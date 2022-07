Újdonságok Budapesten: 9 hely, ahová megéri ellátogatni júliusban

A júliusi gasztrokedvenceink között találhatunk vízparti kerthelyiséget, fővárosi gofrizót és görög reggelizőt is. Látogassatok el hozzájuk, ha valami újdonságra vágytok!

Már lassan fél év telt el azóta, hogy a Wesselényi utcából világhódító útjára induló Tölcsibe-csapat a Duna túlpartján is megvetette lábát, most pedig újbudai egységüket egy terasszal is megfejelték! A kínálat gerincét a saját recept alapján készülő sós gofritölcsérek adják, melyek alapesetben ropogós panírba forgatott csirkefalatkákkal, házi szószokkal és friss zöldségekkel töltve csavarják el a fejünket, míg a vegetáriánus étrendet követők hús helyett jackfruitfalatokkal kibélelt tölcsérekkel csillapíthatják étvágyukat.

1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Feneketlen-tó partján sem maradunk új kerthelyiség nélkül, ugyanis a XI. kerület árnyas fái alatt nemrégiben megnyitotta kapuit az Este11. A hely egy hatalmas bárpulttal lett felszerelve, hogy minden italigényt kielégíthessenek, de egy DJ-pultot is elhelyeztek itt, ami a hangulatról gondoskodik majd. Minden nap 2 órakor nyitnak, aztán egészen éjfélig pörögnek a lemezek és az italok. Nem mellesleg az Este11 azoknak is ideális találkozási pont lehet, akik éppen a tavat biciklizik/futják körbe, és beülnének egy hűsítőre.

1113 Budapest, Villányi út 14.

A Göncz Árpád városközpont metrómegállótól csupán egy kőhajításnyira, az Agora Budapest irodapark ég felé nyújtózó tornyai között találjuk az amerikai konyha klasszikusai mellett mennyei olasz fogásokat és keleti különlegességeket is kínáló Buenát, ahol kétkezes hamburgerek, nápolyi stílusú pizzák, hideg és forró mezzék ínycsiklandó sora várja, hogy felfedezzük őket. Kosztolás helyett koktéloznál? Kreatív italkreációk és hűsítő sörök széles választéka áll rendelkezésedre, amelyeket akár az óriási teraszon is elfogyaszthatsz!

1138 Budapest, Váci út 116-118.

A Balaton után végre Budapesten is áldozhatunk a bűnös élvezetek oltárán, hiszen június közepén, a Haris közben megnyitott a Waffini első fővárosi gofrizója! A szelfimágnes belső tér csak a kezdet, az adalékanyag-mentes hozzávalókból készült, puha és könnyű tésztájú ízbombák azonnal kirobbantanak minket a valóságból, és egy színesebb, bájosabb, édesebb világba repítenek minket. A Waffiniben négy különböző (cukor- és laktózmentes változatban is elérhető) gofrialap közül választhatunk, amit kiváló minőségű feltétek közel végtelen variációjával tehetünk igazán egyedivé!

1052 Budapest, Haris köz 4.

Többé a budaiaknak sem kell a szomszédba menni, ha Rizmajer sörökre szomjaznak! A neves csepeli főzde harmadik egysége a szép emlékű Wikinger Bisztró helyén nyitotta meg kapuit, így már Újbuda szívében is átadhatjuk magunkat az autentikus sörházi hangulatnak. A csapokon megtalálható Rizmajer klasszikusok mellett hónapról hónapra helyet kapnak a szezonális különlegességek is, de palackozott formában is hozzájuthatunk kedvenc söreinkhez. A vitamindús italokhoz kiadós ételek dukálnak: olyan sörházi fogások közül válogathatunk, mint az alföldi bográcsgulyás, a barnasörös marharagu vagy a pulled porkos mac ‘n’ cheese.

1114 Móricz Zsigmond körtér 4.

A Jászai Mari tér mellett találjuk az ország első görög reggelizőjét, amely a gyros-szuvlaki-muszaka tengelyen túllépve a mediterrán ország konyhaművészetének valódi kincseskamráját tárja elénk. A Yasouban minden nap reggel 7-től este 8-ig kalandozhatunk a görög ízek világában, olyan finomságok segítségével, mint a bougatsa nevű grízes lepény, a bagelszerű koulouri, a fetasajtos, leveles tésztás tiropita, vagy a szintén leveles tésztából készült virslis pite. Az i-re a pontot a spéci teák, kávékülönlegességek és a friss gyümölcsökből készült smoothie-k teszik fel.

1055 Budapest, Szent István körút 3.

Hosszú Katinka, a többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszónk és személyi séfje, Móricz Kitti éttermét az Iron Lady versenyfelkészülései során kikísérletezett étrendje inspirálta, céljuk pedig, hogy minél több emberrel ismertessék meg az egészséges életmód örömeit. A mindenmentes, színes ízvilágú, elérhető áron kínált napi menük minden esetben egy levesből és egy főételből vagy bowl-ból állnak (ez utóbbi vegán verzióban is kérhető), melyeket a budapesti uszodák világát megidéző enteriőrben, vagy a házhoz szállítást választva otthon is élvezhetünk.

1055 Budapest, Szent István körút 21.

A Dunától viszonylag messze, a Budai-hegység ölelésében bújik meg a Boathouse Budapest, mely az ízek kikötőjeként invitál minket emlékezetes gasztronómiai kalandozásokra a magyar és a nemzetközi konyhák tengerein. Itt aztán tényleg mindenki megtalálja a fogára való falatokat: a vörösboros marhapofától a tonkatsu csirkén át a madártejes brownie-ig, minőségi ételek gazdag felhozatala várnak bennünket! A tökéletes nyáresti hangulathoz akusztikus koncertek, finom koktélok és barátságos kiszolgálás járul hozzá.

1028 Budapest, Hidegkúti út 79.

Idén márciusban került átadásra a főváros legújabb ökoparkja, az Árpád híd tövében kialakított Vizafogó park, mely most egy kedves bisztróval egészült ki. A szomszédos tó szárnyas lakói után Kacsintó névre keresztelt vendéglátóhely valódi lakótelepi oázisként vonzza magához a természetközeli kikapcsolódásra vágyó vendégeket, hogy egy frissítő gin-tonic, egy kókusztejes latte vagy egy meggysör társaságában kieresszék a fáradt gőzt. A szomjoltókon kívül szendvicsek, tortillák, saláták, sonka- és sajttál, zöldséges mártogatós, valamint többféle édesség közül választhatunk.

1138 Budapest, Párkány utca 39-41.