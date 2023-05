15 szuper ingyenes program Budapesten fesztelen májusi kikapcsolódáshoz

Számos tavaszi fesztivál, koncert, kiállítás, családi nap, vezetett séta és filmvetítés vár májusban a fővárosban, méghozzá teljesen ingyenesen! A programok nagy része díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

Nem vagy egyedül – Kiss Tibor kiállítása (2023. május 2-14.)

Kiss Tibor képzőművész, a Quimby és az Aranyakkord zenész-dalszövegírójának régi és új alkotásait sorakoztatja fel a most nyíló kiállítás. A kiállítás megnyitóján, a szolidaritás jegyében a mentálhigiéné kap fő fókuszt, egy kerekasztal-beszélgetés keretében lesz szó a zenészek és a szakmabeliek mentális egészségéről, valamint a mentálhigiéné fontosságáról. A kiállítás május 14-ig ingyenesen megtekinthető a Főfotóban.

Pontoon Live Jam (2023. május 3.)

Nincs Pontoon Live Jam nélkül, hiszen már az első év óta minden szerdán találkozhatunk különböző alkalmi formációkkal, a budapesti underground válogatott szereplőivel. Május 3-án, 8 órától Schoblocher Barbara, Kocsis Bence, Boros Levente, Ocsovay Damján és Heilig Tamás zenél nekünk.

Brunszvik Piknik (2023. május 5.)

Május 5-én ismét várnak mindenkit a Brunszvik Júlia téren, ahol egy piknik keretében megismerhetjük a környék régi és mai arcát. Napközben piknik, társasjátékok, színezés és rajzolás a program, míg 5 órától várostörténeti sétára indulhatunk, 6 órától pedig Csonka Mike zenél.

Cigánymesék – Kiállítás és népmesevetítés, néptánctanítás (2023. május 5.)

Május 5-én nyílik meg a Pannonia Entertainment legújabb időszaki kiállítása a Cinema MOM-ban, a Kecskemétfilm díjnyertes, Cigánymesék című tévéfilm-sorozatának egyedi technikával készült rajzaiból. A június 5-ig (díjmentesen) látható tárlat nyitóseményén ingyenes rajzfilmvetítéssel és néptánctanítással is várják az érdeklődőket.

Nyuszi hopp – AsiaCenter Állati Kölyöknap (2023. május 6.)

Május 6-án, szombaton újra Állati Kölyöknapra hív kicsiket és nagyokat az AsiaCenter! Az egész napos, ingyenes családi programon fellép a gyermekek kedvence, az Alma Együttes, lesz gyermekszínházi előadás, bohóckodik Ricsi Bohóc, délután pedig Zoltán Erika és a Roy és Ádám Trió lép színpadra! Lesz még kézműveskedés, kutyás bemutató, lovagoltatás, arcfestés és még sok-sok meglepetés.

Európa-nap (2023. május 7.)

Ünnepeljük együtt az Európa-napot 2023. május 7-én, vasárnap a Szabadság téren! Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják a látogatókat. A nagyszínpadon fellép Járai Márk (Halott Pénz), az Aranyakkord formáció és a Budapest Bár. A legkisebbek számos gyerekprogram közül választhatnak: koncertezik az Alma együttes, a Kiskalász zenekar, az Apacuka zenekar és lesz bábjáték is a Majorka Színházzal.

Utcára a művészettel! – plakátkiállítás – ingyenes tárlatvezetéssel (2023. május 8., 14.)

Tóth Levente plakátgyűjtő májusban két időpontban is ingyenes tárlatvezetést tart az Eötvös10 Utcára a művészettel! – pop-art filmplakátok című kiállításáról.

Margó Irodalmi Fesztivál (2023. május 11-13.)

Május 11. és 13. között várja az irodalom szerelmeseit a Margó Irodalmi Fesztivál, amely idén új helyszínen, a margitszigeti Kristály Színtérben kerül megrendezésre. Kültéri és beltéri könyvbemutatókon, beszélgetéseken, zenés programokon és dedikálásokon vehetünk részt. Minden program ingyenes.

Budapest100 (2023. május 11-14.)

Május 11. és 14. között rendezik meg a Budapest100 építészeti-kulturális fesztivált, ami a körülöttünk lévő épített értékekre hívja fel a figyelmet. Idén az eseménysorozat Budapest 150 éves házait ünnepli, melyek sokszínű séták és interaktív programok keretében nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt.

Budapest, Budapest, de csodás – vezetett séta (2023. május 12., 13.)

A Fiumei úti sírkert május 12-én és 13-án is ingyenes, vezetett sétára invitál. A 19. század második felében zajló építkezések – mint a Nagykörút, az Andrássy út vagy épp a Hősök tere -, nemcsak manapság, de már akkoriban is meghatározták a városképet. A 1,5-2 órás programon olyan személyek sírjait és emlékezetét ismerhetitek meg, akiknek jelentős szerep jutott Budapest arculatának kialakításában.

Zseblámpás, zenés séta (2023. május 13.)

Május 13-án zseblámpás, zenés hangulatsétát indítanak a Fiumei úti sírkertben, amely a magyar irodalom jeles képviselői mellett történelmi személyiségek és hazai hírességek nyughelye. A két időpontban (22 és 23 órakor) kezdődő program ideje alatt idegenvezető nélkül, énekszó kíséretében vonulhatunk egyik állomástól a másikig. A 40-45 perces séta az Angyalok útján vezet, és egy-egy kivilágított, művészi értékű angyalszobornál áll meg. A részvétel ingyenes, a zseblámpát a szervezők biztosítják.

PesText Nordic (2023. május 19-20.)

A PesText idei első nagy dobása egy, a Skandináv Házzal közösen szervezett kétnapos tavaszi fesztivál, a PesText Nordic. A Skandináv Ház idén ünnepli húszéves fennállását, ennek apropójából született meg a május 19-20-án a Három Hollóban zajló programsorozat ötlete. A PesText Nordic a skandináv irodalom számos ismert és izgalmas képviselőjét hozza Budapestre. A fesztivál ideje alatt nyílik meg a Három Hollóban a Between the Lines című svéd irodalmi kiállítás is.

Cifra Palota XXL – Gyermeknap (2023. május 28.)

Gyermeknap alkalmából május 28-án három színpadon zajlanak zenei, tánc- és meseelőadások a Müpa Cifra Palotájában. Az előcsarnokban kreatív foglalkozásokkal, készségfejlesztő programokkal és játékokkal kedveskednek azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, akik tartalmas programokkal szeretnének ünnepelni.

Panelvilág – Somorjai Balázs kiállítása (2023. június 3-ig)

A panellakásokban élő emberek különös, szerethető sokfélesége áll Somorjai Balázs izgalmas fotósorozatának középpontjában. Az átgondolt, bevilágított térben készült képeket egy személyes beszélgetés előzte meg és inspirálta, így az alkotások a személyiség és a privát tér egybefonódását, összehangoltságát jelenítik meg. Az éveken át tartó fotóprojekt – amely most a Capa Központban látható – bebizonyítja, hogy a sivár, monoton lakótelepek egyenlakásaiban színes egyéniségek, történetek rejtőznek, akik a maguk egyedi stílusában teremtenek otthont a szürkeségben.

NigtRide Budapest (minden szombaton)

Minden szombat este felkerekedik egy lelkes csapat, hogy a Szabadság térről indulva, két keréken fedezze fel Budapestnek azt az arcát, amit csak az éjszaka közlekedők ismernek. Az útvonal mindig más, de előre tudható, így annak fejében vállalhatjátok a biciklitúrát, hogy ismeritek az útvonalat és a domborzati körülményeket. A városi csavargásra vágyók számára elsőszámú program nyeregbe pattanni pár órányi kellemes kikapcsolódásért.

