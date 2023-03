Együtt a csapat! – 5 szórakoztató program baráti társaságoknak

Nincs is jobb kikapcsolódás, mint azokkal eltölteni szabadidőnket, akiket a legjobban szeretünk, legyen az a párunk, a családunk vagy a barátaink. Mi most azokra gondoltunk elsősorban, akik nagyobb társasággal szeretnének aktív programokon részt venni – válogassatok kedvetekre!

Neverland

A VII. kerület egyedileg életre hívott szórakoztatókomplexuma, a Neverland exkluzív bárral, fenséges bisztróételekkel és nem utolsósorban hét, különböző tematikájú szabadulószobával vár benneteket. Bármelyik téma iránt is érdeklődik a baráti körötök, náluk biztosan találtok majd megfelelő nehézségű és tematikájú szabadulószobát, ami garantáltan maradandó élményt nyújt mindannyiótoknak. Érdemes folyamatosan figyelni a honlapjukat, ugyanis hamarosan érkezik a legújabb és egyben legmodernebb szabadulószobájuk, amit A nagy pénzrablás című, nagy sikerű sorozat ihletett, ezt pedig kár lenne kihagyni!

1074 Budapest, Dohány utca 22-24. | Weboldal

Hét egyedülálló pályával a lehető legegyedibb szabadulós játékokat kínálja az Időcsapda csapata. A pályákból három a Harry Potter-rajongókat bűvöli majd el, akik végre-valahára a valóságban is betehetik lábukat a varázsvilág mágikus helyszíneire. Ezután következhetnek az extrémebb pályák, a Pszichopata gyilkos csapdája, a Börtöncsapda, a Csernobil vagy a CSI Budapest – A Hentes tematikájú szobája, ami nem kevésbé lenyűgöző. Ha pedig még ez sem lenne elég, az igazán elhivatottak belevághatnak a több pályát felölelő maratoni szabadulásba, vagy az online szabadulószobák egyikébe.

1073 Budapest, Erzsébet körút 17. | Weboldal

Locked Room

A Székely Mihály utcai Locked Roomban olyan thriller kalandjátékokat próbálhattok ki, amelyek mindegyikénél garantált az izgalom. Válasszátok a Bunker Heist, a Zodiákus Gyilkos, a Sorozatgyilkos, a Motel, a Heisenberg Project vagy a Seven Hill játékot, ha a szabadulószobák élvezete mellett egy kis borzongásra is nyitottak vagytok. Lenyűgöző dekoráció, a hangulathoz illő modern fények és hanghatások jellemzőek valamennyi játékban, melyeknek a nehézségi foka változó, erre érdemes odafigyelni foglalás előtt. Szedjétek össze a csapatot, és tegyétek próbára magatokat ti is Budapest díjnyertes szabadulószobáiban!

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | Weboldal

Enter Bar

A Bartók Béla út vonzáskörzetében várja az online és offline játékok kedvelőit a gamerekre specializálódott Enter Bar. Ezen a különleges helyszínen 100 féle társasjátékkal és játékkonzolokkal tölthetitek el az időt, akár kettesben, akár nagyobb társasággal érkeztek. A szórakoztató kikapcsolódás mellett geek tematikájú koktélokat és gasztrokocsmaételeket kóstolhattok meg a négy különböző tér egyikében. A szobák könnyedén elszeparálhatóak, így az Enter Bar ideális nagyobb szülinapokra, céges eseményekre és csapatépítőkre is, na meg a havonta megszervezett társasjátékestekre is!

1111 Budapest, Lágymányosi utca 9. | Weboldal

Laser Arena

Visszatart benneteket a paintball kipróbálásától az, hogy időnként fájdalmasak lehetnek a találatok, mégis szívesen kipróbálnátok ezt a remek csapatjátékot? Akkor irány a Laser Arena különleges UV-formákkal tarkított, sci-fi ihletésű izgalmas pályái, ahol két szinten, összesen 500 négyzetméteren várnak titeket. A lézerharc előnye, hogy minimum 3, de akár 25 fő is lehet egyszerre a pályán és többféle játéktípus közül válogathattok. Sőt, a pályához tartozik egy rendezvényterem, amely akár 50 fő befogadására alkalmas, így tökéletes helyszín céges csapatépítésekhez, de akár legény- és lánybúcsúra is!

1033 Budapest, Szentendrei út 95. | Weboldal

