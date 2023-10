13 romantikus város hazánkban tartalmas, hosszú hétvégi kiruccanásokhoz

Összegyűjtöttünk nektek 13 mesés és nem kevésbé romantikus magyar várost, ahol tartalmas időtöltésben lehet részetek, bármely hosszú hétvége alkalmával.

Tata

Tata már a 15. században is kedvelt nyaralóhelynek számított a királyok között, népszerűségét pedig a mai napig megőrizte. A Kisalföld peremén található városban látnivalóból is akad bőven, így akár egynapos kiruccanáshoz is tökéletes úti cél.

Olvasd el Tatáról szóló cikkünket >>>

Sopron

A római romokra épült, a középkorban a legfontosabb szabad királyi városok közé tartozó Sopront nemcsak nyaralás alkalmával érdemes választani. A gazdag történelmi múlttal bíró óváros, az érdekfeszítő és különleges kiállítások, illetve a környék kirándulóútvonalai ősszel és télen is biztosítják a tökéletes kikapcsolódást.

Itt találod Sopronról szóló cikkünket >>>

Kőszeg

A Jurisics Miklós várkapitány bravúros helytállásával magának hírnevet szerző Kőszeg az ország műemlékekben egyik leggazdagabb városa. Az Alpokalja egyik ékszerdoboza továbbá a művészettörténet rajongói mellett a természet szerelmeseinek is tökéletes úti cél.

Itt találod Kőszegről szóló cikkünket >>>

Székesfehérvár

Az egykori magyar királyok koronázási helye nemcsak gazdag történelme miatt izgalmas úti cél, hanem számos gyönyörű épületet, természeti értéket és kikapcsolódási lehetőséget is rejt, köztük a télen-nyáron mesés Bory-várat és a Szent István-székesegyházat.

Olvasd el székesfehérvári ajánlónkat >>>

Kaposvár

Somogyország ékszerdoboza, Kaposvár tökéletes úti cél, ha kulturális kikapcsolódásra és hangulatos, napsütéses sétaútvonalakra vágytok idén ősszel.

Itt találod Kaposvárról szóló cikkünket >>>

Győr

Magyarország műemlékeinek jelentős része Győrben található, olyannyira, hogy ilyen tekintetben hazánk harmadik leggazdagabb városaként tartják számon. A Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál fekvő folyók városába rengeteg további látnivalóért is érdemes ellátogatnotok.

Ha olvasnál még Győr kihagyhatatlan látnivalóiról >>>

Veszprém

A Közép-Dunántúlon található város joggal kapta meg az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban, ahol egész évben izgalmasabbnál izgalmasabb programok kavalkádjával várják a látogatókat a mesés látnivalókon túl.

Veszprémről szóló cikkünket itt találod >>>

Tokaj

A hangulatos borospincéiről, panorámás szőlőbirtokairól és világhírű szőlőfajtáiról ismert magyar város az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Tokaj-hegyaljai borvidék központja. A Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopasz-hegy lábánál fekvő Tokaj minden évszakban nagyszerű belföldi úti cél.

Tokaj kihagyhatatlan látnivalóit ide kattintva találod >>>

Sárospatak

Sárospatak nemcsak a történelmi múltja miatt vonzó turisztikai célpont, hanem kulturális életéért és természeti kincseiért is sokan felkeresik. Több legenda szerint is itt született Árpád-házi Szent Erzsébet, az viszont biztos, hogy a Rákóczi fejedelemség rezidenciájaként szolgált a történelmi forrásokban gyakran csak Patakként emlegetett városka.

Sárospatak látnivalóiról bővebben itt olvashatsz >>>

Miskolc

A sokszínű város, Miskolc számos meseszép természeti látnivalóval büszkélkedhet, melyeket nem érdemes kihagyni, ha a környéken jártok idén ősszel.

Ha Miskolc látnivalóiról olvasnál bővebben >>>

Gyula

Számtalan mesés látnivalót rejt Gyula városa is, melyeket érdemes egy tartalmas kirándulás keretében még a tél beállta előtt felfedezni.

Ide kattintva találod Gyula kihagyhatatlan látnivalóit >>>

Kecskemét

Kecskemét tökéletes választás, ha egy egynapos kirándulásra és városnézésre vágytok, hiszen nemcsak könnyen és gyorsan elérhető Budapestről, hanem rengeteg izgalmas látnivalót is rejt.

Kecskemétről szóló cikkünket itt találod >>>

Csongrád

Csongrád városának sokan csak a nyári oldalát ismerik, pedig a homokfövenyéről méltán ismert turisztikai látványosság ősszel is izgalmas lehetőségeket tartogat. Itt az ideje tehát, hogy a folyóparti strandon túl felfedezzük a város többi részét is!

Itt olvashatsz részletesebben Csongrád mesés látnivalóiról >>>