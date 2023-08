Kirándulás a folyók városában: 13 kihagyhatatlan látnivaló és program Győrben és környékén

Magyarország műemlékeinek jelentős része Győrben található, olyannyira, hogy ilyen tekintetben hazánk harmadik leggazdagabb városaként tartják számon, mégis meglepően kevés szó esik róla. Pedig rengeteg olyan látnivalót rejt Győr, amiért érdemes ellátogatni a folyók városába. A település azért érdemelte ki ezt az elnevezést, mert a Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál fekszik.

Széchenyi tér

Győr központi tere a Széchenyi tér, amely mindig is a város szíve-lelke volt, hiszen itt zajlottak a település történetének nagy jelentőségű eseményei, népgyűlései, perei. A teret számtalan nevezetesség színesíti, északi oldalán barokk palotákat, míg déli oldalán a bencések épületegyüttesét vehetjük szemügyre.

Várfal sétány

A Széchenyi tértől a Mosoni-Duna irányába indulva bukkanhatunk rá a Várfal sétányra, amely a Kossuth hidat és a Rábatext Horgászegyesület telkét köti össze. Az itt található sétautakon járva több helyen is padok vannak kihelyezve, melyeken üldögélve gyönyörködhetünk a Duna szépségében.

Püspökvár

A Várfal sétánytól nem messze található a Püspökvár, amely korábban egy fellegvár volt, de közel 1000 éve a mindenkori győri püspök lakóhelyeként szolgál. A püspöki palota nemrégiben nyitotta meg kapuit a látogatók számára, így előre meghirdetett időpontokban, tárlatvezetéssel megtekinthetjük, hogyan is éltek a győri egyházfők. Érdemes felmerészkedni a Püspökvár Toronykilátójába is, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra.

Radó-sziget

A Rába ölelésében található Radó-sziget a város legromantikusabb része, egyben a győriek közkedvelt pihenőparkja. Szeptember 15. és 17. között ezért pontosan itt kerül megrendezésre a III. Győri Halnapok, amelynek során hazánk kiemelkedő éttermei kínálják majd a különleges, különböző tájegységekre jellemző halételeket.

Xantus János Állatkert

Ha pedig egész napos kikapcsolódásra vágyik a család, akkor irány a Xantus János Állatkert, ahol az állatvilág változatos egyedeinek bemutatása mellett izgalmas programokkal várnak kicsiket és nagyokat egyaránt az év minden napján. Egy szó, mint száz, Győr megér egy látogatást!

A legjobb városnéző túrák Győrben

Gyere Győrbe hajós túrák

A vizek városát hajóval is érdemes bejárni. Amennyiben emellett döntünk, több lehetőség közül is választhatunk, hiszen napközben, de akár még a naplementében is csatlakozhatunk a Gyere Győrbe hajós túráihoz, amelyek kellemes programnak bizonyulnak majd az egész család számára. A túrák körülbelül másfél órát vesznek igénybe, eközben pedig megcsodálhatjuk a város és környékének varázslatos színeit, melyeket az idegenvezetők izgalmas történetekkel egészítenek ki a folyókról, a szigetekről, a Szigetközről és a városról. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amire a Gyere Győrbe Facebook-oldalon van lehetőségetek.

Kisvonatos városnézés

Jól tudjuk már, hogy Győr belvárosa bővelkedik az építészeti különlegességekben, amelyek a kisvonatos kirándulások során testközelből is megtekinthetőek. Az útvonal érinti a legfőbb nevezetességeket, így semminek sem kell kimaradnia az élményteli városnézésből! A település legjelentősebb látnivalója a Bazilika, de a sétálóutcákon és parkokon át haladva különféle műemlékeket is megcsodálhatunk és számos kiváló étterem közül válogathatunk, melyek ideális pihenőként szolgálnak az utazás végén néhány finom falathoz. A kisvonatok minden nap 10 órától 17 óráig, egész órakor indulnak, minimum 4 főtől.

Segway-túrák

Ismerjétek meg Győrt és környékét egy teljesen más perspektívából a City Roll Segway-túráin. Legfőbb küldetésük, hogy megismertessék az embereket ezzel a nem mindennapi vezetési élménnyel. Jelenleg hétféle túraútvonal elérhető náluk, melyek közül van, ami csak az eszköz kipróbálásának lehetőségét nyújtja, de felfedezhetitek Győr történelmi belvárosát, több nyelvű audio idegenvezetést is kérhettek, vagy kalandozhattok hazánk legnagyobb szigetén, a Szigetközben.

Kihagyhatatlan látnivalók Győr közelében

Nem csak Győr rejt érdekességeket, ezért, ha ránk hallgattok, a környék könnyedén megközelíthető, lenyűgöző látnivalóit is felfedezitek!

Pannonhalma

Pannonhalma önmagában is megér egy minimum egynapos kirándulást, hiszen rengeteg látnivalót rejt. Többek között itt található például hazánk egyik legkiemelkedőbb történelmi emlékhelye, egyben egyházi és művészettörténeti központja, a Pannonhalmi Bencés Főapátság, amelynek története több mint ezer évre nyúlik vissza, az épület pedig a világörökség részét képezi. Az főapátság szomszédságában a barokk stílusban épült Boldogasszony-templomot találjuk, nem messze innen pedig a Boldog Mór-kilátó rejtőzködik a parkerdőben. Az egész évben ingyenesen látogatható kilátó körül interaktív tanösvény mesél a város érdekességeiről.

Nyúli pincesor

Győrtől mindössze tízperces autóútra található a Nyúli pincesor, ahol a helyiek több mint ezer éve foglalkoznak szőlőtermesztéssel. A mediterrán hangulatú pincesort a Nyúl települése fölött húzódó homokkőszurdokvölgyben alakították ki az évszázadok során, 6-10 méter hosszú járatokkal. Az egységes kinézetű pincesor legrégebbi borospincéje az U-alakban kimélyített Sárkánylik, amely legalább 500 éves lehet. Ha pedig már úgyis tettetek egy kitérőt, nézzétek meg a falu barokk római katolikus templomát is, melynek felszentelésére Mária Terézia egy ereklyetartót küldött ajándékba, ami Krisztus keresztjének egy darabkáját őrzi.

Lébényi Szent Jakab-templom

Magyarország egyik legjelentősebb középkori építészeti emléke 1212-ből való, a faragott kövekből épült kéttornyos, háromhajós Lébényi Szent Jakab-templom egyedülálló mementója az Árpád-kornak. Építése után kétszer is megtámadták a községet: először a tatárok, majd a cseh Ottokár katonái pusztítottak itt, ám a templom mindkétszer sikeresen ellenállt. Mai formáját a 19. század második felében nyerte el, mikor néhány viharos évszázad és egy tűzvész után August Ottmar Essenwein német építész vezetésével helyreállítási és felújítási munkálatokat végeztek rajta. Külön érdekesség, hogy itt ér véget a magyarországi Szent Jakab zarándokút.

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

Kevesebb, mint félórányi autóút után, egy impozáns épületegyüttes ölelésében találhatjuk meg a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokot. A birtok két oldalán istállókat építettek ki, ahol a mai napig gyönyörű és egyben nagyon ritka lovakat tartanak, amelyek az érdeklődők számára is megtekinthetőek, sőt, időnként meg is vásárolhatóak. Látogatásunkkor kérhetünk idegenvezetést a birtokon, körbejárhatjuk az egész évben ingyenesen megtekinthető arborétumot, lovaskocsikázhatunk, időnként pedig lovasprogramokon is részt vehetünk.

Szigetköz

Az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna ölelésében található Magyarország legnagyobb szigete, ami a Duna lenyűgöző ágaival igazi kincs a kirándulók és a vízivilág szerelmesei számára. A területen nem kevés történelmi emlék, bájos templom, illetve sokszínű állat- és növényvilág várja az ide látogatókat. A látnivalókon túl van még egy dolog, ami igazán egyedülállóvá teszi a Szigetközt: a számos vízközeli programlehetőség, aminek akár még a melegebb őszi napokon is hódolhatunk. A különböző vízitúrák egytől egyig számos érdekességet rejtenek, a csendes vízen haladva pedig egészen közelről ismerhetjük meg a helyi élővilágot.

