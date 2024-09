149 éve, hogy velünk van Liszt és Erkel álma: A Zeneakadémia lenyűgöző históriája

A XX. század tehetséges nebulói közt az egyik legfigyelemreméltóbb növendék a világszinten is elismert Fischer Annie volt, akinek külföldi karrierje a Zeneakadémia Nagyterméből indult. Ugyanis az akkor 11 éves kislánynak a teremből kiszűrődő játékát egyik alkalommal egy Svájcban élő művészházaspár hallotta meg, s kisvártatva szerződtették is.

Azóta is úgy hírlik, hogy az épületen a kor legjelesebb iparművészei dolgoztak, viszont a teljes igazság az, hogy a minisztérium mindig a legolcsóbb munkással kötött szerződést. Drágább iparosokat pedig csak az építészek javaslatára foglalkoztatott, így készíthette a padló- és falburkolati munkákat a Zsolnay-cég, míg az üvegablakokat Róth Miksa, akiért egy évig küzdöttek. De például a főbejárat feletti, életnagyságú Liszt-szobrot is a kor egyik legelismertebb szobrászának, Stróbl Alajos munkáját dicséri.

Bár úgy tűnhet, hogy a zeneoktatás mindig is jelen volt hazánkban, középfokú zeneképzés csupán az 1840-es évek óta zajlott a pesti Nemzeti Zenedében, s ekkor még az egész országban nem volt felsőfokú zeneképzés. A polgárosodással együtt lett egyre nagyobb rá az igény, miközben Liszt Ferenc budapesti jelenléte nemcsak felpezsdítette a fővárosi zenei életet, hanem egy plusz érvként is szolgált a Zeneakadémia létrejötte mellett.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool