Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni márciusban

Végre elérkezett a naptári tavasz első napja, ami sok, nyári lelkű ember számára jelent egyet egy jó nagy levegővétellel. A tavaszi-nyári szezon kezdetét ünnepelvén mutatunk néhány vendéglátóhelyet, melyet érdemes lesz felkeresnetek márciusban.

A Népszínház-negyed eklektikus építészeti öröksége a historizmustól, a premodernen át a hatvanas évek brutalizmusáig ível át korokon, stílusokon és társadalmi osztályokon. Részben ezért is került itt kialakításra Budapest egyik legújabb találkozóhelye: a II. János Pál pápa tér sarkán álló Kommunity egyszerre tölti be egy kávézó, egy galéria, illetve egy munka- és közösségi tér funkcióit, izgalmas programkínálattal hozva új színt a környék életébe. A kézi pörkölésű kávék a 777 Roastery műhelyéből érkeznek, a teakülönlegességeket a Bazsalikomos kert szállítja, étvágyunkat pedig friss péksütikkel, kiadós szendvicsekkel és mennyei tortákkal csillapíthatjuk.

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 8.

A pesti bulinegyed olvasztótégelyének számító Gozsdu udvar tőszomszédságában nyitotta meg néhány hete kapuit a Földközi-tenger keleti medencéjének kulináris sokszínűségéből merítő Meshuga. Az izraeli, török és arab gasztronómia legjavát felvonultató étteremben a fűszereké és a friss alapanyagoké a főszerep, amelyek olyan fogásokban mutatkoznak meg, mint a buggyantott tojásos-padlizsános broken sabich, a gránátalmás Isztambul saláta és a gesztenyés gnocchi. A mediterrán világban való elmerülést izraeli dallamok, keleti kényelmet kínáló enteriőr és páratlanul kreatív koktélköltemények segítik.

1075 Budapest, Holló utca 12-14.

A Lehel utcától csupán néhány sarokra, Angyalföld egyik legújabb és legszokatlanabb formájú társasházának aljában kapott helyet a Stikli, ahol reggel és napközben finom falatok és kiváló koffeines italok, a nap leszálltával pedig széles bor-, pálinka- és koktélválaszték vár ránk. A hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 9-ig nyitva tartó Stikli ételkínálata a frissen készített szendvicsektől a laktató salátákon és rizottós fogásokon át a szervezetünk endorfintermelését az egekbe repítő süteményekig terjed, így hát a nap bármely szakában tökéletes választás.

1134 Budapest, Taksony utca 9.

A koronavírus-járvány árnyékában újjáéledő kovászoskenyér-láz legújabb zászlóshajója több egyszerű pékségnél: valódi kenyérparadicsom, ahol hétfőtől szombatig minden nap más és más kelesztett veknik közül válogathatunk, melyek ráadásul mind egy apától, a Manfréd nevű rozskovásztól származnak. Persze a mindennapi kenyéren túl is van élet, ráadásul olyan édes (vagy sós), aminek nehezen tudunk ellenállni: a kakaós csigától az áfonyás-vaníliás papucsig, a sajtos baconös tekercstől a jalapenós-cheddaros croissantig, tucatnál is több kézműves péksütemény, szendvicsremekek és nógrádi pörkölésű kávé garantálják a testi-lelki felfrissülést.

1094 Budapest, Tompa utca 21.

A kőbányai kínai negyed – nemzetközi nevén Chinatown Budapest – sztárja végre a belvárosban is elérhető! A Hi Bing az óhazában jianbing néven ismert kínai palacsinta elsődleges fővárosi lelőhelyeként tett szert népszerűségre, most pedig a Kálvin tértől egy kőhajításnyira folytatja világhódító útját. Hogy mi is az a kínai palacsinta? A búzából és lencséből készült palacsintatésztára friss tojás és titkos recept alapján készült szósz kerül, amihez aztán különböző, általunk kiválasztott zöldségek, húsok és egyéb hozzávalók társulnak, egy ropogós és szaftos streetfood-klasszikusban kulminálódva.

1053 Budapest, Vámház körút 16.

Az asszimilálódott zsidó családban született, majd 1939-ben Palesztinába emigrált Szenes Hanna egyike volt azon ejtőernyősöknek, akik a brit légierő kötelékében 1944-ben visszatértek Magyarországra, hogy megkíséreljék megakadályozni a magyar zsidók deportálását. Szenest a Jugoszláv határon elfogták, fogdába zárták, majd Szálasi hatalomátvétele után kivégezték. Az őróla elnevezett park oldalában várja vendégeit a francia hangulatú Chez Hanna, amelynek kínálatában napi levesek, szendvicsek, saláták, brunchfogások és delicatesse termékek versengenek figyelmünkért.

1077 Budapest, Jósika utca 22.

George Miller, a néhai komikus szerint az a legnagyobb baj az olasz ételekkel, hogy hat nap múlva újra éhes leszel. Sajnos igazat kell adnunk neki, pedig a Horánszky utcai L’emporio Fine Foods az a hely, ahova akár minden nap szívesen betérne az ember egy kiadós pastáért, köszönhetően a tapasztalt séfeknek és az extra szűz olívaolaj, valamint a friss, elsőosztályú alapanyagok kombinációjának. Az olasz ételműhely elvitelre vagy házhozszállításra kérhető fogásai között találunk olasz hallevest, vargányás-gorgonzolás lasagnát és bolognai gnocchit, de panzerottit is egyedül itt kaphatunk a városban!

1085 Budapest, Horánszky utca 9.

A február második hetében megnyitott Doppio Kitchen & Coffee a tradicionális olasz pörkölésű kávék és az olasz konyha nagyköveteként várja a helyi egyetemisták, irodisták és turisták tömegeit a Kecskeméti utca 8. szám alatt. A dolcevita-érzés teljes megélésében olyan finomságok állnak rendelkezésünkre, mint a pizzakenyérrel tálalt, zöldségekben gazdag minestrone leves, a nélkülözhetetlen spaghetti carbonara, krémes garnélás rizottó és pizzák széles palettája. Természetesen nem maradhatnak el a desszertek sem, ahogy az olasz borok és a magyar kézműves sörök szerelmesei is biztosan megtalálják számításaikat.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 8.