7 vezetett séta májusra és júniusra, ha bebarangolnátok a nyáreleji fővárost

Májusban és júniusban a legkülönfélébb fővárosi kertek, barlangok, lakótelepek és épületek fedik fel titkaikat előttetek. Mikor, ha nem most indulnátok a felfedezésükre?

Rózsakerti séta

Csoportos, de akár egyéni séta keretében is megismerkedhettek a Millennium Házának kertjében júniusban nyíló rózsákkal. A kultúrtörténeti kalandozás során a rózsák jelentőségéről, a rózsakertek történetéről, eredetéről és bizonyos rózsafajok felhasználásról lesz szó. A júniusban több, választható időpontban is megrendezésre kerülő 60 perces sétán azt is megtudhatjátok, hány tő rózsát és milyen különleges példányokat tart számon a rózsakert.

Vár-barlangi séta

Május 7-én, 21-én, 28-án és 29-én megnyílnak a Budai Vár alatt húzódó, 3 km hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt részei. A 1,5-2 órás séta a Szentháromság térről indul, a résztvevők ezt követően ereszkednek a mélybe, hogy ember és természet alkotta földalatti termek és folyosók hosszú során át fedezzék fel a vár eddig ismeretlen arcát. Fény derül továbbá arra is, hogy ezek a barlangüregek milyen szerepet töltöttek be az évszázadok során.

Budapest, Budapest, de csodás

A Fiumei úti sírkert május 12-én és 13-án is ingyenes, vezetett sétára invitál. A 19. század második felében zajló építkezések – mint a Nagykörút, az Andrássy út vagy épp a Hősök tere -, nemcsak manapság, de már akkoriban is meghatározták a városképet. A 1,5-2 órás programon olyan személyek sírjait és emlékezetét ismerhetitek meg, akiknek jelentős szerep jutott Budapest arculatának kialakításában. A sétára regisztrálni a weboldalon tudtok.

Élet a Wekerlén

Május 13-án és június 10-én a Sétaműhellyel karöltve járhatjátok be az ország egyik leghíresebb lakótelepét. A különleges hangulatú Wekerletelep és vele együtt minden épület, magasba nyújtózó torony, erkély és spalettás ablak ugyanis hosszú-hosszú történeteket mesél. A sétán arra derül fény, milyen volt egykor és milyen manapság az élet a Wekerlén, és hogy miért volt szükség egy ekkora jelentőségű munkástelep létrehozására a 20. század elején.

Epreskerti mesék

Rendhagyó, 2 órás sétára invitál május 13-án, 21-én és június 11-én is az Imagine. Mindhárom napon 10:00-kor és 12:30-kor kapcsolódhattok be ugyanis az eldugott, mesebeli Epreskert meséibe. Ezen az alkalmon a séta élménye, a sétavezető magyarázatai és a színészi játék fonódik össze és egyfelvonásos, időutazó sétaszínház keretében nyújt bepillantást az Epreskertbe. Ne lepődjetek meg, ha belebotlanátok Jókai Mórba, Stróbl Alajosba vagy épp Sisibe!

Art deco Budapest

Nem akármilyen sétára vállalkozhattok május 20-án, hiszen három évtizeden és három kerületen át kalandozhattok majd a budapesti art deco világában. A Pestbudai Séták csapatával az 1910-es, ’20-as és ’30-as évek kiemelkedő építészeti csodáit ismerhetitek meg Józsefváros, Erzsébetváros és Lipótváros utcáin járva. A 2,5 órás sétán manzárdtetők, pillérek, történetek, bűnügyi regények és korabeli sajtócikkek vezetnek majd benneteket.

Füvészkerti séta

Se csomagra, se útlevélre nem lesz szükségetek június 11-én, hiszen anélkül is végigjárhatjátok majd a Szaharát, az esőerdők rejtekét, akárcsak a hegyvidékek erdejét. Ezen a vasárnapon a 11 és 14 órakor kezdődő 1,5-2 órás sétán a Füvészkert fedi majd fel 250 évet magába foglaló történetét. Az igen gazdag növénygyűjtemény hazai és a világ különböző pontjairól származó növényei is bőven tartogatnak majd érdekes történeteket.

