7 izgalmas társasjáték, ha már unod a Monopoly-t

TOP 7 társasjáték családi összejövetelekhez és baráti iszogatásokhoz.

Ajánlott életkor: 10 éves kor felett

Játékosok száma: 2-8 fő

A játékosok két csapatot alkotnak, melyek 1-1 tagja, a kémfőnökök birtokában vannak a megoldókártyának, a többiek csak az előttük kiterített 25 szókártyát látják. A kémfőnökök feladata, hogy rávezessék társaikat, mely lapok tartoznak hozzájuk, méghozzá úgy, hogy egy-egy szóval megpróbálnak minél több kártyára utalni egyszerre anélkül, hogy megneveznék őket. Egyszerűnek tűnik, és az is – amíg ki nem próbálja az ember! Már egyetlen apró hiba is az ellenfélnek jelenthet pontot, ráadásul egy bérgyilkos is ólálkodik a közelben, aki könnyen véget vethet a szervezkedésnek…!

A Fedőnevek egyszerre komoly gondolkodást igénylő társasjáték és könnyed partijáték, amit bárki fél perc alatt megtanulhat. Játszani könnyű, de jól játszani nehéz! (Gémklub)

Ajánlott életkor: 8 éves kor felett

Játékosok száma: 3-6 fő

A játékban szebbnél szebb kártyákat kapnak a játékosok. Mindegyik kártya egyedi illusztrációval ellátott. A kezdőjátékos választ egyet a kezében tartott, gyönyörűen illusztrált kártyák közül, és mond róla valamit: egy szót, egy mondatot vagy akár egy egész kis mesét, mindegy, a lényeg, hogy ne legyen túlságosan egyértelmű az utalás. Ezt követően a többi játékos is választ egy lapot a sajátjai közül, majd összekeverik őket, és megpróbálják kitalálni, vajon melyik lehetett az eredeti. A siker persze korántsem garantált – a kissé elvont illusztrációk néha túlságosan is beindítják az ember fantáziáját, így a logika és szőrszálhasogató részletesség helyett érdemesebb inkább a megérzéseinkre és az empátiánkra hagyatkoznunk. De vajon eléggé ismerjük a másikat? Vajon tudjuk, mi jár a fejében…? (Gémklub)

Ajánlott életkor: 10 éves kor felett

Játékosok száma: 4-12

Egyre többféle feladványmegoldó, kommunikációra építő társasjátékkal játszhatunk, mégis kevés olyan ötleteset találni, mint a Concept! A játékban a megszokott módon feladványokat húzunk, és a célunk, hogy játékostársaink mihamarabb kitalálják ezt. Viszont a klasszikusokkal ellentétben, itt nincs se mutogatás, se körülírás, se rajz, csak ikonokra támaszkodhatunk. A játéktáblán kategóriákra osztva találhatunk olyan tulajdonságokat, mint „élőlény”, „történelmi vagy kitalált személy”, „fémből készült” vagy „lyukas”, és a soron lévő játékos ezekre a mezőkre helyezhet kockákat, mintegy nyomokként, melyek a feladvány megoldásához vezetnek. A Concept elsőre nagyon egyszerű társasjátéknak tűnik, de amint az első pár feladványt sikerül megoldanunk, egyre rafináltabb megmérettetések elé állít minket a játék, aminek kirakásához és megfejtéséhez is szükségünk van a megfelelő koncepcióra. (Gémklub)

Ajánlott életkor: 13 éves kor felett

Játékosok száma: 5-10

A játékosok között titkos szerepkártyákat osztunk szét, eszerint valaki vagy Artúr király hű lovagja, segítője lesz, vagy Mordred áskálódó csatlósa. A játékosok közül csak néhányan ismerik egymás kilétét, ők pedig hiába is árulnák el azt. A jó erőinek kifogástalanul kell következtetniük, ha helyt akarnak állni küldetéseik során, a gonosznak pedig ügyesen összejátszania, ha el akarják őket buktatni. A játék változatosságát az Artúr-mondakörből jól ismert karakterek speciális képességei is garantálják. Izgalmas dedukciós kártyajáték Artúr király udvarában! A játékosok csapatokat alkotnak, ám nem lehet tudni, hogy ki áll a jók oldalán, és ki segíti a gonoszokat. Rá kell jönnünk, kiben bízhatunk meg, és ki az, aki az életünkre tör. (Gémklub)

Ajánlott életkor: 10 éves kor felett

Játékosok száma: 2-6

Vajon meg tudod-e tippelni, a társaságból hányan jönnének ki egy rossz mozifilmről? Vagy hogy hányan szokták megenni a pizza szélét? Az Igen?-ben nincs más dolgunk, csak egy kicsit ismerni a játékostársakat… vagy kitalálni a szokásaikat, gondolataikat. Pontot csak akkor kapunk, ha meg tudjuk mondani, hányan vennének fel egy stoppost vagy hányan vállalnák el egy ország vezetését, mondják: „egészségedre!”, ha valaki tüsszent mellettük, hányan ittak kávét reggel – és még sok hétköznapi és rendkívüli helyzet köszön vissza a kérdéskártyákon. Egy garantált jókedvet biztosító partijáték, amelyben meglepő dolgokat tudhatunk meg játékostársainkról! (Gémklub)

Ajánlott életkor: 12 éves kor felett

Játékosok száma: 2-6 fő

Egy különleges kvízjáték, mely a tudásalapú játékok jellemző gyengéjét – hogy a két lábon járó, élő lexikon mindent visz, míg a többiek zavartan nevetgélve kulloghatnak csak a nyomában – egy ügyes licit rendszerrel, valamint egy „magabiztosság” függvényében kialakult válaszadási sorrend bevezetésével tüntette el. A játékban 4 fő témacsoport található: természet, híres ember, alkotások, események. Így mindenki meg fogja találni a maga érdeklődési területéhez közel álló feladványokat! A magyar iKNOW 1600 kérdése nem csak tükörfordítása a finn eredetinek, hanem négyszáz kifejezetten hazai témájú kérdés teszi a játékot mindenki számára személyesebbé. (Gémklub)

Ajánlott életkor: 6 éves kor felett

Játékosok száma: 2-8

Lakat! Alma! Hóember! És kutya, és szív, meg hold és hópehely, hogy a kérdőjelről vagy a lóheréről ne is beszéljünk… Lehetetlenség fejben tartani őket! De nem is kell – a Dobble egy pofonegyszerű, ám annál élvezetesebb kártyajáték jellegzetes, kerek lapokkal, ahol nincs más dolgod, mint az éppen felcsapott kártyák nyolc-nyolc ábrája közül megtalálni az egyetlen párt! Nincs két egyforma lap, nincs két egyforma parti, van viszont végtelen kombináció, így a lapok megtanulhatatlanok, ráadásul az egyszerű és kifejező, piktogramszerű képeknek köszönhetően már az ovisok is remekül elboldogulnak vele! Kalandra fel hát, légy te a leggyorsabb, és gyűjtsd össze te a legtöbb kártyát! Vagy éppen szabadulj meg elsőként a tieidtől, attól függ, éppen hogy játszotok.

A Dobble az egyik legnépszerűbb partijáték a gyerekek és felnőttek körében egyaránt. Egyszerű, de változatos szabályai ötféle játékmódot is kínálnak, kis méretének és strapabíró fémdobozának köszönhetően pedig ideális utazójáték lehet nem csak a strandra készülőknek, de repülőn, vagy akár a kocsiban utazóknak is. Mi kellhet még ennél több? (Gémklub)

A játékleírásokat és az ismertető videókat köszönjük a Gémklubnak! További izgalmas társasjátékokért látogassatok el a honlapjukra.