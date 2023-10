5 mesés látnivaló Csongrádon, az ősszel is csodás szecessziós kisvárosban

Csongrád városának sokan csak a nyári oldalát ismerik, pedig a homokfövenyéről méltán ismert turisztikai látványosság ősszel is izgalmas lehetőségeket tartogat. Itt az ideje tehát, hogy a folyóparti strandon túl felfedezzük a város többi részét is!

Szecessziós stílusú monumentális épületek, skanzen hangulatú belváros, finom helyi borok, édes csíramálé, gyógyvíz és az ártéri erdők színpompás látképe. Csongrád, a szecessziós, dél-alföldi kisváros Budapesttől mindössze másfél órányira kecsegtet az aktív kikapcsolódás és a feltöltődés élményével.

Szecessziós épületek a város szívében

Platánsorok, fűzfák és gesztenyék sorai között sétálva érhetjük el a város központját, mely ősszel igazán különleges élményt nyújt. Ha az épületeket jobban szemügyre vesszük látszik csak, milyen jól megférnek egymás mellett a századforduló és a modern kor stílusirányzatai. A város főterén tekintélyesen magasodik a több mint 250 évvel ezelőtt épült Nagyboldogasszony-templom, vele szemben pedig az 1934 után épült Városháza. Ugyanitt található a szecessziós építészet egyik remekműve, az Ybl Lajos tervezte Batsányi János Gimnázium épülete is. Csongrád 2023-ban csatlakozott az európai szecessziós útvonalhoz, az Art Nouveau European Route-hoz, ezzel is elősegítve a szecessziós építészet örökségvédelmét.

Halászházak az óvárosban

A belvárosban – Csongrád történelmi városrészében – mondhatni, hogy megállt az idő. A bazaltköves, fésűs szerkezetű utcákat nádfedeles, fehérre meszelt házikók szegélyezik. A 37 házból álló, vidéki skanzen hangulatát idéző népi műemlékegyüttes Magyarország egyik legrégebbi műemlékileg védett területe és valaha halászok, hajósok és kubikosok lakták. A csaknem 300 éves halászházak nagyrészt vendégházaknak, és kézműves házaknak adnak otthont, ahol a rendszeres workshopoknak köszönhetően van lehetőség belekóstolni a halászat, kovácsolás, fazekasság, sőt a kosárfonás, horgolás és tojásfestés mesterségébe is.

Gasztronómiai kalandozás a belvárosban

A belvárosban járva vétek kihagyni a helyiek kedvencének számító belvárosi kis pékséget. Itt mindig hagyományos módon, kemencében sült, adalékmentes, friss, gyakran még meleg kovászos kenyerek, házi lekvárral töltött péksütemények sorakoznak egymás után. Ha édességre vágyunk inkább, mindenképp érdemes megkóstolni a környék egyik jellegzetes és legrégebbi édességét, a csíramálét. A vitaminnal teli, természetes alapanyagokból készült finomság nem más, mint csírázott búzából készült lepény. A süteményt azért is lehet annyira szeretni, mert a sütés során keletkező szőlő- és malátacukor miatt az természetesen édes.

Az őszbe burkolózott Holt-Tisza bebarangolása

Mindenképp érdemes útnak indulni, akár sétálva, akár nyeregbe pattanva támadna kedvetek felfedezni a Holt-Tisza vidékét. A központban található Csemegi Károly Könyvtárban a család apraja-nagyjának lehetőség nyílik kerékpárok kölcsönzésére. Nem lehet akadály tehát, ha két keréken fedeznétek fel a Holt-Tisza varázslatos vidékét, ahol mintegy 54 védett állatfajjal, barna rétihéjjával, vörösgémmel, törpegémmel, náditücsökmadárral és a jellegzetes hangú nádirigóval is találkozhattok. Kerékpárral és sétálva is megközelíthető a folyópart mellett húzódó gát, de érdemes útba ejteni a Hármas-Körös és Tisza folyók torkolatát és a műemlékvédelem alatt álló Fahidat, amely Csongrád városát köti össze a folyó túloldalán lévő nagyréti tanyavilággal és az ártéri erdőben található Ellésmonostor maradványaival.

Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda

Csongrádra látogatva ősszel sem kell lemondanunk a fürdőzés élményéről. Az idő hűvösebbre fordultával még jobban esik ellazulni a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda családias hangulatú fürdőiben. Az épület 1950-ben nyitotta meg először kapuit, mindössze egyetlen medencével. A komplexum azóta új, impozáns külsőt kapott és három medence közül is válogathatunk, amelyből kettő ősszel is gyógyvízzel üzemel. A fürdő fedett részében szolárium, szauna és infraszauna áll a vendégek rendelkezésére, továbbá egy sószoba és egy aromakabin is a feltöltődést szolgálja.

