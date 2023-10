5 meseszép látnivaló a varázslatos Szekszárdon és környékén idén őszre

Budapesttől másfél órányi autóútra található az ország legkisebb megyeszékhelye, Szekszárd, amely egyedülálló vonzerejét elsősorban a világszerte ismert borvidékének köszönheti, azonban nemcsak ezért izgalmas úti cél. A szőlőültetvényekkel körülölelt kisváros számos szép kirándulóhelyet, történelmi emléket és kulturális látnivalót is rejt, így tökéletes helyszíne lehet egy őszi, hétvégi kiruccanásnak.

Mária-kilátó

A Szekszárdi- és a Geresdi-dombság között húzódó völgy oldalában találjuk a hangulatos Mária-kilátót, amit akár egy kéktúrázással töltött napon is felfedezhettek, hiszen az ország első számú útvonala nem messze innen halad el. A Grábóc feletti dombon álló, 15 méter magas, háromszintes építményt 2015-ben építették, 57 lépcsőfokát megmászva pedig lélegzetelállító panoráma nyílik a Kelet-Mecsekre és a környező dimbes-dombos területekre. A kilátó lábánál egy nagyobb placc áll azok rendelkezésére, akik itt iktatnák be a túrázás közbeni pihenőjüket, vagy csak szusszannának egyet.

Béla király tér

A város főtere, a Béla király tér bővelkedik az izgalmas látnivalókban, hiszen különböző stílusú és funkciójú épületekkel, egy különleges kiállítással és az ország egyetlen borkútjával is itt találkozhattok. A tér egyik legszembetűnőbb épülete a Közép-Európa legnagyobb egyhajós imaházaként számontartott, a barokk mellett a copfstílus hatásait is mutató Belvárosi katolikus templom, de csakugyan figyelmet érdemel a szecessziós homlokzatú városháza épülete is. Kihagyhatatlan látnivaló még a Pollack Mihály által tervezett, klasszicista stílusú vármegyeháza, amely többek között otthont ad a Wosinsky Mór Múzeum több kiállításának, illetve az egykor itt álló, középkori bencés apátság romjainak is.

Babits Mihály Emlékház

A város egyik leghíresebb szülöttjének állít emléket a szekszárdi Babits Mihály Emlékház, ahol a magyar irodalom kiemelkedő alakjának életét és munkásságát ismerhetitek meg. Az emlékházban Babits Mihály életútját követhetjük nyomon gyermekkorától egészen költői kiteljesedésig, a személyes tárgyain, kéziratain és életének fontos pillanataihoz kapcsolódó emlékein keresztül. A kiállítás bemutatja Babits szekszárdi kötődését, és elolvashatjuk a legendás író leghíresebb sorait is.

7100 Szekszárd, Babits utca 13. | Weboldal

Bati-kereszt-kilátó

A Szekszárdi-dombság egyik legmagasabb pontján, 280 méter magasan büszkén áll a 20 méteres kilátó, ami egy igazi gyöngyszemnek számít elképesztő panorámája miatt. Tetejéről bámulatos látvány nyílik a szőlőültetvények végtelen tengereire és a szekszárdi borvidékre, emellett pedig jól látható a mesés gemenci erdő és a Mecsek apró településeinek együttese is. Ha kigyönyörködtétek magatokat a kilátásban, és szívesen kirándulnátok még innen, érdemes felfedezni a környék vadregényes ösvényeit és túraútvonalait, hiszen nemcsak csodálatos tájakon kalauzolnak végig, hanem az erdő csendjében biztosítják a tökéletes feltöltődést.

Szekszárdi borvidék

A helyi látnivalók sorából természetesen nem maradhat ki a világhírű borvidék sem, ami egy valódi gasztronómiai és borászati paradicsom, ahol a minőségi borok és ínycsiklandó ételek mellett a festői tájban is gyönyörködhettek. A környék egyik legeldugottabb látnivalója a Mausz-kápolna, ami igazi kis gyöngyszemként áll a szőlősorok ölelésében. A borvidék híres vörösborait, különösen a kadarka, a kékfrankos és a merlot fajtákat, a helyi borászatokban, a különböző tematikájú és hosszúságú borkóstolók során ti is megkóstolhatjátok. Amellett, hogy mindent megtudhattok a borvidék sajátosságairól és az egyes pincészetek mindennapjairól, gondosan összeválogatott, finom falatokkal koronázhatjátok meg az itt eltöltött időt.

