Csodálatos őszi séta Gödöllő gyönyörű látnivalói között

A Budapesttől alig 40 perces autóútra található Gödöllő minden évszakban kiváló úti cél, ősszel azonban különösen gyönyörű arcát mutatja a 30 ezres település.

Gödöllői Arbo-park

Gödöllő felújított arborétumában akár egy teljes napot is el lehet tölteni, hiszen a keresztül-kasul futó vadregényes ösvények mellett interaktív táblák, szabadtéri fitneszgépek, hullámpadok, kisvasút és egy erdészeti tematikájú játszótér várja a természetbe vágyókat. Az ingyenesen látogatható parkban büfét és illemhelyet is találunk. A sétautak babakocsival is kényelmesen bejárhatóak.

Weboldal >>

Kastélypark

Ódákat lehetne zengeni a Gödöllői Királyi Kastély patinás épületéről, aminek minden zegzugát, kiállítását érdemes bejárni. Az impozáns épületegyüttes körül elterülő 26 hektáros park egész évben ingyenesen látogatható. A területen, ahová egykor a legendás Sisi is szívesen kilovagolt, hangulatos sétányokra, szökőkútra, mezítlábas ösvényre és romantikus pavilonra bukkanhatunk.

Weboldal >>

Erzsébet park

Erzsébet királyné váratlan halálát követően, még ugyanabban az évben, 1898-ban kétszázféle örökzölddel díszített ligetet létesítettek Gödöllőn. A város szívében található park egyike volt a legelső köztereknek, melyek a királynénak állítottak emléket. A parkban egy hangulatos, krími hársokkal szegélyezett sétány vezet Sisi szobrához, amelyet 1901-ben, Ferenc József jelenlétében adtak át.

Szabadság tér

Az őszi séta kihagyhatatlan megállója Gödöllő 2012-ben megújult fő tere, a Szabadság tér. A város középpontjában a hagymakupolájú református templom nyúlik a magasba, amely körül zöldterületet, játszóteret, kényelmes padokat és szökőkutakat találunk. Szintén a Szabadság tér ad otthont Erős Apolka szobrának, amellyel József Attila Altató c. versének címzettjét, kis Balázst formálta meg a művész.

Fedezd fel ezt a lenyűgöző őszi helyszíneket rejtő sétaútvonalat is Budapest közelében: