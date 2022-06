Nyári kiruccanás a Rákóczi család birodalmába: 5 kihagyhatatlan látnivaló Sárospatakon

Több legenda szerint is itt született Árpád-házi Szent Erzsébet, az viszont biztos, hogy a Rákóczi fejedelemség rezidenciájaként szolgált a történelmi forrásokban gyakran csak Patakként emlegetett városka. Sárospatak nemcsak a történelmi múltja miatt vonzó turisztikai célpont, hanem kulturális életéért és természeti kincseiért is sokan felkeresik.

Rákóczi-vár

Sárospatak első számú és kétségkívül kihagyhatatlan látnivalója a város legemblematikusabb épülete, a Rákóczi-vár, ami számtalan izgalmas programot kínál.

Annak ellenére, hogy a Magyar Királyság területén Európában az elsők között jelent meg az érett reneszánsz építészet, a mai Magyarország területén csak elvétve találkozhatunk a stílussal, legjelentősebb alkotásai mind a Felvidék és Erdély városait ékesítik. A kevés kivételhez tartozik a sárospataki Rákóczi-vár, melynek kiépítését Perényi Péter kezdte meg az 1530-as években a késő gótikus jegyeket a reneszánsszal keverő, ötszintes Vörös-toronnyal. Ehhez kapcsolódóan került kialakításra a várkastély Perényi-szárnya, melynek háromárkádos ívből álló, portrékkal díszített ablaka a vár egyik értékes reneszánsz faragványa a sok közül.

A vár később I. Rákóczi Györgyhöz került, miután feleségül vette az uradalmat öröklő Lorántffy Zsuzsannát. A pár folytatta a reneszánsz fejlesztéseket: elkészült a déli szárny, a keleti szárnyat és a Vörös-tornyot összekötő oszlopos-árkádos Lorántffy-loggia, legvégül pedig a Sub Rosa nevet viselő festett erkélyszoba.

A vár ma is jó állapotnak örvend, a közeli gótikus vártemplommal, a Rákóczi Múzeummal és a neoreneszánsz Comenius Campusszal egybekötve egész napos elfoglaltságot ígér.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 19.

Makovecz tér

A Művelődés Háza és a Comenius Campus közötti tér kialakításakor a lakók a Makovecz tér nevet szavazták meg, ezzel emléket állítva a városhoz több szálon kötődő tervezőnek. Makovecz Imrét korának egyik legtehetségesebb tervezőjeként tartják számon, akinek védjegye a fából készített épületszerkezetek megálmodása.

Makovecz 1965-ben érkezett Sárospatakra, amikor sok más művész segítségével az ő tervei alapján újították fel a trinitárius kolostort, majd az ő feladata volt a Borostyán Hotel és Étterem átépítésének megtervezése, illetve a Bodrog Áruház alaptervezete is.

A legnagyobb sikert arató sárospataki épülete azonban a Művelődés Háza megálmodása volt, amivel az Építészek Nemzetközi Szervezetének 1985. januári kairói kongresszusán az év tíz legjelentősebb építészeti alkotása közé sorolták.

A városért végzett munkájának elismeréséért 2007-ben díszpolgárrá avatták. Ezek után nem meglepő a névválasztás, ahogyan a helyszín sem: a központnak számító téren Makovecz több munkája is megcsodálható.

Berek-holtág

A környék egyik legszebb természeti látnivalója a Berek-holtág, ami egykor a Bodrog aktív szakasza volt. Az idilli környezet tökéletes úti cél a kikapcsolódáshoz és pihenéshez, a nyugodt víz tükrét vadregényes nádas veszi körül, a háttérben pedig kibukkan a sárospataki templom tornya is. A holtág nem utolsósorban horgászparadicsom is: a csukától kezdve, a harcsán át a sügérig mindent lehet fogni, illetve a helyszínen van lehetőség felszerelés bérlésére is.

Séta a sárospataki folyóparton

A városban bolyongás után mindenképpen érdemes végigsétálni a Bodrog partján, és innen megcsodálni a fák fölé magasodó várat, ami különösen szépen fest, ha naplementekor látogatjátok meg. A parton több vendégház és vendéglátási egység is megtalálható, ám ezek az idilli csendet és nyugalmat nem zavarják meg, így a víz mellett sétálva megfigyelhetitek a helyi madarak élővilágát is. Érdemes körbejárni a Bodrog-parti Szoborsétányt is, ahol különleges alkotásokra bukkanhattok, amelyek között külföldi és magyar szobrászok művei is felsorakoznak.

Sárospatak belvárosától mindössze negyed órára találjátok az ország egyik legszebb tengerszemét: