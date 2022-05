Egynapos kirándulás fél órányira Budapesttől: 5 kihagyhatatlan látnivaló Fóton

A Budapesttől fél órára található település rendkívül sokszínű programkínálatot rejteget: elhelyezkedésének köszönhetően tökéletes kiindulópontja különböző túráknak, gazdag történelmi múltjának köszönhetően pedig helyi látnivalókból sincs hiány. Megmutatjuk, miket nézzetek meg, ha egy egynapos program keretében felfedeznétek Fótot és környékét!

Fóti-Somlyó-tanösvény

A mindössze 3,5 kilométeres, Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Fóti-Somlyó tanösvény, amely az út során több helyen is lenyűgöző panorámát tartogat a kirándulóknak. A Gödöllői-dombság peremén fekvő kirándulóhely igazán különleges az állatvilágot tekintve, ugyanis közel 650 féle lepkefajnak ad otthont ez a csodálatos természetvédelmi terület, valamint hazánk szinte összes gyíkfaja megtalálható a térségben, számos harkályfaj mellett. A körtúra körülbelül két és fél óra alatt kényelmesen bejárható, a Fóti-Somlyó legtetején pedig gyönyörű kilátás tárul elénk. Az útvonal 11 állomásból áll, ezek mindegyike tematikusan mutatja be a környékbeli élővilágot.

Szent László-kilátó

A Somlyó-hegy a Gödöllői-dombság harmadik legmagasabb csúcsa, megmászása közben pedig elképesztő panoráma tárul elénk: fentről láthatjuk a közelben lévő Hungaroring-et, a Pilist és a Visegrádi-hegységet, illetve tiszta időben a Börzsöny és a Cserhát is jól kivehető. A hegy tetejére 1994-ben a Mogyoródi Nőegylet kezdeményezésére épült meg a Szent László-kilátó, amit Makovecz Imre tervezett. Az időjárás viszontagságai és az ott bandázó fiatalok megrongálták az M3-as autópályáról már messziről szemet szúró kilátót, így balesetveszélyesnek nyilvánították és lezárták. Jelenleg végzik a felújítás utolsó lépéseit, így a nyár elejétől már a megújult kilátó fogadja az ide kirándulókat, benne az újonnan készült Szent László szoborral. A felújított kilátó mellett tűzrakóhelyek, egy játszótér és egy tanösvény is biztosítja a felhőtlen kikapcsolódást.

A fóti római katolikus templom

Fót legemblematikusabb épülete kétségtelenül a Szeplőtelen fogantatás temploma, ami grandiózus méretével és gyönyörű belsejével kihagyhatatlan látnivaló a városban. Az 1825-55 között épült romantikus stílusú római katolikus templomot Ybl Miklós tervezte Károlyi István gróf megbízásából, az épület több, mint 300 tervrajz újragondolása után készült el. A két egymás fölé épített templomból álló négytornyos bazilikát a budapesti Vigadó mellett a magyar romantika legjelentősebb alkotásaként emlegetik. A templomba belépve sem ér minket csalódás: az apró részletekkel kidolgozott szobrocskák, freskókkal díszített falak és az óriási orgona lenyűgöző látványt nyújt.

Bozótmíves tanösvény

A Gödöllői-dombság 2017-ben kialakított tanösvénye egy egészen egyedülálló koncepciót mutat be: az egyes megállóknál nemcsak a környék növény-és állatvilágát ismerhetik meg az erre járók, hanem túlélési praktikákkal is gazdagodhatnak. A bozótmívesség, angolul Bushcraft, az ősi, hagyományos, természetben való túlélés különböző praktikáinak mai korba ültetett változata. A hazai követőiből álló Magyar Bozótmíves Egyesület kezdeményezésére született meg a 7 állomásból álló tanösvény. A 3,3 km hosszú, körülbelül egy órás sétaútvonal Kerepes, Mogyoród és Gödöllő között vezet, autóval legegyszerűbben a 3-as útról közelíthető meg. Ha a túra közben megpihennétek, van lehetőség tűzrakásra is egy kisebb tisztáson.

Károlyi-kastély

A Károlyi-kastély helyén a 19. század előtt egy kisebb kúria állt, ami az akkor Fekete-birtoknak nevezett terület központi részét képezte. Amikor a Károlyi család megvásárolta a területet, felkérték a család építészét, Ybl Miklóst, hogy készítsen egy tervet egy nagyobb kastélyról, ami majd a család lakóhelye lehet. A klasszicista stílusjegyeket viselő épülethez számos melléképület is csatlakozott, illetve a körülötte lévő kertet is a korban divatosnak számító angol kertek mintájára alakították ki. A belső terek kifejezetten modernnek számítottak: létrehoztak egy 20 ezer kötetnek helyt adó, csigalépcsővel összekötött kétszintes könyvtárat. A család a 20. század elején kiköltözött, a világháborúk alatt frontkórházként használták az épületet, majd sokáig váltogatta a funkcióját. Jelenleg az épületek helyt adnak egy gyermekotthonnak, a Fóti Szabad Waldorf Iskolának, illetve a Fóti Kastély Étteremnek is, ami az épülethez illő eleganciával várja a vendégeket.