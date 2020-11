Íme a legjobb budapesti és online programok a hétvégére – november 20-22.

Életbe léptek a szigorú korlátozások, nekünk mégis van egy halom ötletünk, hogy mit csinálj a hétvégén. Jöjjenek hát a legjobb budapesti, otthoni és online programok!

Aktuális hétvégi programok

Péntek (november 20.)

A Szépművészeti Múzeum a millennium – a magyar államalapítás ezredik évfordulója – alkalmából épült a ma és a jövő generációinak az európai kultúrához való örök érvényű kapcsolatának állítva maradandó emléket. A múzeum alapításának és gyűjteményének történetét bemutató egyórás vezetés során bejárjuk az épület lélegzetelállító tereit, különös tekintettel a Román Csarnokra. Virtuális sétánkat kvízek, játékok színesítik.

A két zenész duója az autentikus jazz repertoárból, valamint személyes kedvencekből merít, de a megszokott minimalista vokalista-hangszeres hangzás helyett a két énekhang harmóniájára épít. Ezen a különleges estén még egy énekes csatlakozik hozzájuk, közös műsorukban kifejezetten erre az alkalomra hangszerelt egy, két és három énekszólamú kompozíciókkal.

Arra jutottunk, hogy a közös főzésekről sem kellene lemondanunk, elég ha kicsit változtatunk a koncepción: mi adjuk a szinte kész alapanyagokat, a szállítást és a tanácsot, nektek pedig elég befejeznetek – és persze elfogyasztanotok – a kész ételt.

„Ne hagyd ki online garázsvásár eseményünket, ahol számos társasjátékot szerezhetsz be extra kedvezményes áron kényelmesen, otthonról, biztonságosan!”

Szombat (november 21.)

Jöhet eső, fújtat a szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak szombatonként a Czakó utca 15-ben. Nehogy azt higgyétek, hogy télen nincs hazai zöldség gyümölcs. Rengeteg finomságot találtok nálunk, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe.

Az ANNO Művészeti Hét keretén belül a Vuk című mesejátékot láthatják nézőink ONLINE. Az előadás során végig követhetjük, hogyan válik a tapasztalatlan rókakölyökből, Vukból magabiztos, bátor felnőtt róka, népének védelmezője.

2020. november 21-én az olasz vígopera mestereinek darabjaival örvendezteti meg hallgatóságát Kálmán Péter, a Magyar Állami Operaház és a nemzetközi operaszínpadok elismert magánénekese. Operaestjét az Eiffel Műhelyház Hevesi Sándor háziszínpadáról közvetítjük 20:00 órától a Facebookon és az Origón.

Niki egyike azon ritka művésznőknek, akit nem csak a közönség, de a szakma is ajnároz. New Yorkban, Berlinben, Londonban és Koppenhágában is koncertezett hatalmas sikerrel. Lemezeivel diadalt aratott Japánban, ahol számos albuma kelt el többezres példányszámban. Budapesten Bobby McFerrinnel és Michel Legranddal is duettezett.

Vasárnap (november 22.)

„Segítsd a gyeptelepi kutyák és macskák szabadulását támogatói jegyed megvásárlásával, és november 22-én a koncert kezdése előtt neked is elküldjük az esemény exkluzív linkjét, amit csakis támogatóink között osztunk meg. Íme azok, akiknek akusztikus koncertjét követheted majd:

• Talk2night

• Nunki 50%

• Szakács Gergő

• Margaret Island”

Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek, borok.

A Radnóti Színház legfrissebb bemutatója, a Csapodárok egy igazi olasz komédia, sok humorral és színészi virtuozitással. Az elmúlt időszak után jól esik majd nevetni, szórakozni és végre együtt lenni otthon, színházban!

Most hétvégén sem maradhat el a már megszokott bográcsozás! Érkezzetek meg szombat, vagy vasárnap délre a hegyre és élvezzétek a finom, meleg ebédet kirándulás előtt. Utána pedig melegedjetek fel téli forró italaink egyikével. Szigorúan elvitelre.

Állandó budapesti, otthoni és online programok a hétvégére

Kirándulás Budapest környékén

Élvezzük ki a novemberi napsütést a szabad levegőn, amíg még lehet! Ehhez ajánlunk tizenhárom csodás kirándulóhelyet Budapesten környékén.

100 szóban Budapest

Óriásplakát-kiállítás nyílt a Városháza Parkban, amely a 100 szóban Budapest történetíró pályázat idei legjobb történeteit és a hozzájuk készült illusztrációkat mutatja be.

Nézz magyar filmeket!

Elindult a magyar filmeket felsorakoztató online streamingszolgáltatás, a Filmio, ahol mind a klasszikus alkotások, mind a közelmúlt legnagyobb magyar filmsikerei elérhetőek lesznek.

Edzés otthon

Nem maradt más hátra, mint előre, edzeni kell, méghozzá otthon, ha nem akarunk megbolondulni a következő 30 napban. Mutatjuk a kedvenc online edzős videóinkat.

Bolhapiacok

Régi vagy felújított, de semmiképpen sem új, ezáltal teljes mértékben környezetbarát. Érdekelnek az időtálló használt lakberendezési és használati tárgyak? Keresd fel az alábbi hat helyet Budapesten!

Vintage boltok

Van annál jobb érzés, mikor pár száz forintért rátalálsz arra a ruhadarabra, amiről hónapok óta álmodtál? Na, ugye, hogy nincs! Íme a kedvenc vintage üzleteink Budapesten!

Társasjátékok

Ha áthívnál pár barátot vagy a családdal kerestek otthoni szórakozást, mutatunk hét társasjátékot, ami feldobhatja a hétvégét.

Főzz otthon!

Például zellerkrémlevest, hiszen a zellergumó az egyik legegészségesebb szezonális alapanyag novemberben. A cikkben megtalálod a többi zelleres receptünket is.

Otthoni wellness

Ez az időszak tökéletesen alkalmas arra is, hogy otthonunk kényelmében kísérletezzünk pihentető bőrápoló kezelésekkel.

Sorozatok

Az idei évre betervezett sorozatok közül sajnos nem mindegyik kerülhet képernyőre 2020-ban, a választék azonban így is ígéretes. 10 online sorozatot mutatunk, amibe szerintünk megéri belenézni!

Piacozás

A piacok még nyitva tartanak, érdemes ezt kihasználni. Ismerd meg az 5 kedvenc piacunkat és vásárcsarnokunkat!

Nyelvtanulás

Ezt a kis kényszerpihenőt használhatjuk nyelvtanulásra is. Keresd fel az 5 perc angol weboldalát, ahol rövid és szórakoztató leckéket találhatsz.

Online színház

Egy hete indult el a SzínházTV online színházi streamingszolgáltató platform, amelyen keresztül otthonról, kényelmesen, külföldről és vidékről is nézhetünk élő színházi előadásokat. Érdemes kipróbálni!

Futás szabadtéren

A hétvégén nem fog esni az eső és túl hideg sem lesz, szóval itt az ideje felhúzni a edzőcipődet, és meghódítani a futópályákat. Hogy pontosan hol? Megmutatjuk!