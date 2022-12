Újdonságok Budapesten: 9 hely, ahová érdemes ellátogatni decemberben

Remek vendéglátóhelyekkel gazdagodott az utóbbi időben a főváros, melyeket megéri felkutatni 2022-ben. Mutatjuk is decemberi kedvenceinket!

TATI

Gyerekkorod kedvenc sorozata A farm, ahol élünk volt, imádod a friss alapanyagokból készült szezonális fogásokat, és igyekszel az élet minden területén az ökológiai lábnyomod csökkentését szem előtt tartva eljárni? Akkor a TATI-ban a helyed! Az itthon is egyre népszerűbb farm-to-table koncepciót követő belvárosi étterem a vidék romantikáját ötvözi a nagyvárosi ember modern kulináris trendekhez szokott ízlésvilágával, az eredmény pedig egy szerethető, ismerősen újszerű gasztronómiai élvezeteket kínáló hely, ahol minden étkezés felér egy őrségi hétvégével. – Kriszti, ezt ki kell húzni!

1074 Budapest, Dohány utca 58-62. | Facebook

NOA Mixology

Elegáns, az art deco csillogó világát megidéző belső tér, frappáns koktélkreációk és első osztályú kilátás a Szent István Bazilika: ezzel és még sok minden mással csábít édes esti elhajlásra a belváros legújabb koktélbárja, a NOA Mixology. Az ígéret szerint negyedéves jelleggel újragondolt itallapon 20 féle gin & tonicot, egy tucatnyi signature koktélt (például a karamellás pattogatott kukoricával együtt felszolgált Espresso Martini twistet), valamint limonádék és borok bő választékát találjuk, míg a hétvégi bulihangulat csúcsra pörgetéséért a város legmenőbb DJ-i felelnek.

1051 Budapest, Sas utca 10-12. | Facebook

Mon Petit Dessert Boutique

A Gerlóczy Kávéházat, a Czakó Kertet és a Zónát is megjárt cukrász, Sámson Zsófi és Mon Petit Dessert Boutique névre hallgató desszertszalonja már évek óta a budapesti tortaszcéna megkerülhetetlen szereplője. Idén ősszel Zsófi szemet gyönyörködtető süteményei Rácz Jenő séf Rumour éttermének előszobájában leltek új otthonra, melynek rózsaszín neonfénnyel bevilágított enteriőrjében minden egyes (egyébként művészi gonddal megkomponált) édesség egy kicsi ékszerdoboznak tűnik, amely csak arra vár, hogy villánkkal kinyissuk.

1052 Budapest, Petőfi tér 3-5. | Facebook

KAA Mixology

A mediterrán reggelikben és ebédekben utazó twentysix szomszédságában kapott helyet a rejtélyes hangulatot árasztó KAA Mixology, ahol vintage bútorok és kötelező barfoodok társaságában köthetünk egyre közelebbi ismeretséget a pohár aljával. A koktélkínálat három részre osztható: egyszer vannak a KAA New York, Izrael, Szingapúr és Kuba ihlette signature italai, másodszor a legendás Charles Schumann receptjei alapján készülő klasszikus koktélok, harmadszor pedig a személyre szabott alkoholkölteményeket takaró “három kívánság” szekció. A varázslatos időtöltés garantált.

1061 Budapest, Király utca 26. | Facebook

Ooton

A “magas menza” műfaját képviselő, növényi alapú ételeket kínáló The Planteen csapatának új helye kifejezetten azokra lő, akik el sem tudnák képzelni az életüket kolbász, csirke vagy sajt nélkül. Az Ooton egy grab and go koncepciót követő vegán gyorsétterem, ahol ínycsiklandozó wrapek, bowlok és szendvicsek gondoskodnak a húsmentes jóllakásról: a “tepertős” wrapben a zsírt szejtán helyettesíti, a “húsgolyós” opció pedig lóbabbal és növényi sajttal készül. A megunhatatlan zöldségkombinációk mellett mindenképp próbáljátok ki gluténmentes péksütijeiket és isteni desszertjeiket!

1024 Budapest, Lövőház utca 12. | Facebook

Tölcsibe

Vadonatúj ízekkel jelentkezik idén decemberben a Tölcsibe csapata. A speciális, kizárólag náluk kapható paníros csirkéjük új bőrbe bújt, így születtek meg a Supreme termékcsalád rántott csirkerészei, amelyek egytől egyig glutén- és tejmentes kiadásban, egy titkos fűszerkombinációval és szuvidálással készülnek, a végeredmény pedig egy extrán ropogós panírt eredményez, amibe öröm beleharapni. Ehhez érkeznek még a klasszikus és újragondolt köretek, a bátrabbaknak pedig egy hat hónapig érlelt zöldpaprikából készült csípős szósz. A Tölcsibe ételei mindig kellően szaftosak és frissek, ezért érdemes mindenkinek kipróbálnia!

1111 Budapest, Budafoki út 16.

1077 Budapest, Wesselényi utca 23.

Weboldal

The Dog Bakery

Jó dolog és fontos is a séta, de olykor-olykor négylábú kedvencünknek is jól esik, ha többet kap némi labdázással összekötött csavargásnál. Gondoljuk magunkat az ő helyükbe: nem furdalná az oldalunkat a kíváncsiság, hogy mit is csinál a gazdi, míg távol van otthonról? De miért is ne vihetnénk magunkkal kutyusunkat, ha épp kávézni támad kedvünk? A Kertész utcai The Dog Bakeryben mindenki megtalálja a számítását, legyen az két- vagy négylábú: meríts energiát egy finom eszpresszóból, és dobd fel csahos barátod napját egy természetes összetevőkből készült kutyasütivel!

1073 Budapest, Kertész utca 43. | Facebook

UltraIbolya Espresso

Vannak helyek, amelyek nélkül kevesebb lenne a város. Ilyen például a Ferenciek terén 1968 óta működő Ibolya Espresso, ahova bármikor jó szívvel ülünk be, akár sörözni, akár ebédmenüzni támad kedvünk. Minden esély megvan rá, hogy ilyen legyen az újonnan megnyitott UltraIbolya is. A nagy nővértől mindössze 30 méterre található, retró stílusú kávézóban a megszokott italválaszték és barátságos árak mellett hagyományos és újhullámos kávék, reggelik széles felhozatala és a bécsi szelettől a szaftos hamburgereken át a palacsintákig terjedő ételkínálat vár a hét minden napján.

1053 Budapest, Ferenciek tere 3. | Facebook

Babutzi

A Déli pályaudvar környéke eddig nem éppen sokszínű és minőségi gasztronómiai palettájáról volt híres, a Babutzi megnyitásával viszont végre megérkezett a térség első fecskéje. A modern és letisztult belső térrel büszkélkedő hely ugyanúgy tökéletes választás egy első osztályú alapanyagokból összeállított, kiadós reggelihez, mint egy kollegákkal elköltött, tartalmas ebédhez. A brunchszortiment a klasszikus bundáskenyeres-granolás-eggs benedictes vonalat követi, míg napközben bowlok, burgerek és egyéb bisztróételek közül válogathatunk.

1122 Budapest, Városmajor utca 12. | Facebook