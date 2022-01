Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová megéri ellátogatni januárban

A közhiedelemmel ellentétben nem áll meg az élet karácsony után, a következő vendéglátóhelyek megismerésére például pont tökéletes a január négy hete.

December elején nyitott meg Budapest legújabb újgenerációs, ázsiai fúziós étterme a Bazilika szomszédságában. Itt nemcsak az újragondolt fogások kreatív íz- és látványvilágára helyeznek nagy hangsúlyt, hanem a hangok, az enteriőr és az atmoszféra is fontos szerepet játszanak abban, hogy a vendégek teljes egészében megtapasztalhassák a YAMA-élményt. Erre utal a vendéglátóhely neve is, ami japánul annyit tesz, a „hegy csúcsán,” vagyis egy semmi máshoz nem fogható, szabadsággal és rácsodálkozással átitatott tapasztalás – ezt kínálja a YAMA Budapest.

1051 Budapest, Október 6. utca 9.

Sharing is caring. Akár ez is lehetne a legendás (és szomszédos) Két Szerecsen csapatának új vendéglátóegységének hitvallása, amelyet egy volt szabóság helyén nyitottak meg. A vendégeit bisztrókonyhával váró étterem arra buzdítja az asztaltársaság egyes tagjait, hogy a sokszínű kulináris élmény reményében osszák meg egymással ételeiket. A menü nem túl hosszú, ámde szezonális és folyamatosan változik, a fogások íz- és színvilága pompás, az italfelhozatal magáért beszél, a kiszolgálás pedig kifogástalan.

1065 Budapest, Nagymező utca 7.

A Váci utca nyüzsgésétől mindössze pár saroknyira, nyugodt környezetben bújik meg a belváros egyik legbarátságosabb hangulatú kávézója, az Alkemist. Az óriási ablaküvegek és a mögöttük felsejlő enteriőr kedvenc New York-i filmjeink kávézóit juttatják eszünkbe, a mennyei feketékkel és omlós péksütikkel pedig tovább folytathatjuk világkörüli utazásunkat: akár a koffeinmentes matcha latte, egy citromos-ricottás pisztáciaszelet vagy a kék Blue Butterfly latte mellett teszitek le voksotokat, nem fogjátok megbánni!

1053 Budapest, Veres Pálné utca 10.

Nagy szomorúsággal fogadtuk februárban a hírt, miszerint a budapesti underground zenei élet egyik kultikus helye, a Nyár utcai Beat on the Brat bezárni kényszerült kapuit. Ám, mint ahogy a mondás tartja, minden vég valaminek a kezdete, kedvenc hipsztertanyánk pedig mindössze nyolc hónapnyi kényszerszünet után új életre kelt: a pesti belvárosból a budai Frankel Leó útra átköltözött Bitó nappal egy lemezboltba oltott kávézóként, péntek és szombat esténként pedig szolid DJ-szetteknek otthont adó bulihelyként üzemel tovább.

1027 Budapest, Frankel Leó út 14.

A fóti Kiskenyér Pékség kézműves portékái hihetetlen karriert futottak be az elmúlt év során, ami hamar meg is hozta gyümölcsét, méghozzá egy angyalföldi brancs formájában. A mindennapi szénhidrátadagunkról olyan kemencemeleg remekművek gondoskodnak, mint a messze földön híres hagymás kovászos kenyér, a kreatív ízvariációkban készülő csigák és a változatos töltelékkel kisütött, veszélyesen addiktív bukták. A Kiskenyér budapesti fióküzlete 11-től 18-ig várja a minőségi sós és édes péksüteményekre éhes tömegeket.

1134 Budapest, Taksony utca 9.

A végtelenül sokszínű távol-keleti konyha szerelmeseinek mostantól elég csupán a Keleti pályaudvarig utazniuk, ha autentikus ázsiai ízekre vágynak: az Asian Street Food személyében Budapest első ázsiai látványkonyhaudvarát köszönthetjük, ahova lábunkat betéve már szinte az illatokkal jól lakhatunk. A stílusosan berendezett fedett udvart nem kevesebb, mint tíz étterem veszi körbe, garantálva, hogy mindenki megtalálja az ínyére való nyalánkságokat, a kínai tésztás ramen levestől az ázsiai sós palacsintán át a karamellás krémbrülét idéző teáig.

1076 Budapest, Thököly út 18.

A Király utcát és a Klauzál teret összekötő apró Csányi utcában nyílt Gólem Kávézó egy falatnyi Izrael Erzsébetváros szívében: a Gólem Színház és Zsidó Előadóművészeti Központ részeként működő, egyedi hangulatú egység védjegye az itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő babka, de a Galíciából származó rugelach is több ízben képviselteti magát a kínálatban, valamint különleges feltétekkel megpakolt barheszszendvicsek és mezzék közül is válogathatunk dél és este 6 óra között.

1077 Budapest, Csányi utca 3.

Különleges ajándékkal kedveskedett a borókapárlatok rajongóinak ötödik születésnapja alkalmából a röviditalok Oscarjának nevezett IWSC-aranyérmét is bezsebelő, budapesti székhelyű Opera Gin: december elsején ugyanis megnyílt az első magyar ginmanufaktúra flagship bárja, méghozzá a névadó Operaház szfinxjeitől csupán pár lépésre! A SFINX Gin & Wine Bar a belle époque dekadens eleganciáját öltöztette modern köntösbe, minden igényt kielégítő koktélkínálattal, széles borválasztékkal és Kiss Mariann séf vagány barfood-tételeivel.

1061 Budapest, Andrássy út 8.