Újdonságok Budapesten: 2022 legjobb új helyei, amiket érdemes kipróbálni

A népszerű Újdonságok Budapesten című cikksorozatunk összegzéseként készítettünk egy 2022-es válogatást, amely a főváros – szerintünk – legjobb új vendéglátóhelyeit listázza az elmúlt egy évből. Mindegyiket bátran ajánljuk kipróbálásra, idén és jövőre is!

Január: Gólem Kávézó

A Király utcát és a Klauzál teret összekötő apró Csányi utcában nyílt Gólem Kávézó egy falatnyi Izrael Erzsébetváros szívében: a Gólem Színház és Zsidó Előadóművészeti Központ részeként működő, egyedi hangulatú egység védjegye az itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő babka, de a Galíciából származó rugelach is több ízben képviselteti magát a kínálatban, valamint különleges feltétekkel megpakolt barheszszendvicsek és mezzék közül is válogathatunk. Heti ebédmenü is kapható.

1077 Budapest, Csányi utca 3. | Facebook

Február: Hétköznapok.

A Hétköznapok. a Nápolyban alig néhány évvel ezelőtt megjelent, kicsit sem hétköznapi canotto stílussal hozott új színt a hazai pizzázók palettájára: a magas hidratáltságú, nem túl tömör, ám vastag, szinte habos szélű pizzatészta nyolcféle kiadásban érhető el a DP BBQ csapatának pizzériájában. A választék az egyszerű, de nagyszerű margheritától a kalandos ízvilágú pisztáciás-pestós cotto pizzáig terjed, de a heti krémlevessel sem tudunk mellélőni.

1223 Budapest, Jókai Mór utca 38. | Facebook

Március: Hi Bing

A kőbányai kínai negyed – nemzetközi nevén Chinatown Budapest – sztárja immár a belvárosban is elérhető! A Hi Bing az óhazában jianbing néven ismert kínai palacsinta elsődleges fővárosi lelőhelyeként tett szert népszerűségre, és idén már a Kálvin tértől egy kőhajításnyira folytatta világhódító útját. Hogy mi is az a kínai palacsinta? A búzából és lencséből készült palacsintatésztára friss tojás és titkos recept alapján készült szósz kerül, amihez aztán különböző, általunk kiválasztott zöldségek, húsok és egyéb hozzávalók társulnak, egy ropogós és szaftos streetfood-klasszikusban kulminálódva.

1053 Budapest, Vámház körút 16. | Facebook

Április: Baalbek

Letisztult designnal és a legautentikusabb libanoni konyhával kelt új életre a közel-keleti ízekre fogékony fővárosiak szívét először 2015-ben meghódító Baalbek étterem. A Váci utcáról a napsütéses Belgrád rakpartra átköltözött kulináris találkozóhely libanoni séfje és csapata a levantei gasztronómia családi recepteken és a legújabb technológiákon alapuló klasszikusaival folytatják a Baalbek-sztorit, előtérben a zöldség- és gyümölcsalapanyagokkal, hideg és meleg mezzékkel, illetve csodás dunai panorámával.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 22. | Facebook

Május: Mixát Udvar

A néhai Csempés és a távol-keleti hangulatot árasztó Darshan Udvar épületeibe lehelt új életet a tavasszal megnyitott Mixát csapata. A Palotanegyed új szórakozóhelyén a borkedvelők és a sörimádók is garantáltan megtalálják számításaikat: a Vin szárnyban natúr- és csapoltbor-tételeket, míg a Keg részlegen isteni sörkülönlegességeket kóstolhatunk. A zenei élvezetekről az épület mélyén megbúvó Mixát Stage gondoskodik, míg az étvágy elleni harcban a hely vékony tésztás pizzái vannak segítségünkre.

1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 7. | Facebook

Június: Kismező

A Kismezősök szerint egy kis tányérra bármi ráfér, és ezt hajlandóak nap mint nap be is bizonyítani! A pesti Broadway-en, az Operettszínház szomszédságában megnyitott hely gasztro-filozófiai fókuszában a plate sharing koncepciója áll: csipegetni valók, kencék, újhullámos nápolyi pizzák, szemet gyönyörködtető small plate-ek és felfedezni való boros palackok várják, hogy osztozzatok rajtuk! Akár premier előtt vagy egy fárasztó nyolcórázás után ugrotok be, a jó hangulat, a remek társaság és az emlékezetes ízélmény garantált!

1063 Budapest, Nagymező utca 19. | Facebook

Július: Buena – World Kitchen & Bar

A Göncz Árpád városközpont metrómegállótól csupán egy kőhajításnyira, az Agora Budapest irodapark ég felé nyújtózó tornyai között találjuk az amerikai konyha klasszikusai mellett mennyei olasz fogásokat és keleti különlegességeket is kínáló Buenát, ahol kétkezes hamburgerek, nápolyi stílusú pizzák, hideg és forró mezzék ínycsiklandó sora várja, hogy felfedezzük őket. Inkább koktéloznál? Kreatív italkreációk és hűsítő sörök széles választéka áll rendelkezésedre, amelyeket akár az óriási teraszon is elfogyaszthatsz!

1138 Budapest, Váci út 116-118. | Facebook

Augusztus: Arquitecto Pitpit

A Magyar Építőművészek Szövetségének székhelyéhez tartozó lugas gyakori vendég a Budapest legszebb kertjeit listázó válogatásokban, mostantól pedig gasztronómiai úti célként is kikerülhetetlen, köszönhetően a spanyol tapasokban utazó Padrón új egységének, az Arquitecto Pitpitnek. A nevet a lokáció ihlette (arquitecto = építész, pitpit = pacsirta), a fogásokat és több italt is a tulajdonos Beck és Farkas család kedvenc spanyolországi éttermei inspirálták, a sharing is caring jegyében született adagok pedig félúton vannak a falatnyi tapasok és a klasszikus főételek között.

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. | Facebook

Szeptember: Pirate Empire – A Kalóz Birodalom

A The Magic varázslatos sikere után Budapest legújabb tematikus éttermében minden a rettegett kalózok izgalmas, olykor misztikus világáról szól. A Pirate Empire kötelező helyszíne A Karib-tenger kalózai-filmek rajongóinak, hiszen a berendezés tökéletesen felidézi a filmekben látottakat, a hangulatot pedig a háttérben szóló kalózos dallamok teszik teljessé. A különböző fantázianevekre hallgató isteni lakomákat egyaránt elfogyaszthatjátok a látványos kalózkikötőben, a kalózkapitány kabinjában vagy akár a kalózhajó fedélzetén is, a felejthetetlen élmény mindenhol garantált.

1065 Budapest, Nagymező utca 41. | Weboldal

Október: TEATRO di fragola

A Margit hídtól csupán egy kőhajításnyira, a Dunához pedig még annál is közelebb fekszik Újlipótváros multifunkciós közösségi tere, a TEATRO di fragola. A családias hangulatú hely a középső Palatinus-ház aljában került kialakításra, és egyszerre szolgálja ki a sokszínű kulturális programokra és színvonalas fogásokra éhes közönséget: a kiadós villás reggelik és az olaszos ihletésű á la carte menün túl filmvetítések, színházi előadások, koncertek, irodalmi estek és kiállítások izgalmas repertoárja garantálja az össz-érzéki élményt.

1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. | Facebook

November: Lara Café

A bulinegyed legújabb brunchlelőhelye minden nap reggel nyolctól egészen délután négy óráig várja a specialty kávék és lusta reggelizések rajongóit, meleg környezetben, barátságos kiszolgálással. Az Akácfa utcai Lara Café étlapján valamennyi brunchklasszikus megtalálható, az Eggs Benedicttől kezdve a Croque Monsieur-n és az angol reggelin át a friss gyümölcsökkel szervírozott, francia stílusú bundáskenyérig, de vegán torták, saláták és különböző ízesítésű zabkásák is szolgálatunkra állnak az édes semmittevésben.

1072 Budapest, Akácfa utca 12. | Facebook

December: KAA Mixology

A mediterrán reggelikben és ebédekben utazó twentysix szomszédságában kapott helyet a rejtélyes hangulatot árasztó KAA Mixology, ahol vintage bútorok és kötelező barfoodok társaságában köthetünk egyre közelebbi ismertséget a pohár aljával. A koktélkínálat három részre osztható: egyszer vannak a KAA New York, Izrael, Szingapúr és Kuba ihlette signature italai, másodszor a legendás Charles Schumann receptjei alapján készülő klasszikus koktélok, harmadszor pedig a személyre szabott alkoholkölteményeket takaró “három kívánság” szekció. A varázslatos időtöltés garantált.

1061 Budapest, Király utca 26. | Facebook

