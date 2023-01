8 kevésbé ismert kilátó Budapest környékén, ha elkerülnéd a tömegeket

Számtalan lenyűgöző panorámával váró kilátóval találkozhatunk úton-útfélen hazánkban, néhány viszont olyannyira közkedvelt, hogy szinte fel sem lehet jutni a legtetejére. Ezt megelőzve összegyűjtöttünk kevésbé ismert kilátókat Budapest környékén, amelyekhez érdemes ellátogatni.

Fellner Jakab-kilátó, Tata

A 40 méter magas, Kálvária-dombra épült Fellner Jakab-kilátó tetejéről festői látványban lehet részünk Tata városára. Az Esterházy család házi építészéről elnevezett kilátó meglepő múlttal rendelkezik: eredetileg itt működött a Turul sörétöntöde. Az apró lövedék elkészítéséhez pedig magas épületre volt szükség, hiszen az olvadt ólmot a torony tetejéről csepegtették le vízzel teli edényekbe. A 60-as évekre leálltak a gyártással, így a torony eredeti funkciója megszűnt, és magasságának köszönhetően mára látogatható kilátóként működik. A 175 lépcsőfok megmászásával lehengerlő panoráma nyílik a Gerecse hegyeire is.

Kós Károly-kilátó, Zebegény

A Dunakanyar egyik gyöngyszemeként számon tartott Zebegény is büszkélkedik egy gyönyörű, egész évben látogatható, panorámás kilátóval. A Kós Károly-kilátó 2015 óta várja a kirándulókat, nevét pedig Kós Károly erdélyi származású építészről és íróról kapta. A torony vörös fenyőből épült, alsó része pedig egy székely kaput formáz meg. Lépcsőfokait megmászva elénk tárulnak Zebegény takaros kis házai, de megcsodálhatjuk a Pilis vonulatait is.

Prónay-kilátó, Alsópetény

A Romhányi-hegyen, a Kecske-kő csúcsára épült, 26 méteres Prónay-kilátóhoz szelíd, erdős dombokon vezet át az út. A 2017-ben átadott kilátótornyot a Kéktúra útvonaláról egy rövid kitérővel közelíthetjük meg. A legmagasabb ponthoz vezető 128 lépcsőfok sem szabad, hogy eltántorítson titeket, hiszen a pihenőszintekkel kialakított magaslest kényelmesen megmászva, madártávlatból kémlelhetjük a környező falvak vonalai által megrajzolt régiót.

Szent László-kilátó, Mogyoród

A Somlyó-hegy tetejére épült Szent László-kilátót tavaly felújították, így egészen új meglátásból vehetjük szemügyre hazánk leggyönyörűbb hegységeit, a Budai-hegységet, a Pilist, a Börzsönyt és még a Mátra egyes részeit is. A Mogyoródon található, Makovecz Imre által tervezett kilátót a Mogyoródi Nőegylet kezdeményezésére építtették. Az építmény kápolna is egyben, melynek bejárata a torony tövéből nyílik. A földdel borított kápolnában kapott helyet Szent László fából faragott, két és fél méteres szobra.

Sashalmi kilátó

Sokan nem is gondolnák, de a XVI. kerületben, azon pedig pedig Sashalmon is található egy kilátó, amelyet ugyan nem magaslatra építettek, tetejéről mégis gyönyörű a kilátás. A családi házak ölelésében épült kilátóra a kerület határában bukkanhatunk rá, majd megmászva a torony 100 lépcsőfokát, rögtön láthatóvá válik a távolban a Budai-hegység, a Pilis és a Gödöllői-dombság. A kilátóhoz tartozik egy teraszos kávézó, egy játszótér, valamint egy emlékpark is.

Csergezán Pál-kilátó, Páty

A Páty, Nagykovácsi és Telki hármas határán, a Budai-hegység legmagasabb pontján találhatjuk meg a Csergezán Pálról (híres grafikus, természet- és vadászfestő) elnevezett kilátót, amit megfelelő időjárási feltételek mellett akár kerékpárral is megközelíthetünk. A vörösfenyő elemekből épült kilátó 100 lépcsőfokának megtétele után 23,5 méteres magasságból csodálhatjuk meg a szemünk elé táruló lélegzetelállító körpanorámát.

Ranzinger Vince-kilátó, Tatabánya

A tatabányai Turul-emlékműtől 15-20 perc sétára található a Csúcs-hegy tetejére épült, egész évben szabadon látogatható Ranzinger Vince-kilátó. Az szerkezetet eredetileg Bányász-kilátónak nevezték, ugyanis egy ideig bányászati felvonóként használták. A 30 méter magas kilátó 1980-ban épült, egy 1978-ban történt bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékére készítették el. Az építmény szerkezetét 2008-ban felújították, akkor kapta új nevét, Ranzinger Vince bányamérnök tiszteletére. Amennyiben a torony tetejéről szeretnétek megcsodálni a közelben fekvő városok (Tata, Oroszlány, Vértesszőlős, Környe) gyönyörű panorámáját, ahhoz összesen 156 lépcsőfokot kell megtennetek.

Boldog Özséb-kilátó, Pilisszentkereszt

A 756 méter magas Pilis tetején épült meg a geodéziai torony átalakításával létrehozott Boldog Özséb-kilátó, amely 17 méteres magasságával a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontján ágaskodik. Az egész évben szabadon látogatható kilátó nyitott teraszáról elképesztő, 360 fokos panoráma tárul a kirándulók elé, így többek között ráláthatunk a teljes Dunazug-hegységre. A 2014-ben átadott kilátót a pálos rend alapítójáról, a környéken remeteként élő Boldog Özsébről nevezték el.

