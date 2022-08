Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni augusztusban

Augusztusi ajánlónkat, amelyben csokorba szedtük Budapest legújabb gasztronómiai szentélyeit, bátran használjátok iránytűként kulináris kalandozásaitokhoz. Jöjjön 8 felfedezésre váró hely, köztük különböző nációk ízeit kínáló vendéglátóhelyekkel!

A Magyar Építőművészek Szövetségének székhelyéhez tartozó lugas gyakori vendég a Budapest legszebb kertjeit listázó válogatásokban, mostantól pedig gasztronómiai úti célként is kikerülhetetlen, köszönhetően a spanyol tapasokban utazó Padrón új egységének, az Arquitecto Pitpitnek. A nevet a lokáció ihlette (arquitecto = építész, pitpit = pacsirta), a fogásokat és több italt is a tulajdonos Beck és Farkas család kedvenc spanyolországi éttermei inspirálták, a sharing is caring jegyében született adagok pedig félúton vannak a falatnyi tapasok és a klasszikus főételek között.

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

A párizsi életérzésért ezentúl nem kell Franciaországig utazni – elég csak elvándorolni a Francia Intézetig. A Fő utcai intézmény teraszán frissen megnyitott Le Troque, Bistrot Français a Dráva utca híres borüzletének túlparti kistesója, ahol 100%-ban francia borokból álló kínálat, mennyei bagettek és egyéb pékáruk (ó, pain au chocolat, te csodás!), sajtok és tradicionális francia fogások adnak ízelítőt a fények, a szerelem és a joie de vivre városából.

1011 Budapest, Fő utca 17.

A szép emlékű Mika Tivadar Mulató helyén megnyitott Mitico csapata művészi gondossággal és egy cirkuszi mutatványos ügyességével készíti a szebbnél szebb koktélkölteményeket, melyek élvezeti értékét az őserdei hangulat és a különleges zenei repertoár emeli még magasabbra. A koktélokat az amerikai kontinens őslakosainak hiedelemvilága inspirálta, a minőséget pedig Staszkiv Gergely bartenderbajnok garantálja. A Miticohoz tartozik a szomszédos szabadtéri szórakozóhely, a Backyard is, így semmi nem állja útját, hogy a csillagos ég alatt áldozzatok az inka-maja-azték isteneknek.

1075 Budapest, Kazinczy utca 47.

Az A La Gringa a Budapesten már jó ideje hódító plate sharing-koncepció legújabb reprezentánsa, amely a brazil konyha remekeire fókuszáló menüjével hoz üde színfoltot a belváros kulináris térképére. A baráti vacsoracsatározások mezejéből kinőtt étterem és kávézó a jó hangulatú csevejek és egész napos reggelik lelőhelye, ahol minden egyes kortyban és falatban ott találjuk Brazília legjavát, a maracujás iced lattétól kezdve a picadinho nevű marhapörköltön át a garnélarákos-kókusztejes vatapáig.

1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3-5.

A szobáival zenei legendák munkássága előtt tisztelgő Aria Hotel új étterme a kortárs európai gasztronómia kellékeivel fakasztja dalra ízlelőbimbóinkat, sőt, a Chez Dodo csak itt kapható, exkluzív ízvilágú macaronjainak hála Amy Winehouse és Mozart zenéjébe is belekóstolhatunk! A Café Liszt reggeltől estig várja a vájtfülű és korgó gyomrú vendégeket, többek között olyan fogásokkal, mint a hollandi mártással és quinoasalátával kínált zöldspárgás tengeri süllőfilé, vagy a speclivel és tormás tejföllel tálalt sült kacsacomb-füstölt mell duó.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 5.

A Cloud 9 prémium kategóriás élvezetet kínáló fagylaltjai a különböző áruházak hűtőszekrényei után bevették a Dunakorzót is! A mindenféle mesterséges színezéket, ízfokozót, tartósítószert és aromát nélkülöző, cukor- és tejmentes változatban is kapható desszertkülönlegességek a legkiválóbb alapanyagokból, például családi manufaktúrából származó tejjel, szicíliai termelőktől beszerzett citrusfélékkel és francia csokoládéval, saját recept alapján készülnek. Az eredmény: izgalmas textúrák és függőséget okozó ízek!

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14. (Corso Bár és Terasz mellett)

A Feneketlen-tó partjától tényleg csak egy kőhajításnyira, a teniszklub épülete mögött találjuk a XI. kerület legújabb sztárját, a titkos oázisatmoszférát jéghideg koktélokkal és tüzes grillételekkel vegyítő Este11-et. Buffalo csirkeszárny, Angus burger, pulled pork szendvics, lazacsaláta és csokiszuflé ágyaznak magyar borok és ütős italok hosszú sorának, amiket buli előtt, közben vagy után is élvezhetünk, hiszen akusztikus koncertek és élő DJ-szettek is felkerültek az Este11 palettájára.

1113 Budapest, Villányi út 14.

Habár a Normafa Síház jelenleg is felújítás alatt van, az élet nem áll meg a hegytetőn: a Normafa Látogatóközpont részeként júliusban nyitott meg a modern köntösbe bújtatott vendéglátást a lehető legmagasabb szinten űző Normafa 477 Hütte-Terasz. Legyen szó a teraszon elfogyasztott napindító kávéról, egy kimerítő, de jóleső túra utáni frissítőről, az esti, baráti beszélgetéseket megillető koktélokról és fröccsökről, vagy a nyári ingyenes kertmozi-vetítésekről, ide minden programért érdemes betérni.

1121 Budapest, Eötvös út 50.