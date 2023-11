10 csodás téli és karácsonyi fesztivál Budapesten idén decemberre

Felkapcsolódott Budapest ünnepi díszkivilágítása, hiszen már kevesebb, mint 4 hét van hátra karácsonyig! Élvezzétek ki ezt a rövid, de ünnepi élményekkel teli időszakot a fővárosban, ahol megannyi csodálatos téli program és helyszín vár rátok.

Bókay Karácsony és Jégpálya // Bókay-kert (2023. december 17-ig)

November 24-én megnyitotta kapuit a Bókay Karácsony és Jégpálya a XVIII. kerület szívében található Bókay-kertben. Az adventi vásárban kézműves termékek, téli finomságok, forró italok, hangulatos díszkivilágítás és sztárfellépők teremtenek ünnepi hangulatot egészen december 17-ig, minden vasárnap ismert hazai előadókkal. A jégpályán sem fogtok unatkozni, hiszen szombat esténként itt is élő zene biztosítja a kellő motivációt a jégen sikláshoz, amire ráadásul egészen február 18-ig lesz lehetőségetek.

Budapest Park Jégvilág (2023. december 1-től)

December 1-től ismét a sokak számára kedves zenei emlékeket őrző Budapest Park hatalmas jégpályáján korcsolyázhatunk. A park a téli sport szerelmeseit hívja aktív kikapcsolódásra a nagy tánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, több mint 2000 négyzetméteres műjégpályával. A téli mesebirodalomban akár két csúszás között is találhatunk magunknak elfoglaltságot, hiszen a szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy utánozhatatlan hüttehangulatot idézzenek meg a látogatóknak. A december 1. és 3. közötti nyitóhétvége során szuper programokkal készülnek nektek!

MikulásGyár // Bakáts tér (2023. december 1-17.)

December 1. és 17. között nemes cél érdekében adnak koncertet ismert hazai zenészek a ferencvárosi Bakáts téren. A különböző zenei műfajokat képviselő előadók (köztük Pély Barna, a Matiné Zenekar, Radics Gigi, DR BRS, az Animal Cannibals és Varga Viktor) az országos hírű MikulásGyár karitatív fesztivált támogatva lépnek színpadra, és annak meghívására december 6-án Joulupukki, azaz a lappföldi Mikulás is Budapestre érkezik. Ha úgy gondoljátok, hogy az ünnep nem múlhat el jócselekedet nélkül, csatlakozzatok adományozóként a MikulásGyár kezdeményezéséhez december 21-ig, vagy jelentkezzetek önkéntesnek, és varázsoljátok szebbé a nélkülözők karácsonyát.

Advent Óbudán // Fő tér (2023. december 1-23.)

Az adventi hétvégéken vásári forgatag és ingyenes ünnepi koncertek várják a gyönyörűen feldíszített és kivilágított óbudai Fő térre érkezőket. Többek között Szulák Andrea, Takács Nikolas és a Romengo is színpadra lép. Emellett két helyszínen, a Fő téren és a Békesmegyeri piacon ingyenes jégpályán korcsolyázhatnak a téli sport szerelmesei.

Green Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2023. december 2-3., 9-10., 16-17.)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására idén a Klauzál téri Vásárcsarnokban nyitja meg kapuit, ahol advent összes hétvégéjén hangolódhattok az ünnepre. Ezen az egyedülálló eseményen többek között kézműves kincsekből, újrahasznosított termékekből, natúr kozmetikumokból és egyedi gasztrokészítmények közül is válogathattok. A szervezők célja, hogy összehozza azokat, akik érdeklődnek a fenntartható jövő megteremtése iránt, így nem meglepő, hogy számos olyan árussal és kiállítóval találkozhattok, akik a környezetvédelem és a zero waste terén alkotnak. A vásár mellett számos kísérőprogram is vár titeket, többek között előadásokon, workshopokon és koncerteken is részt vehettek.

Advent a Várkert Bazárban (2023. december 2-23.)

A meseszép Várkert Bazár nem hiába lett a Nagykarácsony című film helyszíne is, hiszen a festői környezetben található területről csodálatos kilátás nyílik az ünnepi fényekben úszó városra. Az adventi készülődés természetesen itt sem marad el: advent első három hétvégéjén kortárs iparművészeti vásár keretében nézelődhettek különleges designer alkotások között, sőt még a tervezők workshopjain is részt vehettek. Ezenfelül családi programokból sem lesz hiány, illetve hangulatos, különböző műfajú koncertekre és egyedülálló irodalmi beszélgetésekre is sor kerül.

Advent a Hegyvidéken // Városháza tér (2023. december 2-23.)

A XII. kerület szívében idén sem marad el a környékbeliek által egész évben várt, az ünnepi készülődés kihagyhatatlan elemeként szolgáló vásár, ahol a nézelődés és kóstolgatás mellett különleges programok várnak titeket. A bódékban idén is különböző árusok portékái között szemezgethettek, a karácsonyi díszektől kezdve az ékszereken át a kézműves termékekig, és természetesen a forralt bor, a forró tea és a különböző finomságok sem maradnak el. Az eseményt ünnepi programok kísérik: többek között izgalmas gyermekprogramok és változatos műfajú koncertek közül választhatnak az érdeklődők.

Advent Erzsébetvárosban // Deák tér (2023. december 3-22.)

December 3-22. között igazi vásári forgatagtól lesz hangos a belvárosi Madách tér, amit a kézműves és gasztronómiai vásár mellett utcaszínházi attrakciók, koncertek, illetve családi és gyermekprogramok töltenek meg élettel. Fellép többek között Henri Gonzo és Csemer Boglárka is.

Ünnepváró forgatag // Hagyományok Háza (2023. december 8-10.)

Adventi ünnepváró hétvége a Hagyományok Házában! December 8. és 10. között kezdetét veszi a várva várt karácsonyi készülődés: gyermek- és családi programokkal, meghitt koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és vásárral vár mindenkit az idei Ünnepváró forgatag.

Vegan Christmas Market // Westend Tetőterasz (2023. december 16.)

Hangolódjatok az ünnepre december 16-án a Westen Tetőteraszon, a Vegan Christmas Market karácsonyi csodaországának jóvoltából. Lesz mit kóstolni és látni, hiszen sok-sok finomsággal, előadásokkal és kézműves termékekkel várnak benneteket 11 órától 17 óráig, mindezek persze szigorúan vegán módra!

Szentendre is kihagyhatatlan adventi programokkal vár idén: