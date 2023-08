Ezer sziget országa: 5 kihagyhatatlan látnivaló a Szigetköz varázslatos világában

Az ország északkeleti része, a csodás Szigetköz nemcsak a festői táj és az itt lévő magasztos várak miatt tökéletes úti cél, hanem remek hely a vízitúrázáshoz is, a kenuból pedig egy egészen más szemszögből fedezhetitek fel a káprázatos környezetet.

Az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna ölelésében található kistáj Magyarország legnagyobb szigete, ami a Duna számos apró ágával valóságos kis kincs a kirándulók és a vízivilág szerelmesei számára. A területen nem kevés történelmi emlék, bájos templom, illetve sokszínű állat- és növényvilág várja az ide látogatókat, azonban ami igazán egyedülállóvá teszi a Szigetközt, az a számos vízközeli programlehetőség.

Mielőtt útnak indulnátok, tanulmányozzátok át a Szigetközi Kalandtérképet, aminek segítségével megtalálhatjátok a leginkább hozzátok illő programot!

Vízitúra a Szigetközben

Minden adott ahhoz, hogy az első számú kikapcsolódás a Szigetközben a vízitúrázás legyen, hiszen számos különböző útvonalon barangolhatjátok be a varázslatos vízivilág rejtelmeit. A vadregényes Duna-ágak egytől egyig számos csodálatos látnivalót rejtenek, a csendes vízen haladva pedig egészen közelről ismerhetitek meg a helyi élővilágot.

A területet több útvonalon is felfedezhetitek, azonban kezdésnek érdemes egy olyat választani, amit könnyen, akár kisebb pihenőket beiktatva tudtok teljesíteni. Ehhez tökéletes választás a Kisvesszősi kempingtől induló kenutúra, amellyel a Cikolai-mellékágrendszer egészét be tudjátok barangolni, sőt még akár egy hangulatos öbölben is csobbanhattok egyet. Még több információt a túráról ITT találtok.

Szeptember 23-án egy nem mindennapi élményben lehet részetek, ugyanis ismét megrendezésre kerül a tájevező verseny Dunaszigeten, melynek keretében családdal, barátokkal vagy akár egyedül is nekivághattok az izgalmas feladatoknak. A részleteket ITT találjátok!

Denkpál-hallépcső

Dunaszigeten található az ország első természetes hallépcsője, ami 1998 óta a mai napig biztosítja az itt élő halfauna természetes vándorlásának útját. Az akár családdal is könnyen megközelíthető látnivaló zubogó vízével nem mindennapi látványt nyújt, a mellette lévő terület pedig tökéletes helyszín a piknikezésre és a pihenésre, ha egy kicsit megfáradtatok a kirándulás során.

Tündérsziget-Ökopark

A dunai szabadstrand mellett egy gyógynövénykerttel felszerelt nomád táborozóhely várja azokat, akik autentikus környezetben szállnának meg a Szigetközben tett kirándulás után. A közösségi szálláshelyek és kemping mellett változatos programok színesítik az itt töltött időt, többek között részt vehettek kenus, gyalogos és kerékpáros ökotúrákon, megismerkedhettek az aranymosás és az íjászat fortélyaival, sőt akár még egy madárlesről is gyönyörködhettek a nem mindennapi tájban.

Morotva-tó

A Szigetköz egyik rejtett, de annál különlegesebb kincse a Mosoni-Duna egykori kanyarulata, a Morotva-tó, amit a partján elhaladó ötállomásos tanösvény segítségével is felfedezhettek. A meseszép tájon vezető útvonal információs tábláinak köszönhetően mindent megtudhattok a nádasok élővilágáról és az itteni természeti értékekről. Végül érdemes felmászni a tó partján felállított kilátó tetejére is, ahonnan pazar panoráma nyílik a környékre és a tóra.

Dunakiliti duzzasztómű

A településtől nem messze található duzzasztómű építése 1978-ban kezdődött meg és közel tíz évig tartott, majd még több korszerűsítésen is átesett az évek során. A robusztus építmény működését a hídról állva lehet a legjobban megfigyelni, ahonnan a hullámzó víz kivételes látványt nyújt.

Ha további lenyűgöző vízitúra-útvonalakat kerestek: