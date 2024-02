30+ télbúcsúztató hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. február 22-25.

Február utolsó hétvégéjének programjai közt találtok filmkarnevált, napokon át tartó sörfesztivált, hangulatos piacot, nyüzsgő vásárt és családi programokat, de csemegézhettek bőven a télűző és tavaszváró programok széles kínálatából is.

Többnapos programok a hétvégén

Indoor Sörfesztivál // Várkert Bazár (csütörtök-szombat)

Magyarország egyetlen téli sörfesztiválján idén februárban ezúttal is a korlátlan sörkóstolásé és a sörgasztronómiáé lesz a főszerep. Február 22. és 24. között a Várkert Bazárba költözik a hazai és külföldi, kis- és nagyüzemi kézműves sörkülönlegességek színe-java az Indoor Sörfesztivál keretében.

Utazás+ kiállítás // Hungexpo „A” pavilon (csütörtök-vasárnap)

A február 22. és 25. között megrendezésre kerülő Utazás+ kiállításon az egész család számára élményt nyújtó programok és inspirációk kimeríthetetlen tárháza vár rátok. Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléje a Budapest Boat Show-val, a Karaván Szalonnal és az E-bike Test&Show-val egy időben várja egy programokkal teli hétvégére az utazókat. Az eseménynek otthont adó Hungexpo „A” pavilonjában igazi vízivilág, többfunkciós közösségi tér és VR, valamint élő állatok garantálják majd a szórakozást, de idén is lesz Blogger Corner, Fesztivál Sziget, Járatlan Utakon Fesztivál és Afrika Expo is.

Farsangi Fánkhétvége // Piczinke Póniudvar (szombat-vasárnap)

A budapestiek egyik kedvenc állatsimogatója, a Piczinke Póniudvar több mint 10 éve várja látogatóit a Normafán. A könnyen megközelíthető póniudvar maga a nyugalom szigete, a farsangi időszakban hétvégente átalakul egy mesebeli falucskává, ahol pónis élménylovaglás, nyuszisimogató, télbúcsúztató játékok és ízletes fánkkóstoló hívja kikapcsolódásra a családok apraja-nagyját.

KávéBár Bazár // Millenáris B épület (szombat-vasárnap)

A tél utolsó hétvégéjén a Millenáris ad otthont a hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseményének, a tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő KávéBár Bazárnak. Február 24-én és 25-én a Millenáris B épületének nagycsarnoka különleges kávékkal, szakmai kiállítókkal és lelkes kávérajongókkal pezsdül fel a minden eddiginél több kiállítót felsorakoztató KávéBár Bazár idei hétvégéje alkalmával.

Böllér-, Kocsonya-, Pálinkafesztivál Törökbálinton (szombat-vasárnap)

Nincs február törökbálinti böllérfesztivál nélkül! Az ingyenes és kutyabarát fesztiválon nem lesz hiány kolbászból, kocsonyából, sült vérből, véres és májas hurkából, akárcsak kiadós töltött káposztából. A disznóságok mellé a hazai borászatok, pálinka- és sörfőzdék kínálják majd a legfinomabb szomjoltókat. A kulináris élvezetek és a minden jót felsorakoztató piactér mellett színes gyerekprogramokkal és játékokkal várják majd a kisgyerekekkel érkezőket.

Cseh Filmkarnevál // Toldi Mozi (egész hétvégén)

Február 21. és 25. között a mai cseh filmművészet legjobb és legfrissebb alkotásaival jelentkezik újra a Cseh Filmkarnevál. A közkedvelt filmszemle immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Toldi moziban. Az ötnapos moziünnep nyitófilmje az Áldozat, a második napon az #annaismissing izgalmas thrillert nézhetjük meg, a harmadik napon az Éjjel érkezett alkotói kérdésekre keressük a választ. A pszichológiai feszültséget a legvégsőkig fokozzák a negyedik napon vetített Néma titkokban. A Filmkarnevál zárófilmje a Pogányok, amelyben egy vallásos nagymama szeretné „megmenteni” boldogtalan családját.

Csodálatos cirkuszvilág – kiállítás (egész hétvégén)

Nemzetközi tárlatnak lehetünk tanúi a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol többek között a cirkuszvilág relikviáit, a cirkuszi képző- és filmművészet alkotásait sorakoztatják fel február 29-ig. A cirkusztörténeti kiállításon különböző személyes történeteket, hazai világszám produkciókat, valamint a porondon és azon túli valóságokat ismerhetünk meg a régmúlttól egészen napjainkig. Sőt, a 100 éves körhinta, a múzeumpedagógiai játékok, a csoportos cirkuszpedagógia és a virtuális kötéltáncolás által mi is részesei lehetünk egy kicsit e világnak.

Hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban (egész hétvégén)

Február 17-től körülbelül 4-5 héten át hóvirágünnepre invitál az Alcsúti Arborétum. A hét minden napján nyitva tartó arborétum 10 és 17 óra között várja majd a látogatókat, akik kedvükre gyönyörködhetnek a két és fél hektáron elterülő hófehér virágmező mesés látványában.

Csütörtöki programok a fővárosban

Róma-Budapest megnyitó // Virág Judit Galéria

Hiánypótló kiállítás nyílik február 22-én a Falk Miksa utcai Virág Judit Galériában. Az ingyenesen látogatható Róma-Budapest nevű tárlat a magyar képzőművészet legnagyobb ikonjainak szobrain, műtárgyain és festményein keresztül mesél arról, milyen hatással volt az olasz főváros a hazai alkotókra az 1800-1948 közötti másfél évszázadban.

Tavaszváró ruhacsere // Habitat Kreatív Központ

Február 22-én is alkalmatok nyílik majd egy jó hangulatú gardróbfrissítésre a Habitat for Humanity Magyarország szervezésében. Ha már most tavaszi darabokkal frissítenétek fel a gardróbotokat, tevékenyen bekapcsolódnátok a ruhák körforgásába, itt a nagy lehetőség! A szervezet a ruhacsere után megmaradt ruhákat rászorulóknak juttatja el.

Szívhang: Döbrösi Laura vendége Takács Dorina | Deva // Turbina

Döbrösi Laura állítása szerint az élet nagy dolgairól a legtöbbet abból tanult, hogy érdekes emberekkel beszélgetett. Ez most sem lesz másképp, hiszen vendégével, Takács Dorinával – akit a nagyközönség Devaként ismer -, elmélkednek majd közösen február 22-én este, a Turbina Nagytermében.

A CINEMA CITY bemutatja: RANDOM MOZIKALAND

Kivételes programmal emeli új szintre a mozizás semmihez sem fogható élményét a Cinema City. Február 22-én egy igazi különlegesség várja a filmrajongókat, a mozi történetében először egy filmes zsákbamacskára válthatunk jegyet, amelyen akár Hajós Andrással süppedhetünk be a fotelbe, és nézhetjük meg az általa ajánlott filmet. Azt, hogy pontosan mit, majd csak akkor derül ki, amikor az első filmkockák megjelennek a vásznon.

Zeng a pince! – A sétáló borkóstoló // Zengő Bár

Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a sétáló borkóstoló a Palotanegyed hangulatos borospincéjében. A lazulós, zenés este a korlátlan borkóstolás és baráti beszélgetések jegyében zajlik, amelyre a jegyek korlátozott számban érhetőek el.

SlovenijaJazz & Beyond | Zhlehtet // Opus Jazz Club

A szlovén zongorista, zeneszerző és producer, Rok Zalokar vezetése alatt álló Zhlehtet kollektíva különféle felállásokban mutatja be az akusztikus és elektronikus zene, kortárs és népzene egyedi ötvözetét. Februári turnéjuk keretében a Zhlehtet tagjai Portals lemezük nemrég megjelent második részét ismertetik meg a közönséggel, amely jazzkvintettre született kompozíciókat tartalmaz. A budapesti Opus Jazz Clubban február 22-én hallgathatjátok meg őket.

Programok péntekre

Analízis (Társaság) – Irodalmi találkozások önmagammal // K11 Művészeti és Kulturális Központ

Február 23-án az Analízis (Társaság) beszélgetősorozata immár az ötödik alkalmához érkezik. A tematikus irodalmi fókuszú beszélgetés keretében Juhász Anna, irodalmár és Rácmolnár Lili, pszichológus járnak körül egy-egy témát. A K11 Művészeti és Kulturális Központ színpadán, ahol ezúttal a betegségek témája kerül a fókuszba, olyan írók munkáin keresztül többek között, mint Szerb Antal, Radnóti Miklós, Németh László és Esterházy Péter.

Facebook-esemény >>

Esti séta a Ligetben

Ha romantikus, péntek esti programot kerestek, jó szívvel ajánljuk a Liget Budapest vezetett, esti sétáit. Február 23-án 18:30-tól sétavezető kalauzol majd benneteket az esti fényekkel megvilágított Városliget épített műalkotásai – a Millenium Háza, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum – között, érdekességek számtalanját felfedve a résztvevők előtt. Indulás előtt egy pohár meleg itallal is kedveskednek a séta résztvevőinek.

Andras Toth: piano solo // Fonó Budai Zeneház

Egy este a kortárs zongorazene jegyében – ezt ígéri Andras Toth február 23-i koncertje a Fonó Budai Zeneházban. A zenei producerként, DJ-ként és zongoristaként ismert alkotó téli eseményén az érdeklődők először hallgathatnak bele készülő szólóalbumának ambient, minimalista dalaiba.

Facebook-esemény >>

Éjszakázz a múzeumban! // Néprajzi Múzeum

Nem mindennapi élmény vár rátok, ha úgy döntenétek, február 23-án részt vesztek a Néprajzi Múzeum éjjeli programján, amely során egy teljes éjszakát lesz lehetőségetek a múzeum falai között eltölteni! A múzeum új épületében egy teljes szintet foglal el a Gyermekmúzeum, amely otthont ad ennek az izgalmas családi programsorozatnak is. Az élménygazdag látogatás során egy félkész kiállítás befejezésével foglalatoskodhattok, miközben körbejárjátok az alvás témáját, és egy éjszakára ti magunk is néprajzkutatókká válhattok. A programra elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, akik érkezhetnek a családdal vagy az egész osztállyal is.

Szombati programok Budapesten és környékén

Hétvégeindító piacozás, lángossal a Rómain

A lassan közeledő tavaszt hirdetve sok-sok finomsággal és kézműves portékával várják a lelkes piacozókat a Római parti piacon. Ezen a szombaton is portékáikat árulják majd a termelők, árusok és kézművesek, de ezúttal sem kell üres hassal hazatérnetek. Egymás után sülnek majd a díjnyertes lángosok, készül a friss ebéd, de pirulnak majd a kompromisszumok nélküli, ízletes kürtőskalácsok is.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi // Szimpla Kert

Minden hónap negyedik szombatján kultúrzsibire invitál a Szimpla Kert. Február 24-én sem lesz ez másképp, hiszen ezen a napon is árusoktól és kincskeresőktől hemzseg majd a Kazinczy utca. A játékszabályok ezúttal is változatlanok: a belépés ingyenes, ezen felül pedig keress, kutass, alkudozz vagy épp add el azt, amire nincs már szükséged!

Sisi szívügyei // Várkert Bazár

Nemcsak a szerelmesek ünnepén, de február 24-én is romantikus séta keretében barangolhatjátok be a Várkert Bazárt. A magyarok szeretett Erzsébet királynéjának, Sisi szívének legrejtettebb titkait fedezhetitek fel, de megismerhetitek, milyen is volt gyermekként, felnőttként, feleségként és anyaként.

Kalandra Fül Fesztivál // BMC

Február 24-én, a Budapest Music Centerben rendezik meg Magyarország egyetlen olyan klasszikus zenei fesztiválját, amely kifejezetten gyermekeknek szól. Az egész napos programsorozat során Mozart, Beethoven, a brácsák, a népdalok, mesezenék és gyermekdalok világában merülhettek el, hallgatóságként, zenészként, de még akár zeneszerzőként is. A zenészpalántákat a zenei programokon túl kézműves alkotóműhely és egy Csoda és Kósza előadást is várja.

Farsang a Budakeszi Vadasparkban

Csak mi emberek bújhatunk jelmezbe farsang alkalmával? Esetleg az állatvilágban több az álarcos és álcázóbajnok? Melyek azok az állatok, melyek álarcot hordanak és milyen okból hordják azt? Egy jól kitervelt rablásra készülnek talán? Vagy menőbbnek találják, mint a napszemüveget? Február 24-én a Budakeszi Vadasparkban az állatok jelmezbálján minden kérdésre választ kaphattok.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Február utolsó szombatján ismét otthona lesz az ELTE Lágymányosi Campus Gömb Aulája a főváros méltán népszerű közösségi vásárának. A Gardrób Közösségi Vásár február 24-én is a lelkes gardróbfrissítők helyszínévé válik, ahol új otthonra találhatnak a megunt vagy épp sosem viselt téli holmik és gazdára találhatnak a közelgő tavasz első ruhadarabjai is.

Madárodú és -etető készítő családi nap // Kassák Múzeum

Az óbudai Kassák Múzeum munkatársai évek óta tervezik már, hogy múzeumi madáretetőkkel és -itatókkal, madárodúkkal csalogatják a Zichy-kastély udvarán álló hatalmas fák ágaira az énekesmadarakat. Ennek apropóján télbúcsúztató, családi nap keretében Kaszás Tamás, képzőművész segítségével készíthettek egyszerű madárodúkat és etetőket, melyeket aztán haza is vihettek.

Wekerlei Téltemetés és Tavaszköszöntés

A hagyományos és meglehetősen hangos wekerlei téltemetés idén a 18. alkalmához érkezik. A program a Wekerlei Kultúrházban kezdődik, itt lesz lehetőség zajkeltőket, télűző busóbábot és kis kiszebábot készíteni. A télűző menet 17:30-kor kíséri utolsó útjára a közösen készített nagy kiszebábot, hogy az a gondűző cédulákkal együtt a Kós Károly téren rakott máglya martalékává váljon.

TILOS A FARSANG // Dürer Kert

A Tilos Rádió fergeteges farsangi bulijának a Duna-parti Dürer Kert otthont február 24-én, méghozzá nem is egy, hanem rögtön három helyszínen! Jobbnál jobb zenekarok és DJ-k váltják egymást a színpadokon, és persze a közkedvelt, hajnalig tartó Tilos Party sem marad el.

Kórusok Téli Éjszakája // Magyar Zene Háza

Február 24-én, 6 órától igazán különleges élményben lehet része mindazoknak, aki ellátogatnak a Magyar Zene Házába: a Kórusok Téli Éjszakáján hazai és külföldi kórusok adnak összesen 50 koncertet az épület 5 különböző helyszínén. Többféle zenei stílus és közös éneklés is várja az érdeklődőket!

Vasárnapi események az egész családnak

Czifra Palota – interaktív családi programok a Müpában

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Túra a Naszályra

Félnapos túra keretében indíthatjátok vasárnap a kora tavaszi túraszezont, mégpedig a Naszályon. A 12 km-es körtúrán betekintést nyerhettek az egykori kőfejtőkben feltárt kőzetekbe, több panorámaponton is szebbnél szebb tájakban gyönyörködhettek, de lesz lehetőség leereszkedni a Násznép-barlang bejáratához is. A hangulatos, erdőkön át vezető túra rendszeresen túrázók számára ajánlott.

Jazzreggeli Móser Ádámmal // Fellini Római Kultúrbisztró

A vasárnapi ebédek mellől elmaradhatatlan muzsikaszó ezen a napon a reggeli mellé költözik. A frissen sült croissant, a háromtojásos omlett, az extra bundáskenyér és a kávé mellé ezúttal Móser Ádám francia, zsidó, argentin, balkáni és cirkuszi zenékkel keveredő kortárs, improvizatív dallamai hoznak felejthetetlen hangulatot.

Legkisebbek mozija: Mi újság, kuflik? // Puskin Kuckó

A Mi újság, kuflik? újra elkalauzol bennünket az Elhagyatott Rét bokrokkal pettyezett végtelenjére. Zödön még mindig a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titusz a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Bélabá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert… hát, mert annak is lennie kell valakinek! A Mi újság, kuflik? igazi családi mozi, ami a kisebbeknek, a kicsit nagyobbaknak, sőt a legnagyobbaknak is kiváló szórakozást ígér!

Tizenkét hét a pokolban – Földalatti barangolás a budai Várbarlangban

A Budai várséták február 25-én debütáló Tizenkét hét a pokolban sétáján megismerhetjük a Budai Vár második világháborús ostromát. Az útvonal azokon a helyszíneken halad végig, ahol 80 évvel ezelőtt az emberek menedéket, élelmiszert és vizet kerestek, szeretteik után kutattak. A program egy szakasza a földalatti Várbarlangban vezet, ahol egy korabeli óvóhelyen a sétavezető megidézi az ostromlottak túlélésért folytatott küzdelmeit.

Madách téri fánkbuli // Központ

Február 25-én egy őrült vasárnap délutáni fánksütéssel várnak benneteket a Madách téren. Huszár Matyi, a Közkonyha és a Vasüzlet séfje, valamint Kárai Dávid gasztroblogger, a Nosalty volt főszerkesztője délután 2-től kifulladásig süti majd nektek az igazi szalagos fánkokat.

Fermentációs utazás | Kimcsi workshop // MANYI

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fermentálásról csak kevesen tudják, hogy eredete az ősidőkig nyúlik vissza. Február 25-én a Margit körúti Manyiban tanfolyam keretében sajátíthatjátok el a fermentálás és vele együtt a koreai konyha legismertebb fermentált ételének, a kimcsi készítésének minden csínyját-bínyját, amit saját ízléseteknek megfelelően ízesíthettek majd.

