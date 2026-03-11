Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten is Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, sétáról, vásárról, március 15-i programról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

VIII. Orosz Zenei Fesztivál // Zeneakadémia (2026. március 12-26.)

Március 12. és 26. között az orosz zeneirodalom legszebb dallami csendülnek fel a Zeneakadémián, a monumentális művek mellett pedig számos újdonsággal is lenyűgözi a nagyérdeműt az Orosz Zenei Fesztivál. A „Portrék” tematika mentén a zeneszerzők – Rimszkij-Korszakov, Arenszkij, Rahmaninov és Kabalevszkij – emberi arcát, tanár-diák kapcsolatait, inspirációit is megismerhetjük, az alkotók portréját balett- és operafilm-vetítések árnyalják tovább, sőt az orosz Nemzeti Zenei Múzeum jóvoltából még egy rendhagyó tárlatot is megtekinthetünk. A fesztivál két helyszínen, Budapesten és Debrecenben zajlik majd!

RaktArt régiségvásár Szentendrén (2026. március 13-14.)

Március 13-án és 14-én ismét régiségvásárt rendez a szentendrei RaktArt. A piactéren ezúttal is rengeteg retró és vintage kincs várja majd az érdeklődőket, a retró bulihangulat, a lángos és a sör mellett. Mindkét napon az órák kerülnek majd a főszerepbe: lesz karóra, falióra, ébresztőóra, kandallóóra, amiből kedvetekre válogathattok majd.

Egy új hely felfedezése mindig izgalmas program:

Közösségi hétvége a múzeumban // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2026. március 14-15.)

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény első saját szervezésű közösségi hétvégéjére invitál március 14. és 15. között, ahol találkozhattok az intézmény gyakornokaival, akik a hétvége összes programjáért felelősek. Mindenki, aki kicsit is érdeklődik, hogy milyen munkafolyamatok és háttértevékenységek zajlanak a múzeumban, azoknak lehetősége nyílik a gyakornokok szemüvegén keresztül betekintést nyerni. A múzeum elhivatott abban, hogy a fiatal, tapasztalatra vágyó szakmai réteget megszólítsa és bevonja az intézmény mindennapi munkájába. Ha titeket is vonz a kulturális világ, érdemes részt venni ezen a fantasztikus közösségi eseményen!

Frankofón Filmnapok // több helyszínen (2026. március 4-31.)

Március 4. és 31. között jobbnál jobb francia nyelvű filmeket nézhettek, hiszen várnak a Frankofón Filmnapok! Az idén 16. alkalommal megrendezett filmünnepen ezúttal 8 ország 23 filmjét tekinthetitek meg. A Francia Intézet mellett az Uránia Moziban is elcsíphetitek a díjnyertes alkotásokat, néhány esetben ráadásul a Magyarországra látogató rendezőknek és a színészeknek is feltehetitek a kérdéseiteket – kihagyhatatlan program minden mozikedvelőnek!

Szecessziós Zsolnay remekművek // Virág Judit Galéria (2026. március 6. – április 19.)

Kincset érő kerámiák vették birtokba a Virág Judit Galériát, a belőlük készült, ingyenesen látogatható kiállítás pedig egészen április 19-ig ejti ámulatba a nagyközönséget. A Szecessziós Zsolnay remekművek című tárlat Virág Judit és Törő István több mint három évtizede épülő, kivételes Zsolnay-gyűjteményét mutatja be a Falk Miksa utcában – igazi kuriózum a műkedvelők számára! A házaspár kollekciójából mintegy 120 darab került kiállításra, az impozáns kerámiák pedig egytől egyig a Zsolnay-gyár fénykorának számító, szecessziós időszakból (1896–1914) származnak. Csak a legkiválóbb, leginkább reprezentatív művek kaptak helyet az anyagban!

Budapesti programok szerdán (2026. március 11.)

Juan Belmonte és barátai // Gödör Klub

Latin dallamok és disco slágerek találkozása saját számokkal.

Az ötödik elem // Bem Mozi

Luc Besson sci-fije Milla Jovovich, Bruce Willis és Gary Oldman főszreplésével a Bem Mozi műsorán.

Budapesti programok csütörtökön (2026. március 12.)

Tipegő Családi Babatáncház // Klauzál Ház

Kéthetente csütörtökön a Klauzál Ház babatáncházra várja a legkisebbeket és szüleiket. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött program népi játékokkal, énekekkel, a közös tánc élményével fejleszti a ritmusérzéket, a testi és motoros képességeket, nagymozgásokat és az egyensúlyérzéket.

Apertúra: Cucli – vendég: Patkós Márton

Az Apertúra társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára.

Marcus Lee Trio & Borkó Attila // Füles

A zenekar saját szerzeményeken keresztül kalandozik a jazz világában, groovey, funk, soul és a hagyományos jazz zenei stílusjegyeket érintve.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. március 13.)

Lélekhíd // Pomázi Művelődési Ház

A 6 éves kortól ajánlott, de a felnőtteket is könnyen magával ragadó történet főhőse Violin, egy kíváncsi kamasz lány, aki véletlenül beleesik egy zongorába és ezzel egy egészen különleges világban találja magát. A hangok életre kelnek, a dallamok mesélni kezdenek, miközben a zene birodalma újabb és újabb titkokat tár fel előtte. A kaland során egy zongorista segíti útján, aki nemcsak a hangszer működését mutatja meg, hanem a zene szépségét és erejét is felfedi előtte és persze a közönség előtt is.

A Macskalápon // Centrál Színház

Március 13-án végre műsorra tűzi az évad egyik legjobban várt bemutatóját a Centrál Színház: a Révay utcai teátrum ezúttal a kortárs drámairodalom királynőjének legmeghatározóbb művét viszi színre, Puskás Samu rendezésében és fordításában. A Macskalápon hazai ősbemutatója óta már 21 év telt el, ám az akkori színészgárdából számos ismerős név köszön majd vissza rátok a Centrál színpadán: Csoma Judit ismét a Macskanőt, Básti Juli immár Mrs. Kilbride-et alakítja, míg Martinovics Dorina a bolygó, tűzvész tekintetű Hester elemi erejű sorstragédiáját jeleníti meg Marina Carr Médeia-variációjában.

Bakáts Bunker 2. szülinap

Ünnepeljétek együtt a Bakáts Bunker nyitásának második évfordulóját! Étellel, itallal is várnak benneteket, 20 órától pedig fellép az Újzenekar.

ék – vendég: Polytrip // Barlang, Szentendre

Az ék több mint egy évtizede meghatározó szereplője a hazai underground színtérnek. Zenéjük a tagok egyedi világának találkozása – mélyből emel magasba, majd visszaránt, hogy újra nekilendülhessen. Zenéjüket váratlan mozzanatok jellemzik: a dinamika, az improvizáció és a nyers energia garancia arra, hogy két koncertjük sosem lesz egyforma.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. március 14.)

Garázsvásár a Piactéren // Budafoki Szomszédok Piaca

A Klauzál Ház szervezésében március 14-én szombaton a budafoki piactéren garázsvásárra invitálják az árusokat és a vevőket. Szombaton 9 és 13 óra között várják majd jobbnál jobb portékákkal az érdeklődőket.

Tavaszváró bolhapiac Zuglóban

Tavaszváró bolhapiacozásra invitál Zugló március 14-én, méghozzá a Zuglói Civil Házba. Amire számíthattok: tavaszi hangulat, vidám forgatag, igazi kincsek 9-től egészen 13 óráig.

Szecessziós kincsvadászat Lipótvárosban

Március 14-én, szombaton érdemes lesz Lipótváros felé venni az irányt, ahol 2,5 órát felölelő szecessziós kincsvadászatra invitál a Korzózz Velünk! csapata. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, hogyan ismerhetitek fel a szecesszió jeleit egy épületen vagy hogyan lett egy mállott homlokzatú pesti bérpalotából mesebeli elvarázsolt kastély, úgy ezen a sétán a helyetek! A különleges épületek és ismertetőjegyek felfedezése után a séta egy különleges tetőterasz meglátogatásával ér véget, a háttérben Budapest elképesztő panorámájával.

A főváros ékszerdoboza – vezetett séta

Márciusi hétvégéken nemcsak megismerhetitek Ybl Miklós egyik remekművének történetét, hanem végre úgy nézhetitek meg a Várkert Bazárt, ahogy eddig még nem láttátok. A Budai Várséták vezetett sétáján választ kaphattok arra, miért és hogyan épült a Várhegy keleti oldalán, a Duna-parton hosszan elnyúló impozáns, neoreneszánsz épületegyüttes, de megismerhetitek majd a tervező életútját is. A séta során megelevenedik majd az épületegyüttes sorsa a születéstől a pusztuláson át egészen a rekonstrukcióig, hogyan lett középkori védőműből szobrászgenerációk alkotóhelyévé, hangos Ifiparkból mára a kultúra és művészet központjává.

IX. BBQ forradalom a Füstölgőben // Zebegény

Március 15. forradalmi hangulata szabadtéri grillparti formájában ölt testet a Dunakanyar szívében lévő Zebegény főterén, ahol a marhaszegyes burger mellett négysajtos mac&cheese is kerül az asztalokra, melyet kétféle barbecue szósz és egy isteni, kemencében sült zöldségekből és marhapofából készült szaftos ragu kísér. Az már egészen biztos, hogyha ide ellátogattok, hamisítatlan grillezős életérzésben és még annál is jobb falatokban lehet részetek – ne habozzatok hát mielőbb jelezni a részvételi szándékotokat a Füstölgőnek írt Facebook-üzenetben!

Az erdő kapitánya // Bem Mozi

Sokak gyerekkori kedvence, Dargay Attila 1990-es animációs filmje a Bem Mozi műsorán.

Egy arborétum felkeresése is szuper hétvégi program lehet:

Bécsi klasszika – Liszt Ferenc Kamarazenekar // Festetics Palota

A bécsi klasszika különleges alkotásai kerültek be a Liszt Ferenc Kamarazenekar március 14-én megrendezésre kerülő 60 perces műsorába. A három nagy klasszikus zeneszerző – Haydn, Mozart és Beethoven – mellett további kivételes művészek darabjai is helyet kaptak a repertoárban, amelyek tovább színesítik az elegáns és játékos művekből álló repertoárt.

Forradalmi koncert és táncház: Nagy Csomor András és zenekara // Fonó Budai Zeneház

Elképesztő zenei élményben lehet részetek a Fonó Budai Zeneházban március 14-én, ahol a felemelő hangulatról Nagy Csomor András és zenekara gondoskodnak. Az est folyamán úgy érezhetitek, mintha egymás után nyílnának meg a különböző zenei terek és a stílusok játszi könnyedséggel váltanák egymást. A műsorban felidéződik az 1920-as évek bárjainak oldott atmoszférája, a latin táncok sodró és izzó lendülete, a Balkán lüktetése, valamint a magyar vendéglőkben felcsendülő cigányzene karakteres ereje és a népzene eleven világa. A koncertet pedig táncház követi, amelynek első muzsikáját is a zenekar játssza.

A Duna balladái – Táncok és imák a Duna mentén // Nemzeti Színház

A Duna nemcsak földrajzi fogalom, hanem közös élmény: egyszerre választ el és köt össze, történeteket sodor, kultúrákat formál és évszázadok óta inspirál művészeket. Ezt a sokrétegű örökséget idézi meg a Duna Művészegyüttes jubileumi előadása, amely a társulat közel 70 éves fennállását ünnepli.

Kiállításmegnyitó és Cafe Medrano koncert // Hunnia

Kamondy Imre születésnapja alkalmából koncerttel és kiállításmegnyitóval várnak titeket a Hunnia Bisztróban.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. március 15.)

Ingyenes családi programok a Budavári Palotanegyedben

Idén sem maradhat el a várva várt programkavalkád március 15-én, ebből az alkalomból a Budavári Palotanegyed több helyszíne ingyenes családi programokkal pezsdül fel. A Csikós udvar, a Lovarda, a Szent István-terem és a Várkert Bazár is tárt kapukkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol izgalmas előadások, zene, tánc, történelmi séták, pezsdítő családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok felvonulása által emlékezhettek meg a forradalom eseményeiről. A programok ingyenesek, de van köztük, ami előzetes regisztrációt igényel.

Ünnepi programsorozat a PIM-ben

Március 15-én egész napos ünnepi programsorozattal készül a Petőfi Irodalmi Múzeum, ahol a legkülönfélébb módon mutatják be a nemzeti ünnepet, illetve Petőfi Sándor és Jókai Mór emlékezetét. A napot a kisebbek számára kézműves foglalkozások, izgalmas játékok és nyomdagép teszi teljessé, míg a felnőttek tematikus tárlatvezetések, palotaséták és felolvasószínházi est keretében emlékezhetnek meg a forradalomról. A programok ingyenesen látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek!

Március 15-e a Bálnában

Egy egész napot felölelő programsorozattal készül a Bálna Honvédelmi Központ, amellyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tiszteleg. A megemlékezés részét képezik hagyományőrző csoportok bemutatói, zenés-táncos műsorok, kicsiknek szóló meseelőadás, arcfestés és hajfonás, de a kézműves foglalkozások keretében különböző formájú kokárdát is készíthettek.

További ingyenes programok március 15-én:

Szia Zöld Péter! – játszótérmegnyitó // Millenáris

Március 15-én megnyitja kapuit a megújult Zöld Péter játszótér, amelyet egész napos mesés ünneplés követ. Budapest ikonikus népmesei játszótere újra életre kel a Millenárison a családi nap keretében pedig egész napos játékban és élményekben lehet részetek: az ugrálóvár, a fa körhinta, a népi és logikai játékok sokasága, a kézműves foglalkozások, a gyermekkoncertek és a vásári forgatag mind gondoskodnak róla, hogy egy felejthetetlen hétvégével gazdagodjatok.

Poirot az Orfeumban – vacsoraszínházi előadás

Igazi időutazásra invitál március 15-én az ország egyetlen orfeuma. Az évek óta nagy sikernek örvendő vacsoraszínházi előadások ezeken a napokon a krimik szerelmeseinek kedveznek. A korabeli jelmezek, a nagyszerű színészek és a belga ihletésű vacsora Agatha Christie népszerű detektívjének, Hercule Poirot-nak a világát idézik meg. A bűntény helyszíne ezúttal a vacsora helyszínéül is szolgáló Orfeum, ahol a gyilkos nyomára kell akadnia a belga nyomozónak.

Kulturális élményekből sincs hiány: