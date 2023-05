40+ kihagyhatatlan program május első hétvégéjén Budapesten és környékén

Májusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten: fesztiválok, koncertek, workshopok, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, piaci élmények, anyák napi programok – összeállításunkban mindből találhattok.

Több napos hétvégi programok Budapesten

Budai Palacsinta Piknik // Allee Gasztrosétány (péntek-vasárnap)

Május 5-7. között a palacsinta megannyi (sós és édes, amerikai, töltött, rakott, és sok más) változatával várják az étel kedvelőit Budán, az Allee melletti sétányon. Jó hír, hogy a glutén- vagy laktózmentes ételeket fogyasztók sem fognak kimaradni a jóból, továbbá vegán finomságok is kaphatók lesznek.

Grand Sörfeszt a Margitszigeten (péntek-vasárnap)

Különleges zöld környezetben, minőségi, hazai kraft sörökkel, street food finomságokkal, családias hangulattal, élőzenével várnak titeket az Ensana Grand Margitsziget szálloda Széchenyi teraszán.

MONUMENTS fotókiállítás & szobormapping // Memento Park (péntek-vasárnap)

A Besnyő Dániel által vezetett Secret Mapping Experiment kollektíva titkos fénykísérletei során használaton kívüli épületek, elhagyatott és lezárt területek elfeledett történetét idézi meg egyedi, az éjszaka sötétjében csupán néhány órára látható, vetített látványvilágokkal. A különböző háttértörténetű emlékhelyek fénytérmanipulációiról készült fotókiállításuknak 2023. május 5 és 7. között az egyedi atmoszférát nyújtó Memento Park – Szoborpark Múzeum ad otthont. A látogatók az autentikus terekben kiállított képanyag mellett egy makettra és kiállítási tárgyakra komponált tárgymappingeket is megtekinthetnek, sötétedés után pedig a múzeum kültéri parkjában álló szoboróriásokra vetített egyedi fényélményben részesülhetnek.

A Budapest-hatás – Fővárosi kötődések és identitások (péntektől)

A városegyesítés 150 éves évfordulóját ünneplő programsorozat kiemelt eseményeként új kiállítás keresi a választ arra, mit is jelent budapestinek lenni. A Budavári Palotában található BTM Vármúzeumban berendezett tárlat célja a budapesti hangulat megragadása, különösen a városra jellemző sokszínűség ábrázolása. A budapesti identitás a városlakókon keresztül nyer értelmet, így a tárlat is az ő történeteikre épít, ami a látogatók részvételével kerekedik egésszé. A nézők Budapestről alkotott képe a kiállítás végére várhatóan gazdagodik, átalakul, vagy legalábbis árnyaltabbá válik.

Óbuda Napja (szombat-vasárnap)

Óbuda napja alkalmából remek koncertekkel, zenés családi és gyerekprogramokkal, gasztroélményekkel várnak titeket négy helyszínen (a Fő téren, a Szentlélek téren, a Kobuci Kertben és a Csobánka téren) két napon át.

További izgalmas programok Óbudán:

Waldorfeszt Nap-Éj // Dömörkapu – Szentendre (szombat-vasárnap)

Egynapos esemény keretében hívnak táncra titeket az erdőbe, Dömörkapura.

Budapesti programok csütörtökön (2023. május 4.)

Esti séta az állatkertben

Május 4-én és 18-án kulisszatitok-leleplező esti sétákat szervez a Fővárosi Állat- és Növénykert. A meghirdetett alkalmakon állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet, és a gondozók segítségével egészen közelről megismerhetitek az állatokat, továbbá máskor nem látogatható épületekbe is bebocsájtást nyertek. Az állatkert ajándékokkal és állófogadással is a látogatók kedvében jár.

Bemutatkozik a Dunakanyar Borút // Szentendre

Ismerjétek meg a dunakanyari borászatokat egy különleges kiállítóhelyen Szentendrén, a MűvészetMalomban!

Star Wars: Egy új remény // Corvin mozi

Réges régen, egy távoli galaxisban kezdődött a nagy kaland, amikor Leia Organa hercegnő két fura robottal egy alig értékelhető hologramot küldött az egyetlen Jedi lovagnak, a remeteként élő Ben Kenobinak. Az idős jedi Luke Skywalker, Han Solo és szőrős vukija, a hatalmas Chewbacca társaságában útra kel, hogy kiszabadítsa a hercegnőt Darth Vader fogságából, és győzelemre vigye az igaz ügyet az egész Galaxisban.

Egy új hely felderítése is szuper hétvégi program lehet:

Tindia / koncert és táncház // Úri Muri

A visszafogott nőiesség misztikuma és a vérpezsdítő moldvai dallamok lendülete jellemzi a Tinda zenekar hangzását. Pulzáló hangzás, sodró lendület és a felszín alatti mélység – ezekben merítkezhetsz meg, ha csütörtökön az Úri Muriba látogatsz.

Rainy BBQ debütáló koncert ft. Benkő Zsolt // Muzikum

Szerencsés véletlenek sorának köszönhetően 2022 végén megalakult a Rainy BBQ zenekar, zászlajára tűzve, hogy közelebb hozza hazánkhoz az itthon eddig kevésbé ismert bluesmesterek szerzeményeit. A repertoár gerincét vidám, ritmusorientált, már-már funkos hatású dalok alkotják, szomorkodásnak igen kevés teret engedve.

Budapesti programok pénteken (2023. május 5.)

Brunszvik piknik – kerülj közelebb a szomszédaidhoz

Május 5-én ismét várnak titeket a Brunszvik Júlia téren, ahol egy piknik keretében megismerheted a környék régi és mai arcát.

Cinco De Mayo: Taco & Tequila Fiesta // Tereza

Éjjelig tartó utcabállal, élő zenével, arcfestéssel várnak titeket Terezában, az est végén pedig bachatázással zárhatjátok a napot.

Lee Olivér // PostART

Lee Olivér énekes, gitáros, dalszerző – egy szál gitárral a PostART kertjében.

FRENK, vendég: Péterfy Bori, Előzenekar: Jóvilágvan @ A38

Frenk és zenekara az A38 hajón mutatja meg, hogy mi is az a rock’n’roll a budapesti éjszakában. A közelmúltban megjelent Abszolút szabadon című lemez dalaival a fókuszban, de természetesen a régebbi dalok is műsorra kerülnek. A Frenk koncert különleges vendége Péterfy Bori lesz, így ez a koncert tényleg kihagyhatatlannak ígérkezik.

Nóvé Soma ᛜ Népdalok ᛜ Akusztik Vol 2. – After: Dr Somolo // Három Holló

Nóvé Soma (Middlemist Red, MORDÁI, Samurai Drive) rendhagyó akusztikus estje, ahol kedvenc népdalait játssza majd el. A koncert után Dr. Somolo Afro Gyógyászata biztosítja a talpalávalót.

Feed The Mogul ✘ Bonilevine ✘ Alone In The Moon // Gödör

Három erős grunge hatásokkal rendelkező zenekar egy estén a Gödör Klubban.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. május 6.)

Soroksári Duna Tanösvényei és Vadregényes Kiságai délután

A Soroksári Duna tele van izgalmas vizes élőhelyekkel. Most Taksonyból indulva a legnépesebb úszólápot evezhetitek körbe, barangolhatjátok be kis ágait. Gyerekbarát, könnyű túra.

Szurdokon Keresztül: Rám-szakadék

Ez a túra azok számára készült akik szeretik vadregényes erdőket, hegyeket, azoknak akik még nem jártak erre, azoknak is akik már jártak itt, de szeretik ezt az útvonalat és eközben szeretnének jó társaságban lenni.

Kisvasúti nap a Királyréti Erdei Vasúton

Királyréten kisvasúti terepasztal és rally modellautó kiállítás, pónilovaglás, hajtánypálya is vár benneteket, ahova természetesen kisvasúttal juthattok el, melyet ezen a napon Mk48-as dízelmozdonyok húznak. A Paphegyen látható lesz a C50-es dízelmozdony, a Tóbi motorkocsi, a Vili napelemes motorkocsi és a Morgó gőzmozdony is.

Ingyenes Tátorján-túra a Cseke-hegyen

A hazánkban csupán 5 ismert élőhelyen előforduló, fokozottan védett buglyos tátorján (Crambe tataria) Nyugat-cserháti élőhelyét, a Cseke-hegyet kereshetitek fel ezen a kiránduláson, ahol lehetőségetek lesz élőben is megcsodálni ezt az igen ritka növényfajt. A kuriózumnak számító növényen túl pazar panorámában is gyönyörködhettek majd és még egy erdei kápolna romjaiba is betekinthettek.

Budafoki Pincejárat // több helyszínen

18 helyszínen csaknem 40 programmal várja vendégeit május 6-án a Budafoki Pincejárat! Bor- és pezsgőkóstolók, pinceséták, koncertek, gasztrokalandozások, borkóstoló játék és pincekvíz csupán néhány program a kínálatból! Szurkoljatok kedvenc együtteseteknek a Pincejárat Zenei Tehetségkutató versenyén a Katona Borházban, ahol az is kiderül majd, hogy ki a 2023 Zenei tehetségkutató nyertese, és különdíjasa. Ne felejtsd el, hogy ezen a napon is a BorGiorno (1221 Budapest, Mária Terézia u. 1-7.) elől indulnak az ingyenes transzferbuszok és elvisznek benneteket a helyi borászok varázslatos pincéibe.

CityMatiné – A Nagy Nyitótánc // Hajógyári-sziget

A legenda szerint a matiné törzsei minden évben újra egyesülnek a tavasz derekán egy vad mezőn, amelyet két oldalról folyó víz fog közre. Ősi, rituális tánc veszi kezdetét a legnagyobb varázslók oltára előtt, így búcsúztatják a tavaszt és a nyári nap melegéért gyújtanak örömtüzeket.

Sugárút, mely összeköt várost és ligetet

A séta során a 150 évvel ezelőtti városegyesítés korának egyik legjelentősebb városépítészeti beavatkozását ismerhetitek meg. A belváros szívéből indulva elsétálhattok egészen a Városerdőig, felelevenítve az egyesült Budapest Sugárútjának múltját és jelenét. A város legelegánsabb utcáján ballagva többek között olyan érdekességeket is megtudhattok, hogy hova járt kávézni Márai Sándor és Lechner Ödön, mit neveztek egykor Hitler térnek és hol is található az úgynevezett Hétház.

Nyuszi hopp – AsiaCenter Állati Kölyöknap

2023 május 6-án újra Állati Kölyöknapra hív kicsiket és nagyokat az AsiaCenter. Az egész napos, ingyenes családi programon fellép az Alma Együttes, lesz gyermekszínházi előadás, bohóckodik Ricsi Bohóc, délután pedig Zoltán Erika és a Roy és Ádám Trió lép színpadra.

Abstract – Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztivál – nyitónap

A bábfesztivál nyitónapján várnak mindenkit délután 17 órától az Andrássy úton, ahol egy nagyszabású óriásbábos felvonuláson láthatjátok a spanyol La Fam cia de teatre 5 méteres óriásbábját, Akhilleuszt, melyet a Helló, Héraklész! előadás bábjai kísérnek majd. A napot a Carson Coma akusztikus koncertje zárja.

The GetNos [Rolling Stones tribute] ft. Garda Zsuzsa x Kőváry Zoli A.S.M. – Secret Club Gig

Bemutatkozik a világ legjobb rock & roll zenekarának legújabb, egyúttal legrégebbi budapesti reinkarnációja.

Muriel ~ Pontoon

Ezen a szombaton az önmagát „roots-pop-rock” zenekarként aposztrofáló Muriel koncertjére táncolhattok a Pontoon fedélzetén.

Mystic Sessions // Live at Ellátó

A Mystic Sessions egy 5 független művészből álló csoport, akik összeállnak, hogy olyan eredeti dallamokat alkossanak, amelyek gyökerei a gyönyörű afrikai kultúrából származnak.

Vasárnapi, anyák napi programok Budapesten és környékén

Retro szakmai nap – Gödöllői Kisvasút

Veterán buszozás, retro autók/motorok kiállítása, gőzgép bemutató, közlekedési relikviák kiállítása és börzéje, retro tárgyak kiállítása, kézműves gyermek foglalkoztató, tombola vár benneteket Gödöllői Erdei Vasút Fűtőházánál, ahol persze vonatozhattok is, ha úgy tartja kedvetek.

Túra a Julianus-kilátóhoz

Ismerjétek meg Zebegény apró csodáit, az erdők rejtett kincseit! A nap csúcspontjaként pedig gyönyörködjetek együtt a Julianus barát-kilátó tetejéről a Duna, a Börzsöny, a Visegrádi-hegység és a Naszály felejthetetlen panorámájában.

Túra a „Grand Canyontól” a norvégiai Prédikálószékig a biatorbágyi dombokon

Messziről csak egy dombvidék, de van itt a Grand Canyonra, a norvégiai Prédikálószékre, vagy a vadnyugati Monument Valley homokkő-formáira emlékeztető látványelem. Biatorbágyi körtúra bőséges természeti és kulturális látnivalókkal.

Zsivány-sziklák és Thirring-körút – Túra-Társ-Kereső

Túráznál vagy ismerkednél? Túratársakat vagy párt keresel? Irány a Visegrádi-hegység! A Túra-Társ-Kereső kb. 14 km-es túráján megnézhetitek a Zsivány-sziklákat, a Thirring-sziklákat és Dobogókőt is.

Makers’ Market – Május 7. – Anyák napja – Fény Utcai Piac

A legszuperebb hazai designterek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és finomságokkal is várnak, melyekről a piac vendéglátóhelyei mellett kis kézműves gasztroműhelyek gondoskodnak.

Anyák napi Pop-up butik a Czakó Piaczon

Különleges Pop-up butikkal készül nektek a Grajnai The Florist egész hétvégére a Czakó Piaczra. Anyák napi virágcsokrok, díszek és virágboxok közül válogathattok.

Európa-nap 2023

Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják a látogatókat a Szabadság téren. A nagyszínpadon fellép Járai Márk (Halott Pénz), az Aranyakkord formáció és a Budapest Bár. A legkisebbek számos gyerekprogram közül választhatnak: koncertezik az Alma együttes, a Kiskalász zenekar, az Apacuka zenekar és lesz bábjáték is a Majorka színházzal.

Zugligeti Családi Nap // Lovasút

A családi napon egész nap játszóházak, játékterek, kézműves foglalkozások, és az EBER desszertező finomságai várják az idelátogatókat. Délelőtt az Aranyszamár Bábszínház Vackor című bábelőadása, délután pedig a Kodály Zoltán Kórusiskola anyák napi koncertjét követően a Danny Bainnel kiegészült Rutkai Bori koncertje lesz látható és hallható a rendezvényteremben.

Vár-barlangi séta

Május 7-én, 21-én, 28-án és 29-én megnyílnak a Budai Vár alatt húzódó, 3 km hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt részei. A 1,5-2 órás séta a Szentháromság térről indul, a résztvevők ezt követően ereszkednek a mélybe, hogy ember és természet alkotta földalatti termek és folyosók hosszú során át fedezzék fel a vár eddig ismeretlen arcát. Fény derül továbbá arra is, hogy ezek a barlangüregek milyen szerepet töltöttek be az évszázadok során.

Anyák napja a Skanzenben

Mi más is tenne boldogabbá egy anyát, mint gyermeke saját kezével készített ajándéka, ezért sokféle kézműves programmal készülnek a látogatók számára és tematikus túra is gazdagítja a napot kiemelve az anyai szerep fontosságát.

Anyák napja | Exkluzív vetítés // Művész Art Mozi, Uránia

Három Oscar-díjas színész – Olivia Colman, Colin Firth és Glenda Jackson – játékát élvezhetjük a két világháború közötti Angliába repítő Anyák napja című romantikus drámában. A Graham Swift nagy sikerű, Anyák napi kimenő című bestsellere alapján készült alkotás csak néhány exkluzív vetítés alkalmával látható a magyar mozikban.

Szüleink (túl)hatalma – Meddig és hogyan hatnak lelkünkre, életünkre? – Limpár Imre anyák napi előadása

Meddig tarthat környezetünk (túl)hatalma? És mit tehetünk ellene? Erre keresik a választ május 7-én vasárnap, azaz anyák napján az Auróra nagytermében Limpár Imre tanácsadó szakpszichológussal, aki saját bevallása szerint szakmájában azon kevesek közé tartozik, akiket sokkal inkább a jövő, mintsem a múlt érdekel. Elsősorban a hogyanok foglalkoztatják és a változás mikéntjei.

A20 ≋ The Raveonettes / Maluridé // A38 Hajó

A széttorzított noise-gitárhangzást a klasszikus rock and rollal és némi újhullámmal vegyítő dán duó, a The Raveonettes négy felejthetetlen koncert után most ötödször lép fel az A38 Hajón. Rock, artpop, melankólia és dinamizmus: a Raveonettesnél senki sem keveri ügyesebben ezeket.

Facebook-esemény >>