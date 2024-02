6 szenzációs téli kiállítás Budapesten februárra

Csempésszetek egy kis kultúrát a februári hétköznapokba! Budapest múzeumai és galériái ezúttal is változatos repertoárral hívnak benneteket kulturális kikapcsolódásra, a 4k-s Van Gogh-kiállítástól a Pöttyös Panni ihlette gyerekrajzokig.

Van Gogh – Az immerzív élmény

Budapestre érkezik a világot meghódító Van Gogh – The Immersive Experience (Az immerzív élmény) című kiállítás, amely kétezer négyzetméteren, hang- és fényjáték segítségével mutatja be a holland festőművész legismertebb alkotásait. Az egyedülálló kiállításon, az innovatív technológiának köszönhetően beléphetünk Van Gogh festményeibe, bepillantást nyerhetünk életének mindennapjaiba, sőt, még kreativitásunkat is kiélhetjük, és elkészíthetjük a világhírű festményeket. Ne maradjatok le erről a felejthetetlen tárlatról, amely újradefiniálja a múzeumlátogatás élményét!

BOK Csarnok | 2024. február 2-től | Weboldal

A mese mágiája

Pöttyös Panni kalandjairól hirdetett gyermekrajzpályázatot a Móra Könyvkiadó és a Szepes Mária Alapítvány, és a Deák17 Galéria februárban kiállítást rendez a díjazott művekből. A tárlat apropója az írónő, Szepes Mária születésének 115. évfordulója, melyet tavaly ünnepelhetett az irodalomrajongó közönség. A Pöttyös Panni-könyvek kedves karakterein és történetein gyermekek ezrei nőttek fel, akiket most kreatív gyerekrajzok hívnak nosztalgiázásra a Deák17 ingyenes kiállításán, egészen február 24-ig.

Deák17 Galéria | 2024. február 5-24. | Weboldal

Róma-Budapest

Hiánypótló kiállítás nyílik február 22-én a Falk Miksa utcai Virág Judit Galériában. A Róma-Budapest nevű tárlat a magyar képzőművészet legnagyobb ikonjainak szobrain, műtárgyain és festményein keresztül mesél arról, milyen hatással volt az olasz főváros a hazai alkotókra az 1800-1948 közötti másfél évszázadban. Az örök várost megidéző, ingyenesen látogatható kiállításon megtekinthetjük többek között Gulácsy Lajos, Vaszary János és Reigl Judit remekműveit, hétfőtől péntekig 10-18 óra között, vagy szombaton 13 óráig.

Virág Judit Galéria | 2024. február 22. – március 28. | Facebook-esemény

Rigójancsi – Szerelem mint édes ihlet

Az Óbuda szívében található Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum eddigi talán legédesebb tárlata a mesésen krémes rigójancsi sütemény eredetével ismerteti meg a látogatókat. A kiállítás az Osztrák-Magyar Monarchia idejére repít vissza minket, ahol egy fekete szemű cigányprímás, Rigó Jancsi is tengette életét, mígnem beleszeretett Ward Klárába, a belga Chimay herceg fiatal feleségébe. A hölgy meghódításához minden fegyvert be kellett vetnie, így megálmodott számára egy végletekig csokoládés édességet. A többi már történelem.

MKVM | 2024. március 31-ig | Weboldal

Lajta Béla 150 – Budapesti épületsorsok

A városegyesítés évében, 1873-ban született a századfordulós Budapest építészeként aposztrofált Lajta Béla, akinek két évtizedes pályájából rendezett kiállítást a Kiscelli Múzeum. Az egyedülálló tárlaton a látogatók az életmű főbb csomópontjain keresztül kerülhetnek közelebb Lajta Bélához, miközben kirajzolódik Budapest története is. Lajta-épületrészletek, fotók, tervek és animációk mutatják be a századvég lechneri szecessziójában kibontakozó, majd az I. világháború utáni art decót és modernizmust megelőlegező pálya ívét.

Kiscelli Múzeum | 2024. április 28-ig | Weboldal

Szecesszió, art deco, népművészet – Női lélek, népi formák

A Hagyományok Háza új időszaki kiállítása a 20. század elejének két nagy stílusa – a szecesszió, illetve az art deco – és a népművészet találkozását vizsgálja női alkotók sajátos perspektívájából. Olyan meghatározó női művészek nézőpontján keresztül mutatja be a korszakot, mint Lesznai Anna, a Zsolnay nővérek vagy Mallász Gitta, akik mindannyian úttörők voltak a maguk idejében. Ez az egyedülálló tárlat, amelynek ötletadója és főkurátora Dr. Czingel Szilvia, kurátora Üveges Krisztina, június 22-ig látogatható a Hagyományok Háza nyitvatartási idejében, és előre meghirdetett időpontokban tárlatvezetéseken is részt vehetünk.

Hagyományok Háza | 2024. június 22-ig | Weboldal

Még több nagyszerű budapesti program 2024 februárjában: