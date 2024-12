5 budapesti helyszín, ahol megelevenednek a Reszkessetek, betörők! ikonikus jelenetei

A Reszkessetek, betörők! filmsorozat az 1990-es megjelenése óta kihagyhatatlan része a karácsonynak: Kevin kalandjait világszerte generációk ismerik, a film legendás sorait pedig a legtöbb ember kívülről fújja. Ezen felbuzdulva összegyűjtöttük azokat a budapesti helyeket, amik a film legmeghatározóbb jeleneteinek helyszíneit idézik meg.

Grace Episcopal Church: Mátyás-templom

A Reszkessetek, betörők! film egyik legmeghatóbb jelenete, amikor Kevin beül a templomba, ahol összetalálkozik idős szomszédjával és együtt gyönyörködnek a gyerekkórus koncertjében. A film elején Kevin és a testvérei szörnyű rémtörténeteket hallanak a bácsiról, de később kiderül, hogy valójában egy kedves ember, aki segít Kevinnek a betörőkkel szemben. Később Kevin arra bátorítja őt, hogy vegye fel a kapcsolatot fiával és annak családjával, akivel megromlott a kapcsolata, a nagy találkozásra pedig a film végén sor is kerül. A film szerint a jelenet Kevin szülővárosában, Chicagóban található, ám a forgatás valódi helyszíne egy másik Illinois állambeli templom volt.

Egyedi hangulattal bíró, különleges koncerteket felsorakoztató templomokért azonban nem kell ilyen messzire mennünk, hiszen a mesés várnegyedben található Mátyás-templomban december során két műsort is meghallgathattok. December 29-én a Magyar Virtuózok Kamarazenekar csatlakozik Szenthelyi Miklós hegedűművészhez egy varázslatos komolyzenei est erejéig, míg december 21-én Szenthelyi Krisztián énekművész kivételes szólózenészek közreműködésével ad emlékezetes adventi műsort.

Duncan Játékboltja: Játékszerek Anno

A Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban film sok szempontból egyik legmeghatározóbb jelenete Mr. Duncan játékboltja, ami meghatározó szerepet kap a főcselekményszál szempontjából is. A New Yorkban található igazi varázsbirodalomként emlegetett áruház hangulatát tökéletesen megidézi a Teréz körúton található Játékszerek Anno bolt, ami lassan 30 éve várja a gyermeklelkű felnőtteket, akik szívesen szemezgetnének különlegesebbnél különlegesebb játékok közül szüleik, akár nagyszüleik gyermekkorából.

A családi vállalkozás első játékainak egyike az Anker építőkocka volt, az évek során pedig több olyan játék – mint például a Pisa építőjáték, Maugli – is került ki a kezeik közül, amelyet ők fejlesztettek, majd eladták a jogokat külföldre. Jelenleg, a boltba betérve az elmúlt 200 év játékipari történetének nem mindennapi darabjainak reprodukcióira csaphatunk le, a magyar lemezgyár termékeitől kezdve, fajátékokon és porcelánbabákon át egészen a társasjátékokig. A megannyi retró játék mellett pedig különféle ajándékokra, ékszerdobozokra is lelhetünk a boltban, amely egyben egy muzeális tárgyakat rejtő kiállítóterem is.

1066 Budapest, Teréz krt. 54. | Weboldal

Rockefeller Center karácsonyfája: Az Ország Karácsonyfája

Ha egy New Yorkban játszódó karácsonyi filmet nézünk, garantáltan feltűnik a Rockefeller Center előtt felállított, hatalmas és elképesztő díszeket viselő karácsonyfa, ami a Reszkessetek, betörők! második részének katartikus helyszíne. Itt, a karácsonyfa mellett egyesül ugyanis újra Kevin és édesanyja, hiszen mi más adna szebb helyszínt a megható találkozáshoz. A Rockefeller Center karácsonyfájának hagyománya 1931-ben kezdődött, amikor az építkezés munkásai egy egyszerű, díszekkel feldíszített fát állítottak fel az építési területen. Az első hivatalos, díszes karácsonyfa pedig 1933-ban került a helyére, azóta pedig minden évben felállítják a Rockefeller Center ikonikus fenyőfáját.

Hasonló tradíció a fővárosban a Kossuth téren minden évben felállított Ország Karácsonyfája, ami gyönyörű fényekben tündököl az erre látogatók nagy örömére. Idén egy 18-20 méteres, 6-8 tonnás ezüstfenyő érkezett a veszprémi Rábané Trombitás Irma felajánlásából a Kossuth térre, ahol a katasztrófavédelem, a honvédség és a rendőrség segítségével került a tér délnyugati oldalán található földbe süllyesztett foglalatba, amely erős szélben is stabilan tartja. A fát egy 25 kilogrammos, LED-es csúcsdísz és 2500 folyóméter fényfüzér díszíti, 16 000 színes LED izzóval. A hagyomány szerint a fa mellé betlehemi jászol is kerül, amit december 24-én egészítenek ki a Kisjézussal.

Central Park: Városliget

A Reszkessetek, betörők! 2. részének számos jelenetében feltűnő Central Park és a Városliget között számos hasonlóság van: mindkét park a város szívében található, tökéletes helyszín egy nagy téli sétára, van lehetőség elképesztő hangulatban korcsolyázni, na meg galambokból sincs hiány.

Az ünnepi időszakban különösen érdemes most ellátogatni a Városligetbe, hiszen a Reszkessetek, betörők! hangulata mellett számos más karácsonyi élménnyel is gazdagodhattok. A minden évben csodálatos műjégpálya mellett idén a Vajdahunyadvár szomszédságában ismét életre kel a VarázsLiget. Itt, december 6. és január 1. között ezúttal is utazásra invitálják a kicsiket és nagyokat, akik a Varázsműhelyben varázslatos kisvasúton, bűvös körhintán, óriás varázskeréken szerezhetnek emlékezetes pillanatokat, illetve felfedezhetik a fényekben fürdő adventi vásárt. Nem sokkal arrébb, az adrenalinfüggők kipróbálhatják a Happy Wonderland vidámparki játékait is.

Plaza Hotel: New York Café

A Reszkessetek, betörők! 2. részében Kevin még Chicagóban látott egy reklámot, amiben az impozáns New York-i Plaza Hotelt a világ legizgalmasabb hotelélményeként mutatták be, így mikor odakerül, édesapja hitelkártyájával ide jelentkezik be. Érdekesség, hogy a legnagyobb lakosztály, amiben Kevin is lakott, jelenleg is foglalható, egy éjszaka pedig több mint egymillió forintba kerül.

A gyakran a világ legszebb kávézójának megválasztott New York Café tökéletesen hozza a Plaza Hotel pompás hangulatát, falain belül ücsörögve egyenesen a hotel lobbijában érezhetjük magunkat. Az 1894-ben megnyitott kávézó szökőkúttal, mennyezeti freskókkal, velencei csillárokkal és híres csavart oszlopokkal várja mindazokat, akik ebben a fényűző környezetben töltődnének fel.

1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11. | Weboldal

