17 hangulatos kézműves karácsonyi vásár Budapesten decemberre

Szívesen válogatnátok magyar tervezők kisszériás termékei közül? Ha a válasz igen, böngésszétek át a következő kézműves karácsonyi és adventi vásárokat, melyek decemberben várnak benneteket Budapest-szerte.

Ajándék Terminál // ALLEE & ETELE Plaza (2023. december 24-ig)

Több mint 100 gondosan szelektált hazai designer, gasztro- és kézműves brand termékeivel várnak benneteket egészen december 24-ig az ALLEE Bevásárlóközpont 1. emeletén és az ETELE Plazában.

Részletek >>

SZETT adventi vásár a Goliban // Goldberger Textilipari Gyűjtemény (2023. december 1-3., 8-10.)

A SZETT (Szőnyeg Tervezők Társasága Egyesület) sok szeretettel vár titeket advent első két hétvégéjén a Goldberger Textilipari Gyűjteményben rendezett adventi vásárán, ahol kortárs magyar textiltervezők designer szőnyegeit, lakástextil termékeit vásárolhatjátok meg. Találkozzatok a tervezőkkel, beszélgessetek velük az alkotási folyamatokról és a tárgyak egyediségéről! Az eseményt workshopok is kísérik, ahol különféle textilkészítési technikákat sajátíthattok el és/vagy (saját) ajándékot is készíthettek.

Facebook-esemény >>

Turbina Designer Market (2023. december 2.)

A Turbina Bisztró falai közé költözik be december 2-án a hazai designerek apraja-nagyja, ameddig a Nagyteremben a legforróbb ütemek pörgetik be görkorcsolyáitok kerekeit a SKATEHOUSE buliján.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi Kincs Vásár // Majorka (2023. december 2-3.)

Elbűvölő karácsonyi forgatag vár benneteket a Majorkában december 2-3-án, 11 és 18 óra között. A legkülönlegesebb kézműves kincsek közül válogathattok, sőt, akár ti is elkészíthetitek a személyre szóló ajándékokat a Majorka fűtött teraszán. A kincsvadászat mellett téli finomságok – forralt bor, gőzgombóc és sült gesztenye – teszik még varázslatosabbá az adventi készülődést.

Facebook-esemény >>

Prémium Art Fair // B32 Galéria (2023. december 2.)

December első szombatján ismét designvásárt szervez a B32 Galéria és Kultúrtér. A Prémium Art Fairt nyolcadik éve szervezi a sokszínű programjairól ismert kultikus hely a Bartók Béla úton. Magyarország legkitűnőbb iparművészeinek színe-java sok esetben itt mutatja be először legfrissebb, máshol még nem látott egyedi termékeit. Idén is több mint negyven kiállító ékszerei, kiegészítői, lakberendezési tárgyai, kézműves textiljei, ruhái várják majd a látogatókat a galéria tereiben.

Facebook-esemény >>

Green Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2023. december 2-3., 9-10., 16-17.)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására idén a Klauzál téri Vásárcsarnokban nyitja meg kapuit, ahol advent összes hétvégéjén hangolódhattok az ünnepre. Ezen az egyedülálló eseményen többek között kézműves kincsekből, újrahasznosított termékekből, natúr kozmetikumokból és egyedi gasztrokészítmények közül is válogathattok. A szervezők célja, hogy összehozza azokat, akik érdeklődnek a fenntartható jövő megteremtése iránt, így nem meglepő, hogy számos olyan árussal és kiállítóval találkozhattok, akik a környezetvédelem és a zero waste terén alkotnak. A vásár mellett számos kísérőprogram is vár titeket, többek között előadásokon, workshopokon és koncerteken is részt vehettek.

Bővebb infó >>

Iparművészeti Bazár // Várkert Bazár (2023. december 2-3., 9-10., 16-17.)

Népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkái, a hazai iparművészet remekei várják a közönséget advent négy hétvégéjén. Nem csupán a több mint 50 kitűnő iparművész alkotásait csodálhatják meg a látogatók, lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások anyagát, stílusát, történetét.

Facebook-esemény >>

KISKERTPIAC – Ünnep, lassulósan // Madhouse (2023. december 3., 16., 17.)

A karácsonyi zsongás közepette a KISKERTPIAC szervezői arra buzdítanak benneteket, hogy az ünnepi készülődés is örömteli, nyugodt és persze zöld legyen. Az eseményen megtaláljátok a különleges növényes és természetközeli designkínálat legjavát, a jól ismert, mosolygós arcok mellett. A Madhouse séfjének hála az ajándékbeszerzés egy csapásra gasztronómiai élménnyé avanzsálódhat. Ne hagyjátok ki!

Facebook-események >>

Europeum Karácsonyi Design Vásár (2023. december 8-10.)

Rendhagyó, különleges karácsonyi designvásárt rendeznek az Europeumban december 8-10. között. Rengeteg hazai kézműves designmárka, workshopok, nyeremények és persze az elmaradhatatlan barátságos közösség vár rád!

Facebook-esemény >>

FIKSZ Iparművészeti Vásár és Kiállítás // Petőfi Irodalmi Múzeum (2023. december 9-10.)

A Független Iparművészeti Kortárs Szalon decemberi eseménye nem kizárólag a helyszín exkluzivitását, de a kiállítók számát tekintve is rendhagyó, ugyanis több mint 90 kortárs iparművésszel találkozhatnak a látogatók! Az iparművészet összes ágát képviselik a kiállító alkotók, így ezen az adventi hétvégén megtalálhatjátok itt a keramikusok, porcelántervezők, üvegművészek, ötvösök és ékszertervezők, textilművészek (nemezművészek, selyemfestők, gobelinművészek, szőnyeg- és lakástextil-tervezők, szövöttanyag- és ruhatervezők), bőr- és fatárgytervezők, könyv- és papírművészek, illetve grafikusok hazai kiválóságait.

Facebook-esemény >>

Makers’ Market // Marczibányi tér (2023. december 10., 17.)

A legszuperebb hazai designerek alkotásai mellett klassz zenével, finomságokkal és remek kávéval is készülnek a decemberi vásárokra. Válasszatok egyedi, kézzel készített ajándékot szeretteiteknek tehetséges helyi alkotóktól!

Facebook-események >>

Vegan Christmas Market // Westend Tetőterasz (2023. december 16.)

Hangolódjatok az ünnepre december 16-án a Westen Tetőteraszon, a Vegan Christmas Market karácsonyi csodaországának jóvoltából. Lesz mit kóstolni és látni, hiszen sok-sok finomsággal, előadásokkal és kézműves termékekkel várnak benneteket 11 órától 17 óráig, mindezek persze szigorúan vegán módra!

Facebook-esemény >>

KÉK x pop-up design vásár // KÉK – Contemporary Architecture Centre (2023. december 16.)

A tavaly nagy sikerrel megrendezett adventi vásár második kiadását hirdeti meg a Kortárs Építészeti Központ idén decemberben. December 16-án, szombaton mindenki előtt megnyitják a KÉK projektgalériáját, aki közösen, egyedi magyar kézműves termékek között szeretné eltölteni ezt a karácsonyi várakozással és készülődéssel teli napot!

Facebook-esemény >>

Alkotói vásár a Puskinban // Restro Puskin (2023. december 16.)

December 16-án szombaton megrendezésre kerül az első alkotói vásár a Puskinban. A vásáron kortárs ipar- és képzőművészek vesznek részt, akik magas minőségű termékeket fognak árusítani. Itt a helyetek, ha érdekelnek az egyedi, időtálló termékek, a minőségi kivitelezésű ékszerek, kerámiák, üvegtárgyak, grafikai nyomatok és egy szuper jó hangulatú vásár.

Facebook-esemény >>

Turbina Adventi Vásárnap (2023. december 17.)

Magyar designerek újra a Turbinában, ezúttal adventi köntösben. A karácsonyi előkészületek alatt biztosan sokatoknak még nem volt ideje a fejét törni a karácsonyi ajándékon, de ne csüggedjetek, ezen az eseményen kincsekre lelhettek! December 17-én, vasárnap nemcsak az ajándékokat tudhatjátok le, hanem együtt hangolódhattok az ünnepekre a Turbina teljes házában!

Facebook-esemény >>

Karácsonyi Csészényi Design Vásár // Impact Hub Budapest (2023. december 21.)

Az év végére ismét összeállt egy csészényi kis csapat szuper, hazai termékekkel. Az idei utolsó Csészényi Design Vásár az Impact Hub Budapestben várja az érdeklődőket december 21-én, rengeteg csodás és cukibbnál cukibb magyar termékkel. Ugorjatok be munka után barátokkal vagy kollégákkal egy közös karácsonyi programra, párban, kutyussal vagy csak úgy egyedül erre a szuper, családias vásárra.

Facebook-esemény >>

DE MARKT mini x Kolorádó Karácsony // Turbina (2023. december 22.)

Először a 4K falain kívül, 10 árus, 10 teljesen különböző profil: fiús, lányos, fiatalos, öreges, szép, hasznos, hangos, sőt, élő is. Minden és nem bármi, azoknak akik az utolsó pillanatban szerzik be az ajándékokat! A DE MARKT-os árusok egyedi, kézzel készített vagy személyesen válogatott és gyűjtött kincsei mellett Kolorádós merch-öket is beszerezhettek a fa alá, last minute.

Facebook-esemény >>

Hangolódjatok az ünnepekre a főváros legszebb helyszínein: