket.

Monori Pincefalu

“Az ezer pince városa”, vagyis Monor Budapesttől mindössze 25 kilométerre a Monor-Irsai-dombság és az Alföld találkozásánál fekszik. A hely nemcsak a 190 méteres magasságba törő Strázsa-hegyről nevezetes, de azokról a löszbe mélyített romantikus pincéiről és présházairól is, melyek oly hűen adják vissza a vidéki idill hangulatát. A szőlőterületektől elkülönült pincefalu nemcsak ezen a vidéken, de az országon belül is páratlan, amibe mintegy 960 pince és présház, illetve szőlészeti és borászati tanösvény nyújt bepillantást, melynek legvégén egy játszótérrel körülölelt kilátóból vethetünk pillantást a hullámzó dűlőkre. Érdemes a falu Facebook-oldalát is nyomon követni, mert időről időre pincenyitogató eseményekkel kedveskednek az ide látogatóknak.

Facebook-oldal >>

Pótharaszti sétaerdő és pusztatemplom, Csévharaszt

A Pótharaszti sétaerdő a homokbuckás tájairól emlékezetes, védett Csévharaszti Borókás Természetvédelmi Területen bújik meg, és változatos növényvilágának köszönhetően közkedvelt sétacélpont a helyiek körében. A turistaközponttól induló, kisebb-nagyobb rétekkel tűzdelt túraútvonalon fenyveserdő, nyárfaligetek, tölgyesek és sűrű cserjések váltják egymást. Utunk során egy szántóföld közepén található akácfaliget rejti az Árpád-házi királyok idejében épült Pótharaszti pusztatemplomot. Egy 1997-es ásatás során kiderült, hogy a jelenlegi romok alatt egy régebbi templom maradványai is fellelhetőek. Mostanra a középkori műemlék nyugati fala maradt épen, mely öt méter magasan kapaszkodik az ég felé.

Réce tanösvény, Apaj

Az egykori Apaji-halastavak mentén vezető ötállomásos Réce tanösvény a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb szikes területén fut végig. A vizes, lápos környezetnek köszönhetően a puszta közkedvelt a madarak körében, melyek a tavaszi, kora nyári és az őszi madárvonulások időszakában megtelnek madárzsivajjal. Az ösvény két végpontján felállított megfigyelőhelyekről megpillanthatunk itt bükkös hattyút, különféle récefajokat, kócsagot, gólyát, réti héját, bölömbikát, nádirigót, nádiposzátát, fülemülét, kékbegyet, cinegeféléket, de a nagy testű pusztai túzokot is, amelynek egyik legnagyobb hazai állománya él itt barátságban az Alföld egyik legjelentősebb szürkemarhacsordájával.

Weboldal >>

