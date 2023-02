5+1 elbűvölő kastély, amely tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető Budapestről

Sokakat visszatart a távolabbi látnivalók felfedezésétől a gépjármű hiánya, ezért válogatásunkban olyan mesés kastélyokat szedtünk most össze, amelyek tömegközlekedéssel is könnyedén magközelíthetőek Budapestről.

Grassalkovich-kastély, Gödöllő

A Budapesttől 30 km-re fekvő Gödöllő az Örs vezér terétől hévvel, illetve a Stadion buszállomástól busszal kevesebb mint egy órán belül megközelíthető, és mivel a nevezetességek sétatávolságra vannak egymástól, kifejezetten ideális úti cél, ha egy napra elszakadnánk a fővárosból. Nem meglepő, hogy a gödöllői látnivalókról a legtöbbünknek a királyi palota ugrik be, a Gödöllői Grassalkovich-kastély Magyarország legnagyobb és legfényűzőbb barokk kastélya, és történelmi, illetve műemléki szempontból is fontos szerepe van. A csodálatos épület megtekintése mellett az ingyenesen látogatható kastélypark is elképesztően gyönyörű látványt nyújt, az angol kertet a versailles-i kastélypark mintájára tervezték, minden évszakban tökéletes sétaúti cél.

Brunszvik-kastély, Martonvásár

Autóval alig fél órára, de az egyébként vonattal is könnyen megközelíthető Martonvásárra ellátogatni igazi kikapcsolódást, de egyben időutazást is jelent az angol főúri rezidenciák, illetve a Tudor stílusú kastélyok világába. Itt található ugyanis a Martonvásártól elválaszthatatlan Brunszvik család 70 hektáros angol kerttel körbeölelt, az ország egyik legszebb kastélyának tartott pompás kastélya, ahova kényelmesen rendezkedett be a Beethoven Emlékmúzeum és Óvodamúzeum is. A csodás kastélyban tett látogatás és a vadregényes parkban feltöltő andalgás tökéletes hétvégi programnak bizonyul.

Ráday-kastély, Pécel

Budapest agglomerációjában, a fővárostól mindössze öt kilométerre található az évszázadokkal ezelőtt írók és tudósok találkozóhelyéül szolgáló Ráday-kastély, amely stílusában meglepően hajaz a gödöllői Grassalkovich-kastélyra. Utóbbi nem véletlen, hiszen Pécel barokk ékszerdoboza, a végleges formáját 1770-re elnyerő kúria építési munkálatai szintén Mayerhoffer András és fia vezényletével zajlottak. A jelenleg kiállítóhelyként és koncerthelyszínként működő patinás épületegyüttes a XVIII. században az ország kulturális életének egyik fontos központja volt, amihez nagyban hozzájárult a Ráday család, különösen Ráday Gedeon művészetek és tudományok iránti elköteleződése.

Károlyi-kastély, Fót

A Károlyi-kastély helyén a 19. század előtt egy kisebb kúria állt, ami az akkor Fekete-birtoknak nevezett terület központi részét képezte. Amikor a Károlyi család megvásárolta a területet, felkérték a család építészét, Ybl Miklóst, hogy készítsen egy tervet egy nagyobb kastélyról, ami majd a család lakóhelye lehet. A klasszicista stílusjegyeket viselő épülethez számos melléképület is csatlakozott, illetve a körülötte lévő kertet is a korban divatosnak számító angol kertek mintájára alakították ki. A belső terek kifejezetten modernnek számítottak: létrehoztak egy 20 ezer kötetnek helyt adó, csigalépcsővel összekötött kétszintes könyvtárat. Az épület jelenleg a Fóti Kastély Étterem működik a falai között, ami az épülethez illő eleganciával várja a vendégeket.

Teleki-Tisza-kastély, Nagykovácsi

A Budai Tájvédelmi Körzet csodálatos környezetében, a mesés Nagykovácsiban bújik meg, a Budapestről autóbusszal is könnyen megközelíthető a 2018-ban teljesen felújított Teleki-Tisza-kastély. A helyszínről több túraútvonal és tanösvény is elérhető, de a műemléképületet körülölelő közel tízhektáros, impozáns ősfákkal tűzdelt park is kiválóan alkalmas egy könnyed szabadtéri kikapcsolódáshoz. A díszkert egy ligetes mezőkkel határolt tavat is kialakítottak, melyen egy romantikus híd vezet át. A kastély jelenleg szálláshelyként és rendezvényhelyszínként üzemel.

Nógrád megye számtalan nemesi kúriája közül csak kevés érte meg a 21. századot, közülük is még kevesebb, amely a mai napig használatban van. Az alsópetényi Prónay-kastély ezen kivételesen szerencsés arisztokrata rezidenciák közé tartozik: az 1750 körül barokk stílusban felépült épületegyüttes műemléki igényű felújítása tíz évvel ezelőtt fejeződött be, múlt és jelen tökéletes összhangját eredményezve. A korhű berendezésű Nagykastély, az épület alatt húzódó borospince, a ligetes, erdőszerű kastélypark, valamint az innovatív wellnessrészleggel, multifunkcionális jógateremmel és szaunavilággal felszerelt Balance Spa garantálják a teljes kikapcsolódást. A kastély tömegközlekedéssel csak átszállással két órán belül érhető el.