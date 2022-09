Az én Sisim címmel nyílik meg a Gödöllői Királyi Kastély legújabb kiállítása

Erzsébet királyné népszerűségén nem fog az idő. Több mint 120 évvel a halálát okozó merénylet után rajongóinak száma világszerte nő, akik közül sokak gyűjtőszenvedélyévé vált Sisi élete. Szeptember 10-én Sisi-rajongók gyűjteményéből nyílik időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban.

A magyarországi Erzsébet királyné-kultusz központjaként működő Gödöllői Királyi Kastélyban idén különleges meglepetéssel készültek a Sisi-rajongók számára. A számos muzeális kincset felvonultató állandó és időszaki kiállítások sora után a főszerepet most a gyűjtőknek szánták.

Pályázat keretében találták meg azokat a jelentkezőket, akik szívesen megmutatnák a nagyközönségnek gyűjtőszenvedélyük legszebb, legérdekesebb darabjait. A válogatásnál nem elsősorban a tárgyak piaci értéke, hanem inkább azok különlegessége volt fontos számukra a gyűjtő személyével és a tárgyakhoz kapcsolódó történetekkel együtt.

Abban bíznak, hogy a kiállítással több korosztályt is meg tudnak szólítani, hiszen a legfiatalabb gyűjtő mindössze 20 éves, a legidősebb pedig 78. Az ország egész területéről érkeztek pályázatok, Szombathelytől Nyíregyházáig; többségében hölgyektől, de három úr is akadt a jelentkezők között. A pályázók elkötelezettségét jól mutatja, hogy jellemzően régóta: tizen-, huszonéve gyarapítják gyűjteményüket, de van, aki már 63 éve!

A kastély munkatársai őszinte kíváncsisággal olvasták a gyűjtők sorait arról, hogy mi indította őket el ezen az úton. Sejtették, hogy a Sissi-trilógia meghatározó lehet, ezt öten említették. De ezen kívül meglepően sokféle motivációs körülményről számoltak be: meghatározó könyvekről, kiállításról, cikkről, utazásokról, musicalről, nagyszülőktől ajándékba kapott képről – és a gödöllői kastélyban tett látogatásról.

A gyűjtőkkel való beszélgetéseik során pedig kiderült, hogy sokuk élete a gyűjtésen túl több szállal kapcsolódik Erzsébethez. Szeretnék, ha ezekkel a történetekkel másokat is inspirálnának, ezért indították el új weboldalukat www.azensisim.hu címen.

És hogy mit is gyűjtenek a pályázók? Mindent. Bármit, amin Erzsébet portréja megtalálható, ami róla szól, ami a személyéhez valamiképp kapcsolódik. A tárgyakat nem csak vásárolják, hanem néha maguk is készítik. De a gyűjtőszenvedély nem mindenkinél tárgyakra irányul: van, akinél utazásokra, élményekre… A kiállításon megdöbbentően mély, személyes kötődést tükröző mai tárgyakkal és eddig sosem látott, valódi műkincsekkel is találkozhatnak a látogatók.

A kiállításon a magángyűjtemények tárgyai, történetei mellett áttekinthetjük a hazai Erzsébet-kultusz kialakulásának állomásait is. A gyerekeket pedig a Mit gyűjtött Erzsébet királyné? című játékkal várják.

Bővebb infó: kiralyikastely.hu

