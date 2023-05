Kirándulás Somogy ékszerdobozába: 8 kihagyhatatlan látnivaló Kaposváron

Kaposvár a tökéletes úti cél idén nyárra, ha kulturális kikapcsolódásra és hangulatos, napsütéses sétaútvonalakra vágytok.

Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont

Kaposvár egyik leghíresebb műemléképülete kétségkívül a Rippl-Rónai-villa, ahol a magyar impresszionista festészet egyik legkiemelkedőbb alakja, Rippl-Rónai József 1915-től haláláig élt és alkotott. Az épület a város Rómahegy nevű részében található, azonban a kisebb utat mindenképp érdemes megtenni a belvárosból, hiszen egészen mesébe illő látványt nyújt a pazar sárga villa, ahogy kibukkan a gesztenyefák közül. Az emlékmúzeumként funkcionáló épület szobái a művész saját bútoraival és több, mint 80 képével tökéletesen tükrözik az eredeti állapotokat, és segítségükkel könnyen megismerhetjük a világhírű művész mindennapjait.

7400 Kaposvár, Fodor József utca 35. | Weboldal

Fő tér

Mint megannyi város esetében, Kaposváron is megkerülhetetlen a város főtere, a Kossuth tér, ami tökéletes sétahelyszín lehet az innen induló sétálóutcával együtt. A 2003-ban felújított téren egymás mellett sorakoznak a szebbnél szebb, eklektikus és szecessziós stílusjegyeket viselő épületek. Itt található többek között a Városháza impozáns neoreneszánsz épülete, a Zsolnay-cserepekkel díszített Erzsébet Szálló, illetve a kaposvári Kopits János szobrászművész által készített Kossuth Lajos-szobor is. A virágokkal díszített, bájos tér vendéglátóegységekben is bővelkedik, így jó választás, ha fagyiznátok vagy kávéznátok egyet a meleg napokon.

Desedai-parkerdő és arborétum

A számos kulturális program mellett, a város elhelyezkedésének köszönhetően természeti kincsekből sincs hiány, a Desedai-parkerdő pedig méltó módon került a környék legnépszerűbb kirándulóhelyei közé. A parkerdő magába foglalja a 26 hektáros arborétumot, ami mesébe illő félszigetként nyúlik be a tóba, az itt látható botanikai gyűjtemény segítségével pedig megismerhetjük szinte az összes hazai fafajt. Az erre látogatók két sétaútvonalból is választhatnak, aszerint, hogy a vízpartot követve, vagy a facsoportokon keresztül fedeznék fel inkább a területet.

Városliget

A város tüdejeként is emlegetett ligetes terület nagy népszerűségnek örvend a helyiek körében, hiszen tökéletes hely a pihenésre és számos lehetőség van a sportolásra is. A belvárostól mindössze 10 perc sétára található parkban senki sem fog unatkozni, hiszen a legkisebbek felfedezhetik a játszóteret, a nagyobbak a görparkot vagy a parkourpályát, a felnőttek pedig egy séta keretében bejárhatják a parkban található különböző emlékműveket és szobrokat. A Városliget egyik ékköve a Malom-tó, amely közepén egy apró sziget áll, amit egy hangulatos fahídon át lehet megközelíteni.

Vaszary-okospark

A város első okos és környezettudatos parkját 2019-ben adták át, ami több szempontból is izgalmas újítás, hiszen a közvilágítás energiaszükségletét napelemfák biztosítják, területén pedig számos kikapcsolódásra alkalmas hely található. Az erre járók bejárhatják a szökőkutakkal, tóval, napozó- és függőágyakkal kiegészített parkot, valamint még többet megtudhatnak a helyi élővilágról az okoskészülékkel aktiválható eszközökön keresztül.

Rippl-Rónai Fesztivál (2023. június 8-10.)

Amennyiben június 8. és 10. között látogattok el a városba, ne hagyjátok ki a Rippl-Rónai Fesztivált, melynek keretében három estén keresztül élvezhetitek a hazai zenei élet jelenleg legmeghatározóbb előadóinak koncertjét, amit számos kiegészítőprogram kísér!

Weboldal

Nagyboldogasszony-székesegyház

A városban járva nem szabad kihagyni az ország egyik legnagyobb templomát: a város egyik jelképeként is szolgáló Nagyboldogasszony-székesegyház 1886-ban épült neoromán stílusban, de helyén már egészen 1702-től egy kisebb fatemplom állt. A robusztus épület nemcsak kívülről bámulatos, hanem belül is számtalan szemkápráztató részt rejt. A belső tér egyik legnagyobb éke egy barokk korból származó Madonna, de az oltárok, a márványból készült szenteltvíztartók és a színes üvegablakok is egytől egyig csodálatosak. A templom előtt Nepomuki Szent János szobra áll, ami a város legrégebbi szobra.

7400 Kaposvár, Ady Endre utca 3-1.

Csiky Gergely Színház

Kaposvár színháza nemcsak a széles repertoárnak és elismert előadásainak köszönheti népszerűségét, hiszen az 1911-ben épült szecessziós stílusú épület már önmagában is lenyűgöző. Az évek során leromlott épületet az 1980-as években felújították, amivel egyidőben rendbe szedték az épületet körülvevő parkot is. A műsorban megtalálhatóak prózai és zenés színdarabok, illetve gyermekelőadások egyaránt, emellett pedig a társulat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy különböző programok és rendezvények során népszerűsítse az intézményt a fiatalok körében.

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1. | Weboldal

További csodálatos látnivaló Kaposvár környékén: