6 mesés helyszín és program Budapesten a szecesszió szerelmeseinek

Ha rajongtok a szecesszió időtlen szépségéért, vagy egyszerűen csak szeretnétek közelebbről megismerni ezt az izgalmas korszakot, cikkünkben olyan programokat és helyszíneket gyűjtöttünk össze, amelyek tökéletesen tükrözik a stílusjegy egyedi világát. Legyen szó múzeumlátogatásról, tematikus sétákról vagy különleges épületekről, garantáltan felejthetetlen élmények várnak rátok!

Kiállítás: A mi szecessziónk // Ráth György-villa

Ha szeretnétek felfedezni a szecesszió lenyűgöző világát, ne hagyjátok ki a Ráth György-villát, amely 2018 óta újra várja látogatóit A mi szecessziónk című állandó kiállítással. Az Iparművészeti Múzeum gazdag szecessziós gyűjteményének legszebb darabjai itt találhatók, így a Zsolnay-kerámiák, Gallé- és Tiffany-üvegek, Lalique-ékszerek, valamint Bugatti exkluzív bútorai is megcsodálhatók. A villa korhű szecessziós belső tereiben megelevenedik a századfordulós hangulat, miközben betekintést nyerhettek a brit, osztrák és francia szecesszió meghatározó irányzataiba. A kiállítás nemcsak a múlt remekműveit mutatja be, hanem két kortárs üvegművész alkotásai révén a jelen és a szecesszió közötti párbeszédre is ráirányítja a figyelmet.

1068 Budapest, Városligeti fasor 12. | Weboldal

Előadássorozat: Géniuszok | A Magyar szecesszió mesterei előadás (2024. január 28.)

Ha érdeklődtök a magyar szecesszió lenyűgöző világa iránt, ne hagyjátok ki a Géniuszok – A magyar szecesszió mesterei című előadássorozatot, amelynek következő alkalma január 28-án lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. Az est során Ludmann Mihály művészettörténész izgalmas történeteket és érdekes részleteket oszt meg a szecesszió mestereiről. Hallhattok arról, hogyan váltak a korszak építészei a historizáló stílus továbbgondolóivá, és hogyan formálták a szecesszió építészetét Magyarországon és a régióban.

Városi séta: Ragyogó Matild-palota (több időpontban)

Ha szeretitek felfedezni a város rejtett történeteit és építészeti csodáit, irány Budapest egyik legszebb szecessziós gyöngyszeme! A Ferenciek terén található elegáns ikerpár nemcsak a Pestre érkezők kapuja, hanem egyúttal lenyűgöző történetek őrzője is, amit belülről is megismerhettek. A vezetett séta során megismerhetitek a hely színes múltját: a Lidó kabarétréfáit, a legendás tortaszeletek ízeit, és a világháború utáni idők különleges történeteit, amikor a pincében talált kávészemek is új fejezetet nyitottak. A program végén pedig még vár rátok három süteménykóstoló az Executive Pastry Chef kreációi közül.

Koncert: Koncertek a Nádor teremben

A Nádor terem Budapest egyik legszebb szecessziós kincse, amely különleges hangulatával és építészeti szépségeivel minden látogatót garantáltan elvarázsol. Az 1900-as évek elején épült Vakok Általános Iskolájának falai között rejtőző terem központjában egy lenyűgöző, művészien megmunkált üvegablak ragyog, amely varázslatos fényekkel tölti meg a teret. A Nádor terem nemcsak a szecesszió szerelmeseinek, hanem a zene rajongóinak is valódi gyöngyszem: 1995 óta több mint 400 hangversenynek adott otthont. A szeptembertől májusig tartó koncertévadok során egy évben akár 90 előadás is helyet kap a 120 férőhelyes, de pótszékekkel és karzattal még tovább bővíthető teremben. Két zongora, csembaló, elektromos zongorák és egy muzeális harmónium szolgálja a zenei élményt, a színes programban pedig mindenki talál neki tetszőt.

Építészet: Kőrössy-villa / ResoArt Villa

Ha rajongtok az építészetért és a századforduló magával ragadó világáért, a Kőrössy-villa kihagyhatatlan úti cél! A Dózsa György út és a Városligeti fasor sarkán található, felújított szecessziós ékkő kívül-belül ámulatba ejt lenyűgöző részleteivel. Az elegáns épület nemcsak látványos homlokzatával hódít, hanem belső tereiben is csodákat rejt: itt tekinthető meg Budapest legnagyobb Zsolnay-kiállítása, amely az 1870-es és 1920-as évek remekművein keresztül mutatja be a híres manufaktúra fénykorát. A villa varázslatos hangulatát tovább emeli a korszak egyik legismertebb iparművésze, Róth Miksa által készített csodálatos üvegablak, amely a szecessziós magyar üvegművészet igazi gyöngyszeme.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47. | Weboldal

Kávézó: Gerbeaud Café

Kugler Henrik 1858-ban alapította a mára már legendássá vált cukrászda elődjét, melynek épülete 1870 óta díszíti a Vörösmarty teret, az 1912-ben megnyitott negyedik emelete pedig egy igazi kis eldugott szecessziós kincs. A sokak által csak Gerbeaud-házként emlegetett ingatlant Hild József tervezte, egyik fele eredetileg bérháznak, másik banknak készült, egyesítésüket pedig az irányítást időközben átvevő svájci cukrász, a macskanyelvet és a konyakmeggyet meghonosító Émile Gerbeaud vezényelte le 1910-ben. Az ekkor még három emeletes, klasszicista szobrokkal és korinthoszi pilaszterekkel díszített Gerbeaud-ház egy negyedik emelettel gazdagodott, amelyet Fellner Sándor a kor divatos irányzata, a szecesszió szellemében álmodott meg. A Gerbeaud ma a régi minőség mellett új ízekkel, textúrákkal várja az ínyencségekre fogékonyakat, ahol a finomságokat egy nem mindennapi környezetben élvezhetitek.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. | Weboldal

