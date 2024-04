7 varázslatos gyógynövénykert szerte az országban, ahol kellemes sétát tehetünk

Virágba borult arborétumok, füvészkertek és belvárosi oázisok után ezúttal gyógynövénykerteket ajánlunk nektek szerte az országból, ahol a feltöltődés mellett új ismeretekkel is gazdagodhattok.

Premontrei Gyógynövénykert, Zsámbék

A romtemplomáról híres Zsámbék 2022-ben, a premontrei rend megalapításának 900. évfordulóján gyógynövénykerttel és a kert közepén elhelyezett Szent Norbert-kúttal gazdagodott. A kertben 200 növényfajt lehet megcsodálni a látogatás alkalmával, melyek az emberi szervezetben kifejtett gyógyhatásuk szerint lettek csoportosítva. A gyógynövénykertben minden hónapban gyógynövényes foglalkozásokat is tartanak, elősegítve a kertben is található gyógynövények megismerését, felhasználási módjait.

2072 Zsámbék, Magyar u. 2. | Facebook

Salföldi Fűszer- és Gyógynövénykert

A Káli-medence egyik legbájosabb falujában, Salföldön egy programok számtalanjával kecsegtető major várja tárt ajtókkal az érdeklődőket. A sokak úti céljául szolgáló major egyszerre nyújt ízelítőt az őshonos állattartás és egy működő gazdaság mindennapjaiból. Nem véletlenül szerepel ajánlónkban a Salföldi Major, hiszen a megannyi élményen túl otthonául szolgál egy fűszer- és gyógynövénykertnek is, ahol a látogatók minden érzékre ható élménnyel és új ismeretekkel gazdagodhatnak.

8256 Salföld, Kossuth utca 1. | Weboldal | Facebook

Pálos Gyógynövénykert, Kesztölc

A pilisi Kétágú-hegy lábánál varázslatos környezetben várja a pihenni vágyókat a kesztölci Pálos Gyógynövénykert. A szabadon látogatható gyógynövénykertet a Kesztölci Gasztro- és Borkultúráért Egyesület és a Magyar Pálos Rend hívta életre. A levendulától, gyógynövényektől és a méheknek oly kedves mézontófűtől pompázó kert Kesztölc határában, az Országos Kéktúra útvonalán helyezkedik el, így túrázás alkalmával érdemes felkeresni és feltöltődni a gyógynövényektől illatozó kertben.

2517 Kesztölc, Pincesor | Facebook

Gyógynövénykert, Bükkszentkereszt

Bükkszentkereszten található a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi mesébe illő, immár kibővített gyógynövénykertje, melyet évente több ezren keresnek fel. A gyógynövénykert május 4-én tárja szélesre kapuit az érdeklődők előtt, akik egészen november végéig élvezhetik a hely vendégszeretetét. A minden nap nyitva tartó kertet egyénileg is be lehet járni, de ha többet is meg szeretnétek tudni a gyógynövényekről és hatásaikról, érdemes előzetesen bejelentkezni a vezetett túrákra.

3557 Bükkszentkereszt, Rákóczi utca hrsz 293/2. | Weboldal | Facebook

Dr. Szalai Miklós Gyógynövényeskert, Halimba

A Halimbán élő Dr. Szalai Miklós munkássága egykor megannyi ember gyógyulását segítette elő. Otthona és kertje mára bemutató- és oktatóközpontként szolgál, ezzel is tisztelegve élete és tevékenysége előtt. Az egész évben látogatható kertben egyedülálló növénygyűjteményből kaphatunk ízelítőt, ahol többek között fűszerágyások, kerti tó, rovarhotel, veteményeskert és Kneipp-féle mezítlábas ösvény mentén is jóleső sétát tehetünk. Érkezés előtt érdemes bejelentkezni a Facebook-oldalon megadott elérhetőségek valamelyikén.

8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 21. | Facebook

Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertje

A Pannonhalmi Főapátság bejárását követően érdemes a nyaranta a levendulaültetvényektől lila színben pompázó, szerzetesek által gondozott gyógynövénykertbe is ellátogatni. A gyógynövénykerti séták alkalmával nemcsak a gyógynövényekkel és gyógyhatásaikkal ismerkedhetünk meg, de a levendulalepárlónak köszönhetően a levendulaolaj készítéséből is kaphatunk ízelítőt. Itt jártunkkor a teaházat is érdemes felkeresni, ahol a gyógynövényeket teaként és akár szörpként is megkóstolhatjuk.

9090 Pannonhalma, Vár 1. | Weboldal

Szeri Gyógynövényház és -kert, Ópusztaszer

A programok és látnivalók számtalanjával kecsegtető Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a gyógynövények szerelmeseit a Szer Monostor egy részére épült Szeri Gyógynövényház és gyógynövénykert szólítja meg. A gyógynövényházat körbeölelő kert régi-régi hagyományok mentén került kialakításra, növényeinek hasznosítását az interaktív programokon túl egy feldolgozó és egy szárító is szemlélteti.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert tanya 68. | Weboldal | Facebook

Ha továbbra is a természetben tervezitek a feltöltődést és kikapcsolódást: