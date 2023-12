6 budapesti turkáló, ahol a legötletesebb karácsonyi csúnyapulcsikra bukkanhatsz

Már a baráti összejöveteleken és a céges karácsonyozásokon is egyre jobban hódítanak a minél viccesebb és ötletesebb csúnyapulcsik, ha pedig egy igazán különleges, egyedi darabokat szeretnél, és a környezettudatosság is fontos számodra, válogass az alábbi turkálók kincsei közül!

Szputnyik shop

A Szputnyik első számú mottója, hogy ne vedd túl komolyan az életet, ez alól pedig a karácsony sem kivétel. A vintage pulóverkészletüket a világ különböző pontjairól válogatták össze, így rengeteg különféle dizájnt találhatunk az üzletben és online is. A klasszikus motívumok és feliratok mellé igazán merész és megosztó darabokat is beválogatnak, hogy mindenki olyan pulcsiban díszelegjen idén, amilyenben csak szeretne.

1074 Budapest, Dohány utca 20. | Weboldal

Rongybaba DesignStore

A Margit körúti Rongybaba igazi budai kincsesláda azok számára, akik elérhető áron szeretnének kiváló állapotú, válogatott ruhához jutni, legyen szó elegáns darabokról vagy humoros karácsonyi pulcsikról. Ha sikerült kincsre találni, messze nem is kell menni, hogy egy egész szettet összeállítsatok, hiszen táskák, cipők és kézzel készített, egyedi ékszerek közül is válogathattok, természetesen szezonális stílusban.

1027 Budapest, Margit körút 24. | Weboldal

Humana Vintage Butik

Karácsonyi pulcsik tekintetében mindegyik Humana boltban várható kínálat, ha viszont a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek divatjára jellemző klasszikus szvettert szeretnél, akkor a József és Károly körúti üzletekben keresgélj. A készletet öthetente cserélik, de napi szinten is egyedi darabokkal frissül a kínálat. A főváros legolcsóbb second hand butikjaiban folyamatos akciókkal várják a vásárlókat, így ha szerencsés vagy és jó napot fogsz ki, akár pár száz forintért hozzájuthatsz az egyedi, utánozhatatlan karácsonyi darabokhoz.

1052 Budapest, Károly krt. 8. | 1085 Budapest, József krt. 74. | Weboldal

Jajcica

A Nyugati pályaudvartól nem messze, a Szondi utcába költözött Jajcica már több mint 16 éve kínál second hand és vintage ruhákat, cipőket, valamint kiegészítőket a fenntartható divat kedvelőinek. A bohém darabok miatt a vevők nagy része színházaktól és filmes produkcióktól érkezik, de motorosok és rockerek is előszeretettel vásárolnak a Jajcicában. Karácsonyi pulcsik tekintetében határ a csillagos ég az üzletben, hiszen bármilyen méretben, kedvező áron találhatunk belőlük, akár vadiúj férfi, női és uniszex darabokat is. Termékeik már online is elérhetőek, így, ha inkább otthonról böngésznéd az ötletes darabokat, ezt is megteheted.

1063 Budapest, Szondi utca 58. | Weboldal

Swappis – Ruhaforgó

A Swappis alapítója Svédországban ismerte meg a boltban működő újrahasznosítási modellt, majd egy kinti üzlet megnyitása után, 2017-ben hazaköltözött. A Ruhaforgó 2018 óta Budapesten is megtalálható, és fő célja, hogy kihasználatlan ruháid megmeneküljenek a szemétteleptől. A koncepció lényege ugyanis az, hogy a használt, de jó állapotú ruhák leadásakor 50%-os kedvezményre jogosító pontokat adnak, amiket akár azonnal felhasználva válogathatsz mások korábban leadott cuccaiból. A karácsonyi csúnyapulcsi-mánia itt sem maradhat el, ha pedig szívesen válogatnál a kínálatból, megunt ruháidért cserébe bármelyik a tiéd lehet.

1132 Budapest, Kresz Géza utca 12. | 1024 Budapest, Lövőház u. 28. | Weboldal

Royal Vintage Budapest

Az árukészlet nagy gonddal válogatott, így akár az ismertebb sportmárkák vintage darabjainak széles választékát is megtalálhatjuk az üzletben. Az ünnepi láz természetesen ide is elért, hiszen szebbnél szebb és viccesebbnél viccesebb pulcsik közül válogathatsz, amiket már messziről kiszúrhatsz a kirakatban, így biztosan nem téveszted el ezt a lelőhelyet sem.

1077 Budapest, Király utca 77. | Weboldal

