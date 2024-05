25+ szenzációs tavaszi program a Dunakanyarban 2024 májusában

#borozzOtt május 25-én, 17 órától, Vác történelmi szőlőhegyén, a Felső-törökhegyi út legvégén, a szőlőben! Egy „új” váci borászat bemutatkozásával indul a szezon: a Törökhegyi Családi Borászat csak a #borozzOtt-on számít újnak; évtizedek óta termelnek szőlőt és készítenek borokat, de itt, a szőlőben most először mutatják meg a Törökhegy egy másik arcát! A Lingvay Pincészet is hoz néhány újdonságot. A helyhez legjobban illő zenékkel idén is djBirdy nyitja a szezont!

Májusban két alkalommal is kincsekre lelhettek Vác főterén, ahol május 12-én és május 26-án, pünkösdvasárnap is megrendezik a helyiek körében közkedvelt bolhapiacot.

