Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni májusban

Fantasztikus helyekkel bővült a budapesti gasztrotérkép az utóbbi időben, melyek közül kiválogattuk e havi kedvenceinket. Fedezzétek fel velünk a főváros izgalmas, új éttermeit, kávézóit és cukrászdáit!

Goosebumps Coffee Lab

A Margit híd budai hídfőjétől néhány perces sétára található Goosebumps Coffee Labet a tulajdonosok, Anita és Béla vegán életmódja és a környezetért érzett felelőssége hívta életre. Az újhullámos, specialty vonalat képviselő kávézó egy rövid, ám annál látványosabb ráncfelvarrást követően ismét várja a saját pörkölésű arabica kávék, vegán szendvicsek, frissen préselt levek és gluténmentes sütemények rajongóit. A Goosebumps pörkölő üzeméből származó szemes kávék kóstolás után meg is vásárolhatóak az üzletben.

1027 Budapest, Fekete Sas utca 3/b | Facebook | Instagram

à table! Kolosy

A Retek utcából 2011 tavaszán városhódító útjára indult francia pékségbirodalom legújabb egysége a Kolosy tér közelében nyitotta meg kapuját, a közeli irodisták és az ingázó tömegek legnagyobb örömére. Az à table! boulangerie – pâtisserie lánc legfiatalabb tagjában továbbra is a kiváló francia és magyar alapanyagoké, illetve a kézműves technológiáké a főszerep, amik megszokott reggelik, ebédek és vacsorák formájában, valamint olyan izgalmas újdonságok képében jelennek meg, mint a minden földi jóval megpakolt Croissant Benedict, vagy a többféle változatban is kapható eclair fánk.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 15. | Weboldal

Blueberry Brunch

Az egész napos reggelizők táborát erősíti a Bazilika és a Szabadság tér között félúton megnyílt Blueberry Brunch, amely különleges kínálatával tűnik ki a mezőnyből. A klasszikus, magyaros vonal helyett itt inkább az olyan fogásokban testet öltő nemzetközi ízvilág dívik, mint az avokádós, céklás, hummuszos toast, áfonyás palacsinta kókuszos-csokis krémmel, vagy a hagyományos angol reggeli. Az italválasztékot ellenállhatatlan smoothiek, frissítő limonádék és a Bagira üzemében pörkölt kávék színesítik, kortyonként csábítva el az ízlelőbimbókat.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 17. | Weboldal

Zaj Café

A 30 éves múlttal rendelkező, hang- és fénytechnikában utazó Zaj Studio a műfaji határokon átlépve most már kávézóként is beírta magát a “Kötelezően felkeresendő budapesti helyek” nagykönyvébe: a Bajzák Szilvia vezényelte látványcukrászat sütik, torták és egyéb desszertek folyamatosan megújuló kínálatával és Costa Ricáról érkező kávéval ejti rabul az édes és a kesernyés finomságok rajongóit. Érdemes egy héten többször is elnézni a Jókai utcai üzletbe, hiszen ki tudja, mikor kerül ki a pultra egy tálca frissen készült Rákóczi túrós vagy egy szájban olvadós mákosguba-torta.

1066 Budapest, Jókai utca 11. | Facebook

Sansz Café & Brunch

Eleged van az ujjnyi vékony melegszendvicsekből, a kedvetlen kiszolgálásból és a seízű édességekből? Akkor itt az ideje, hogy felkeresd a Sansz Cafét, ahol hétfőtől szombatig friss, minőségi alapanyagokból készült, zamatos és kiadós paninik, barátnak kijáró, szívélyes fogadtatás és a Sütizz cukrászda kreatív desszertkölteményei várnak. Az emberes és változatos ízbombák mellett a Sansz Café hangulatos belső tere is biztosan elvarázsol majd, így a kellemes időtöltés garantált, legyen szó baráti találkozóról, randevúról, vagy munkamegbeszélésről.

1066 Budapest, Teréz körút 42. | Facebook

Fanka Buda

A Rómer Flóris utca 34. alatti ház egykori lakója, Márai Sándor csupán 75 évvel kerülte el a Fanka Buda megnyitását, de biztosak vagyunk benne, hogy ha még élne, a legendás író is a hely törzsvendégei közé tartozna. A Gül Baba türbéjétől csupán egy kőhajításnyira található brunchozó ízléses enteriőrrel, széles italválasztékkal és szemet-szájat gyönyörködtető harapnivalókkal (például füstölt lazacos-uborkás bagel és mogyoróvajas-banános toast) igézi meg a feltöltődni vágyó látogatókat, a nap valamennyi szakában.

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 34. | Facebook

White Raven Skybar & Lounge

A város legmagasabban fekvő koktélbárja április végétől megújult itallappal, még lebilincselőbb hangulattal és ugyanazzal a képeslapokra kívánkozó látvánnyal vonzza a vendégeket a Hilton Budapest tetőteraszára, mint amivel tavaly meghódította szívünket. A White Raven Skybar & Lounge a Mátyás-templom tőszomszédságában invitál érzéki utazásra az ízek, színek, illatok és fények birodalmába. Foglalj helyet, válogass a szezonális fogások és dekadens nedűk páratlan kínálatából, és élvezd a lélegzetelállító panorámát!

1014 Budapest, Hess András tér 1-3. | Weboldal

Conte Cafe

A Bazilikától mindössze egy saroknyi távolságra kecsegtet a kávézás új élményével a Conte Cafe: a Budapesten pörkölt, amúgy Dél-Amerikából származó kávét prémium minőségű belga csokoládé felhasználásával készült kézműves waffel tölcsérekbe töltik, majd habosított tejjel koronázzák, így emelve négyzetre az egyedülálló ízélményt. Waffelünket kérhetjük ruby-, fehér- vagy étcsokis változatban, kávé helyett friss gyümölcsökkel kibélelve, de akár (állati vagy növényi) tejjel, fahéjas vagy kakaós toppinggal is.

1051 Budapest, Sas utca 11. | Weboldal

