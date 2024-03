5 lenyűgöző helyszín és program a Dunakanyarban idén tavasszal

A Dunakanyar minden évszakban jó választásnak bizonyul, de tavasszal különösen gyönyörű, ahogy virágba borul a festői táj. Érdemes tehát a hétvégi kiruccanásokat a környékre tervezni, mutatjuk, mely helyszíneket nem szabad kihagyni!

Lujza & Koriander, Vác

A Lujza & Koriander családias hangulatú vendégháza valódi kis ékszerdobozként tündököl a váci Duna-parton. A 2020 óta családi vállalkozásként működő hely egyszerre fenséges reggelizőhely, tápláló és színes ételeket felvonultató brunchétterem, valamint fenntartható szálláshelyként is üzemel. A vendégházban összesen nyolc szoba található, ebből hat közvetlenül a Dunára néz, és mindegyikhez tartozik egy-egy erkély. A svéd eredetű lagom stílusban berendezett tematikus szobákat az ételekhez és italokhoz használt növényekről nevezték el (bodza, kamilla, rozmaring, vanília), a szobák színvilága pedig minden részletében ezeket a növényeket tükrözi. A teljes kikapcsolódáshoz egy finn szauna, valamint egy hangulatos lounge terasz is hozzájárul, ahol kiélvezhetjük a tavasz első napsugarait. Mindezeken felül még trekking kerékpárok bérlésére is van lehetőség a helyszínen, amennyiben bringázni támadna kedvünk a Dunakanyar gyönyörű dombságain.

2600 Vác, Ady Endre sétány 5. | Facebook | Weboldal

Betyár Batyu, Dömös

Dömös egyedülálló gyöngyszeme a Kossuth Lajos út szélén kialakított Betyár Batyu, ahol mindig barátságos hangulat, kézműves sörök és kiváló minőségű street food ételek fogadnak bennünket. Náluk szinte lehetetlen rossz kedvvel üldögélni, amiről fantáziadús, laktató fogásokkal és rendkívüli vendégszeretetükkel igyekeznek gondoskodni. A tavasz közeledtével hosszú órákon át elidőzhetünk a hangulatos kerthelyiség mellett szirmaikat bontogató virágok látványában, ami különösen jól fog esni egy-egy egész napos kirándulás után a környéken. Nem túlzás kijelenti, hogy valószínűleg egy új törzshelyre bukkantok majd!

2027 Dömös, Kossuth Lajos út 223. | Facebook

Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár, Szigetmonostor (2024. március 9.)

Idén már 13. alkalommal kerül megrendezésre a Dunakanyar egész napos kulturális családi rendezvénye, a Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár, ezúttal március 9-én. A tavasz első nagy rendezvényén 9 órától vásári forgataggal, gasztronómiai finomságokkal, kézműves kiállítással, színes programok sorával és kísérőprogramokkal (pónilovaglás, népi játszótér, bütykölde gyerekeknek) várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Facebook-esemény >>

Zsengélő Café, Verőce

A Dunakanyar egyik legkedvesebb helye a verőcei Zsengélő Café. A szomszédban található, Gorka Géza munkásságát bemutató múzeum megtekintése után nincs is jobb, mint beülni a Zsengélőbe, ahol egyenesen a keramikusművész egykori égetőkemencéje mellett kortyolhatunk el egy hideg sört vagy egy finom eszpresszót. Hangulatos teraszukon a házias kencéket pirítósra kenve, klasszikus reggelifogásaikat falatozva napfürdőzhetünk. A felemelő élményhez specialty kávé, különféle izgalmas események és a településen frissen készített kakaós csigák járulnak hozzá.

2621 Budapest, Szamos utca 22. | Facebook

TulipGarden Dunakanyar, Kosd

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyitja kapuit a Dunakanyar káprázatos tulipános kertje, a Vác és Kosd között elterülő cselőpusztai tanyavilágban. 2024-ben nemcsak további különleges tulipánfajtákkal bővül a kínálatuk, hanem illatos jácint- és nárciszkülönlegességeket is találhatunk náluk, amiket szedd magad programjaik keretében akár haza is vihetünk, hogy otthon tovább gyönyörködhessünk a színpompás virágokban. A kutyabarát virágoskertben a Dunakanyar meghitt ölelésében szüretelhetjük le a szebbnél szebb virágokat, de állatsimogató és egyéb meglepetések is várnak ránk.

Facebook-oldal >>

Júniusban szenzációs nyári fesztivál vár a Dunakanyarban: