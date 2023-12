Adventi programkalendárium: 24 téli élmény Budapesten a varázslatos pillanatokért

A békés adventi készülődés jegyében, december 1-24. között minden nap ajánlunk nektek egy téli budapesti programot, amelyet az egész család együtt élvezhet. Töltsétek meg minőségi pillanatokkal az év legvarázslatosabb időszakát!

December 1. – Fényvillamos

A feldíszített, fényárban úszó BKV Fényflotta járművei december 1-jén, napnyugta után gördültek ki a Hungária kocsiszínből. Az ünnepi fényben tündöklő buszok, villamosok, trolik azóta is járják Budapest utcáit, egészen januárig. Nézzétek meg a menetrendet, hogy biztosan elcsípjetek egyet!

December 2. – Joulupukki Budapesten

Igazi ünnepi hangulattal vár a Lumina Park karácsonyi fényjátéka a Római Strandfürdő területén! December 1-21. között adománygyűjtőpont is működik itt, sőt, még a finn Mikulás, Joulupukki is ellátogatott ide egészen Lappföldről.

December 3. – Advent Óbudán

Az adventi hétvégéken vásári forgatag és ingyenes ünnepi koncertek várják a gyönyörűen feldíszített és kivilágított óbudai Fő térre érkezőket. Többek között Szulák Andrea, Takács Nikolas és a Romengo is színpadra lép. Emellett két helyszínen, a Fő téren és a Békásmegyeri piacon ingyenes jégpályán korcsolyázhatnak a téli sport szerelmesei.

December 4. – Operatúra

Ha szívesen felmelegednétek a zord időben, látogassatok el a látványosan felújított Operaházba, ahol több nyelven is elérhető épületsétákon vehettek részt. A 60 perces bejárás keretében az épülettörténet mellett választ kaphattok arra is, hogyan nyerték vissza eredeti fényüket az épület csodás terei. A lélegzetelállítóan gyönyörű terek megismerése után, a túra végén egy rövid koncerttel is kedveskednek a résztvevőknek.

December 5. – Karácsonyi séta

December 5-én, 13-án és 19-én múltidéző karácsonyi sétára invitál a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Nyakig merülhettek majd az ünnephez oly szorosan kapcsolódó vendéglátás-történetben, melyen keresztül megismerhetitek a boldog békeidők karácsonyi készülődését. Megtudhatjátok azt is, mi is kellett pontosan a szaloncukor születéséhez, és hogy miért volt nélkülözhetetlen a riccselő gép. A „Szalonczukkedli és riccselő gép” nevű sétára regisztrálni a muzeumpedagogia.mkvm@gmail.com emailcímen, a választott időpontot megelőző napon 18 óráig tudtok.

December 6. – Winter Wonderland by Westend

A Westend Tetőkert a korábbi évekhez hasonlóan idén is vár titeket egy város feletti, korcsolyázással egybekötött ünnepi hangolódásra. A jégpálya mellett körhintával, izgalmas programokkal, fűtött sátorral, valamint téli ételekkel és italokkal kedveskednek a látogatóknak, egészen december 30-ig. A jégpályát a 10 év alatti gyermekek, valamint az érvényes VI. vagy XIII. kerületi lakcímkártyával rendelkezők ingyenesen használhatják, a többiek pedig 1500 forintért korcsolyázhatnak. Külön jó hír, hogy a belépőjegy ára levásárolható a Westendben.

December 7. – Budapest Park Jégvilág

December 1-től ismét a sokak számára kedves zenei emlékeket őrző Budapest Park hatalmas jégpályáján korcsolyázhatunk. A park a téli sport szerelmeseit hívja aktív kikapcsolódásra a nagy tánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, több mint 2000 négyzetméteres műjégpályával. A téli mesebirodalomban akár két csúszás között is találhatunk magunknak elfoglaltságot, hiszen a szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy utánozhatatlan hüttehangulatot idézzenek meg a látogatóknak.

December 8. – Orgonakoncertek a Szent István Bazilikában

A Bazilika és környéke alapvetően forgalmas és népszerű úti cél a karácsonyi hangulatot keresők körében, azonban kevesen tudják, hogy a hatalmas adventi vásár mellett különleges orgonakoncertekért is érdemes errefelé venni az irányt. Az ünnepi időszakban kiváló orgonaművészek szólaltatják meg a Bazilika világhírű műemlék orgonáját, aminek köszönhetően fantasztikus előadásokat élvezhettek december négy pénteki napján, este 20 órától.

December 9. – Green Market karácsonyi vásár a Klauzál téri vásárcsarnokban

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására idén a Klauzál téri Vásárcsarnokban nyitja meg kapuit, ahol advent három hétvégéjén hangolódhattok az ünnepre. Ezen az egyedülálló eseményen többek között kézműves kincsekből, újrahasznosított termékekből, natúr kozmetikumokból és egyedi gasztrokészítmények közül is válogathattok. A vásár mellett számos kísérőprogram is vár titeket, többek között előadásokon, workshopokon és koncerteken is részt vehettek.

December 10. – Karácsonyi Ronda Pulcsis Futás

Elő a ronda pulcsikat a szekrényből! Az idei lesz a nyolcadik alkalom, hogy a leggiccsesebb felsőnket magunkra öltve futhatunk a jótékonyság jegyében. December 9-10. között nemcsak Budapesten, de Debrecenben is vár a Ronda Pulcsis Futás. Mindkét futáson a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

December 11. – Kutassátok fel a város legfinomabb gőzgombócát!

A téli napok beköszöntével mindannyian várunk valami igazán finom és lélekmelengető ételre, ami sokak számára egyet jelent a gőzgombóccal. Megmutatjuk, hova érdemes betérni egy-egy mákos csodára idén télen!

December 12. – Gozsdu Karácsonyi Vásár

Idén adventkor is ünnepi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. A vásárt izgalmas programok kísérik, többek között workshopokkal és előadásokkal színesítik a mindennapokat. Az adventi időszakban, december 8-24. között karácsonyi vásárral várja az erre járókat a meseszépen feldíszített belvárosi udvar, hogy még több varázslatos pillanatot csempésszen az év ezen időszakába. A két ünnep között szerdától vasárnapig tudtok nézelődni, az ünnepi időszak levezetéseként, január 5-7. között pedig újévi vásáron vehettek részt.

December 13. – Fényliget

A Mechwart ligetben a tavaly debütált egyedülálló kezdeményezés idén sem marad el, ismét biciklihajtású karácsonyi világítás kapott helyet a téren, a fenntarthatóság jegyében. A napelemekkel és megújuló energiával üzemelő világítás mellett töltőbiciklikkel kapcsolhatóak be a fényfüzérek. A tekerésnek hála mindenki megtapasztalhatja, mekkora energiára van szükség egy-egy fényfüzér világításához.

December 14. – Hüttézzetek igluban!

A hidegebb napokon sem kell feltétlenül a beltéri programokra szorítkoznunk, hiszen Budapesten már több helyen is találkozhatunk iglukkal, amelyek biztos menedéket nyújtanak számunkra a hideg elől. Mutatjuk, hol üldögélhettek télvíz idején is!

December 15. – Csúnyapulcsis korizás a Városligeti Műjégpályán

Közelednek az ünnepek és ezzel együtt a giccses rénszarvasos, karácsonyfás, jegesmedvés, hópelyhes, hóemberes, azaz a legviccesebb „csúnyapulcsik” szezonja is! Biztosan nektek is ott lapul egy a szekrényetekben. Kapjátok magatokra, és irány a Városligeti Műjégpálya!

December 16. – Adventi fényfestés a Pethe Ferenc téren

A 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ előtti Pethe Ferenc tér december 16-án felölti ünnepi gúnyáját. Érdemes lesz délután 5 óra és fél 7 között a III. kerület forgalmas közterére látogatni, hiszen csodálatos fényfestésnek lehetünk tanúi. Nemcsak a tér, hanem maga a kultúrház is adventi fényekbe öltözik.

December 17. – Adventi ünnep a Bazilikánál

Az Európa legszebb karácsonyi vásárának megválasztott Advent a Bazilikánál idén is teljes pompájában tündököl egészen január 1-ig. Ha ránk hallgattok, akkor érdemes egészen sötétedésig maradni, mert ahogy lemegy a nap, a Bazilika falán gyönyörű fényfestés rajzolódik ki, ami csak még hangulatosabbá teszi a varázslatos bazársort. A közel 100 hazai kiállító portékái között finom téli csemegéket is találhattok, a korcsolyapálya a 14 év alatti gyerekeknek ingyenes, és bérlésre is van lehetőség.

December 18. – Karácsonyi mesefarm

A budapestiek egyik kedvenc állatsimogatója, a Piczinke Póniudvar több mint 10 éve várja látogatóit a Normafán. A könnyen megközelíthető póniudvar maga a nyugalom szigete, az adventi időszakban pedig átalakul egy mesebeli falucskává, ahol pónis élménylovaglás, állatsimogató, karácsonyi minijátszótér, téli elemózsiaválaszték és egy hangulatos ajándékbolt hívja kikapcsolódásra a családok apraja-nagyját.

December 19. – Forró csokicsodák a Városligetben

A Pántlika téli italkínálata már önmagában is figyelemreméltó, hiszen olyan különlegességeket kóstolhatunk meg náluk, mint például a forró tubi vagy a szintén alkoholos fűszeres aranyalma. Mindezek mellett igazi retró habos kakaó is kapható, valamint különféle ízkombinációjú forró csokoládék.

December 20. – La Téne karácsonyi pop-up vásár

Az adventi időszak idejére „felköltözik” a Balaton-felvidék egyik kedvenc kávézó-cukrászdája a fővárosba: idén ismét megnyitja kapuit a La Téne karácsonyi pop-up üzlete a pezsgő Bartók Béla úton. Az aprócska boltban fenséges bejglik, aprósütemények, sétához álmodott sütik, házi krémek, granolák és a Balaton-felvidékről érkező kézműves kincsek sorakoznak a polcokon, arra várva, hogy szebbé tegyék a vásárlók karácsonyát. A hét négy napján, csütörtöktől vasárnapig tartanak nyitva, közvetlenül az ünnepek előtt pedig minden nap várják a budapestieket.

December 21. – Lumina Christmas Park

Idén decemberben a Római Strandfürdőn is élvezhetjük a Lumina Park mesés fényjátékát, méghozzá egy egészen különleges, karácsonyi kiadás formájában. A fények birodalmába belépve egy varázslatos mesevilág elevenedik meg előttünk, ahol többek között rénszarvasok, a Mikulás és hullócsillagok ragyogják be az éjszakát, amit sok esetben kihagyhatatlan szezonális slágerek kísérnek. A január 15-ig megtekinthető úti cél tökéletes program mindenki számára, legyen szó romantikus randiról, baráti karácsonyozásról vagy családi délutánról.

December 22. – Hütteparti a Hello Budában

Péntekenként a Hello Budában egy igazi téli élmény vár mindenkit az Aprés-skate keretein belül, ahol DJ Fagyi gondoskodik az igazi hüttehangulatról. Emellett a szuper légkört fokozza a korcsolyapálya, melyen körözve élvezhetitek a téli sportok varázsát, továbbá finom ételekkel, lélekmelengető italokkal és fűtött terasszal is várják az érdeklődőket.

December 23. – Városháza Téli Élménypark

November végén nyitotta meg kapuit a főváros legifjabb téli ünnepe, a Budapesti Karácsonyi Vásár és a Városháza Téli Élménypark. Ezúttal két helyszínen is hangolódhatunk az ünnepekre: a Deák Ferenc téren karácsonyi vásári forgatag, míg a Városháza parkban jégpálya várja a kicsiket és a nagyokat január 7-ig.

December 24. – Az ország fája

Mára már hagyománynak számít az ünnepi időszakban a Kossuth téren tündöklő karácsonyfa, amit minden évben egy fotópályázat alapján választanak ki, majd csodásan feldíszítve állítják fel a város szívében. Idén egy 1983-ban ültetett, 24 méter magas fenyőfa nyerte el a zsűri tetszését, ami hajdúszoboszlói otthonából került fel a fővárosba. Az ünnepi attrakciót napnyugta után érdemes célba venni, hiszen elképesztően gyönyörű látványt nyújt a kivilágított Parlament és a háttérben felsejlő Budai vár együtt.

Kellemes ünnepeket kívánunk!