11 kihagyhatatlan látnivaló és program a páratlan szépségű Tokajban és közelében

A Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopasz-hegy lábánál fekvő Tokaj minden évszakban nagyszerű belföldi úti cél. A hangulatos borospincéiről, panorámás szőlőbirtokairól és világhírű szőlőfajtáiról ismert magyar város az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Tokaj-hegyaljai borvidék központja. Induljatok velünk a környék lenyűgöző értékeinek felfedezésére!

Hétszőlő tanösvény, Tokaj

A Tokaji-hegy déli lejtőjén bukkanhatunk a Tokaj-Hétszőlő történelmi birtokra, melynek története egészen 1502-ig nyúlik vissza: ekkor vásárolt a Garai család hét dűlőt a területen. Napjainkban három tanösvény – zöld, sárga és piros négyzet jelzésű – kanyarog a szőlőtáblák között, melyek megismertetik a kirándulókat a jellemző szőlőfajtákkal, a különféle szőlőtermesztési munkákkal, valamint a történelmi borbirtok mindennapjaival. A dűlőben tett séta után mindenképp térjetek be a Rákóczi Pincébe, ahol megkóstolhatjátok a szőlőbirtokon készült borokat.

Finánc-dombi kilátó, Tokaj

Meseszép kilátás vár a tokaji Finánc-dombi kilátó tetején, ahonnan tiszta időben akár 15 kilométerre is ellátni: lábunk előtt hever az Alföld, a közelben a Tisza és a Bodrog békés torkolatával, a hegyoldalban a tokaji szőlőskertekkel, a távolban pedig a Zemplén vonulataival. A Tisza-híddal szemben található, kissé eldugott, meredek lépcsősoron egy mindössze 5-10 perces séta alatt feljuthatunk a kilátópontra, amelyet tehát gyerekekkel, idősekkel is könnyedén meg lehet közelíteni.

Mádi dűlők

A nagy múlttal rendelkező Mád évezredek óta szőlőtermő vidék: a különleges adottságú község ad otthont a Tokaj-hegyaljai borvidék 5 ezer hektárnyi szőlőültetvényének egyötödének. Régen, a legenda szerint a szőlőkultúrája mellett borairól és ásványairól híres Mádon határozták meg a bor árát. Napjainkban a Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület 23 mádi dűlőt számlál, melyek leghíresebbike az Úrágya-dűlő. Nevét onnan kapta, hogy a faluból nézve itt nyugszik le a nap, vagyis az Úr az ágyába tér. Érdemes felmászni a települést körülölelő dűlők egyikéhez, ahonnan szép kilátás nyílik a falura, és még jobban esnek majd a finom helyi borok a településre visszaérve.

Tokaji-hegy

A Kopasz-hegyként, Nagy-Kopaszként, Eperjes-Tokaji-hegységként és Tokaji-hegyként is emlegetett, 10-12 millió éves rétegvulkánt a borvidék három települése, Bodrogkereszttúr, Tokaj és Tarcal öleli körbe. A hegy tetején magasodik az 1960-as években épített TV-torony, amelyet a tervek szerint hamarosan felújítanak, párhuzamosan a tokaji Fesztiválkatlan szabadtéri színpadától a toronyig közlekedő új, négyévszakos libegő kiépítésével. A hegytetőre vezető útról gyönyörű kilátásban lehet részünk a Bodrogközre, mindenképp érdemes tehát felgyalogolni az 512 méteres csúcsra.

Tarcal kincsei

A Tokaji-hegy lábánál, Tokajtól kevesebb mint 9 kilométerre fekszik a borvidék kevésbé felkapott, bájos községe, Tarcal. A békés település lenyűgöző természeti és épített értékekkel büszkélkedhet, így mindenképp érdemes rászánni egy napot a tarcali kiruccanásra. A község leghíresebb látnivalója a falu fölé magasodó, 8,5 méteres Áldó Krisztus-szobor, mely Európa legnagyobb, Jézust ábrázoló gránitszobra. Miután kigyönyörködtük magunkat a településre nyíló meseszép kilátásban, lesétálhatunk a türkiz különböző árnyalataiban tündöklő bányatóhoz, amely szintén kihagyhatatlan állomása a borvidéken tett kirándulásnak.

Bodrogzug Vízitúra Tanösvény

A Tisza és a Bodrog folyók által határolt Bodrogköz déli részét nevezzük Bodrogzugnak, amelynek lassú folyású vize remek lehetőséget nyújt az aktív kikapcsolódásra a kezdő vízitúrázók számára. A morotvás, mocsaras, ligeterdős terület az egész országban egyedülálló látványosság, amely igazi édenkertként szolgál a kétéltűek és a vízimadarak számára. A Bodrogzug Vízitúra Tanösvényen bepillantást nyerhetünk ennek a titkos élőhelynek a mindennapjaiba, ami felejthetetlen élményeket tartogat a kirándulók számára. A védett terület kizárólag az Aggteleki Nemzeti Parki Igazgatóságnál kiváltott engedély birtokában látogatható.

Tokaj-Hegyalja gasztronómiai, szabadidős és kulturális látnivalói

A Tokaj-környéki varázslatos természeti kincsek után vessétek bele magatokat a történelmi borvidék gasztronómiai, szabadidős és kulturális látnivalóinak feltérképezésébe!

Winestone Étterem – Mercure Tokaj Center

A Tisza-hídtól egy karnyújtásnyira találjuk a Tokaj-hegyaljai borvidék ízeit, zamatait felvonultató Winestone Éttermet, amely a Mercure Hotelhez tartozik. A stílusosan kialakított vendéglátóhelyen kiemelt szerep jut a friss, helyi alapanyagoknak, melyekből Antal Tibor executive chef varázsol gyönyörűen tálalt ízletes fogásokat a vendégek tányérjára. A folyamatosan bővülő borlapnak köszönhetően a kiváló ételek mellé a történelmi borvidék legjobb borait kóstolhatjuk. Bőséges büféreggeli, business lunch, Winestone vacsora és péntek esti borkóstoló várja itt az ínyenceket – bármelyiket választjátok, felejthetetlen gasztroélményben lesz részetek!

3910 Tokaj, Rákóczi utca 5. | Weboldal

Andrássy Kúria & Spa, Tarcal

Az 1700-ban épült, barokk stílusú Andrássy Kúria a Tokaj-Hegyalja szívében, Tarcalon várja a zavartalan pihenésre vágyó vendégeket. Az egyszerre elegáns és modern szobákkal, lakosztályokkal büszkélkedő ötcsillagos szálloda tökéletes választás a környéken tett kirándulások utáni feltöltődéshez. A teljes kikapcsolódásról egy exkluzív wellness- és sparészleg gondoskodik, ahol többek között barlangfürdőben, élménymedencékben, szaunában, valamint nyáron kültéri medencében lazíthatunk. A vízi élmények után a kúria helyi fogásokkal és 120 tételes borkínálattal kecsegtető Bobajka Éttermében zárhatjuk a napot.

3915 Tarcal, Fő utca 94. | Weboldal

Rákóczi-vár, Szerencs

Keddtől vasárnapig, nyugodt környezetben várja a történelem szerelmeseit Szerencs 16. század végén épült autentikus vára, melyet egy szépen gondozott, tóval és patakkal büszkélkedő park vesz körül. A felújított vár egyik részében szálloda üzemel, a nagyközönség által is látogatható terekben pedig megtekinthetjük a Zempléni Múzeum több ezer darabból álló képeslapgyűjteményét, valamint a Rákóczi Zsigmondról és koráról mesélő izgalmas tárlatot. A kiállítótérből megközelíthető egy kisebb terasz, amelyről belátni az andalgásra csábító várkertet. Az épületben büfé és mosdó is található.

3900 Szerencs, Huszárvár utca 1. | Weboldal

Tutajos Beach, Rakamaz

Festői környezetben fekszik Rakamaz városának Tisza-parti strandja, amely minden nyáron megtelik élettel. Az ikonikus Tokaji-hegyre gyönyörű panorámát nyújtó fürdőhely 150 méteres, lassan mélyülő, homokos partszakasszal, bólyákkal kijelölt fürdőzési területtel, illetve tágas, parkosított résszel rendelkezik. A strandon ingyenesen használható sportpályák – lábtengó, strandröpladba, foci –, bérelhető pingpongasztalok és -felszerelések, napozó- és hintaágyak, valamint kenukölcsönzési lehetőség gondoskodik az egész napos kikapcsolódásról. Mindemellett büfé, söröző és kemping is található a területen.

Tokaji sétahajózás

Több útvonalon is közlekednek a Hajókirándulás.hu járatai, melyek a Bodrog és a Tisza hullámait szelik, a Tokaji borvidék festői környezetében. A közkedvelt tokaji sétahajózás programjuk májustól rendszeresen elérhető. Az 50 perces hajóút során a Bodrog folyón haladhatunk el Tokaj városa mellett, így lehetőségünk nyílik merőben új perspektívából megcsodálni a borvidék fővárosát, majd a Tiszán visszatérünk a kiindulópontként is szolgáló rakamazi kikötőbe. Ezenkívül válthatunk jegyet a Tokaj-Sárospatak járatokra, illetve a Tokaj-Szabolcs körútra is, sőt, akár motorcsónakot is bérelhetünk náluk.

