9 mesés iglu Budapesten, ahol hideg időben is üldögélhetünk

Az egyre hidegebb napokon sem kell feltétlenül a beltéri programokra szorítkoznunk, hiszen Budapesten már több helyen is találkozhatunk iglukkal, amelyek biztos menedéket nyújtanak számunkra. Mutatjuk, hol üldögélhettek hűvös időben is!

Bereg Embassy Bar & Cafe

Az I. kerület varázslatos kis kertjében arra is gondolnak, hogy legyen hol üldögélni, amikor hidegebbre fordul az idő, ezért mesebeli kis iglukat állítottak fel a vendégeknek. Így biztosan nem okoz majd gondot, hogy az itt kapható isteni kávét és gasztrofinomságokat vacogásmentesen fogyaszthassuk el, hangulatos környezetben.

1015 Budapest, Batthyány utca 49./B | Weboldal | Facebook

Zöld Küllő

A Városliget adta természetközeli hangulatról a hideg idő közeledtével sem kell lemondanunk, amiről a Zöld Küllő kellemes kis iglukkal gondoskodik. Ha a kellemes őszi séták alkalmával szeretnétek inni egy meleg teát, kávét forró csokit vagy esetleg forralt bort, térjetek be hozzájuk és fogyasszátok el az igluk egyikében.

1146 Budapest, Paál László út/George Washington sétány | Facebook

360 Bar

A 360 Bar körpanorámája alapvetően is megér egy látogatást, a hideg idő beköszöntével pedig adnak még egy okot arra, hogy náluk kapcsolódjatok ki néhány finom koktél társaságában. Kilenc hatalmas fűtött iglut telepítettek a helyszínre, ami azt is jelenti, hogy az őszi-téli szezon kezdetével elérhetővé válik a különleges forrókoktél-kínálatuk is, amit az átlátszó buborékokban való ücsörgés tesz teljessé.

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Weboldal | Facebook

BOATanic Terrace & Bar

Ha már panorámás igluk, akkor a BOATanic Terrace & Bar hajójának tetőteraszán a Budai Várnegyedre nyíló kilátásban lehet részünk, egy buborékban üldögélve, a vízen ringatózva. Így már a földön, vízen és levegőben való igluzás élményét is kipipálhatjátok, finom falatokkal kiegészülve. Érkezés előtt érdemes iglut foglalni!

1051 Budapest, Vigadó tér 4. sz. kikötő | Facebook

Pavilon Kert

A városligeti Pavilon Kert számtalan gasztronómiai élményt kínál az éppen arra járóknak. Akár lángost, kürtőskalácsot, rántott húst kívántok, vagy csak innátok egy finom kávét, ők garantáltan szuper ízekkel várnak majd titeket, melyeket a pavilonok között elhelyezett iglukban a hideg napokon is kellemesen kiélvezhetünk.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 3. | Weboldal

Aranybástya

Igazi téli varázsvilág vár benneteket a város felett, az Aranybástya teraszán, a háttérben csodálatos budapesti látképpel kiegészülve. A Panoráma Teraszon összesen három privát, kandallóval ellátott iglu vár rátok, amelyek 15 fő befogadására alkalmasak és akár céges rendezvényekre, szülinapokra vagy családi összejövetelekre is ideális választásnak bizonyulnak.

1015 Budapest, Csónak utca 1. | Weboldal | Facebook

Tortavár Cukrászda

Budán három helyen is találkozhatunk a Tortavár Cukrászda zseniális süteményeivel, az Ágoston utcai üzletben pedig akár a szabad ég alatt is élvezhetjük az édes ízeket, az itt kihelyezett hangulatos iglunak köszönhetően. Az építési munkálatokat a jövő héten kezdik el, így november elején már biztosan élvezhetitek az igluk adta kinti üldögélést.

1032 Budapest, Ágoston u. 2. | Weboldal | Facebook

Gin Corner Bar

A Gin Corner Bar háza táján összesen 22 ország 83-féle díjnyertes, különleges és kézműves ginpárlatait kóstolhatjátok meg, a belváros szívében. Ez a zseniális élmény a teraszon üldögélve talán még hangulatosabb, főleg ilyenkor, a különleges enteriőrt kapott szabadtéri iglukban. A munkálatokat hamarosan elkezdik, így november 4-től már ti is részesei lehettek az igluk adta kültéri ginkóstolásnak.

1051 Budapest, Erzsébet tér 11-13. | Facebook

Veranda Delikát

Mátyásföld kedves kis delikáteszében a rengeteg hazai finomság mellett egy meghitt hangulatú átlátszó buborék is vár rátok, ahol az említett gasztrokülönlegességek csak még jobban esnek. Az iglu egész évben nyitva áll a vendégek előtt, ezért ha a XVI. kerületben jártok, az év bármely szakaszában érdemes szemügyre venni.

1165 Budapest, Újszász utca 43. | Weboldal | Facebook

Mutatjuk, hova érdemes betérni egy igazán finom sütőtökös lattéért: