50+ sokszínű nyári program és fesztivál Budapesten 2024 júniusában

Júniusban pezsgő programkavalkáddá változik a főváros, bármerre nézünk, szabadtéri koncertekbe, családi fesztiválokba, gasztrokarneválokba és nyüzsgő városi ünnepekbe botlunk. Fedezzétek fel velünk a legizgalmasabb budapesti élményeket a nyári szezonban!

Éjszakai piac Budapest kínai negyedében (egész hónapban)

Ismét megnyitotta kapuit a Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca, ahol egészen szeptember 1-ig, minden nap 17 és 23 óra között élvezhetjük a főváros legautentikusabb kínai ételeit. A teraszon összesen 10 stand kínálatából válogathatunk, majd elfogyaszthatjuk a streetfood-különlegességeket a Nagysátor 110 asztalainak egyikénél. Asztalfoglalás nincs, így a népszerűbb időszakokban érdemes időben érkezni. A belépés és a parkolás ingyenes!

Rosalia Borpiknik // Városliget (2024. május 31. – június 2.)

Idén is megrendezésre kerül a Városliget kedvenc borfesztiválja, ahol három napon át élvezhetitek a zamatos borokat Budapest legnagyobb parkjában. A május 31. és június 2. között zajló eseményen a rosé és buborékok szerelmesei a hatalmas fák árnyékában heverészve kapcsolódhatnak ki.

Nagyrét Feszt Hűvösvölgyben (2024. június 1.)

Június 1-jén szombaton újra a hűvösvölgyi Nagyrét gyepére költözik Buda legcsaládiasabb, ingyenes fesztiválja.

Bruce Dickinson // Barba Negra (2024. június 1.)

Bruce Dickinson szólókoncerttel tér vissza Budapestre, mégpedig az új, The Mandrake Projectre keresztelt album megjelenésének apropójából. Az Iron Maiden frontembere 19 év után adta ki új szólólemezét, amit június 1-jén a magyar rajongók élőben hallgathatnak meg a Barba Negrában.

Kispesti Városünnep (2024. június 1-2.)

2024-ben ismét várnak benneteket a XIX. kerület legnagyobb ingyenes szabadtéri rendezvényén, a Kispesti Városünnepen! A június 1. és 2. közötti esemény a már megszokott helyen, a gyönyörű Templom téren kerül megrendezésre. Az idei év szlogenje az Együtt lenni jó!, ennek fényében pedig remek hangulatú családi programok, sztárfellépők egész hada, kirakodóvásár és gasztronómiai csemegék várják az érdeklődőket a kispesti Templom téren és az Ady Endre úton.

Bárka – az újbudai nemzetiségek fesztiválja (2024. június 2.)

A Bárka Fesztiváltól lesz hangos a Feneketlen-tó és az Új Budai Parkszínpad környéke június 2-án. Összesen 13 nemzetiség kultúrájával, zenéjével, ízeivel és ingyenes Parno Graszt-koncerttel várja az érdeklődőket az egész napos, ingyenes rendezvény.

Péterfy Borival – Dívák & Ikonok kiállítás exkluzív (2024. június 5.)

Június 5-én 19 órától a Dívák & Ikonok kiállítás egy exkluzív beszélgetésén vehettek részt, amelyen Marosi Viktor Péterfy Borival társalog. A beszélgetés előtt 17:30-tól lehetőségetek lesz részt venni Simonovics Ildikó, divattörténész tárlatvezetésén is.

Corey Taylor // Barba Negra (2024. június 5.)

A Slipknot frontembereként, bestseller íróként és színészként is helyt álló énekes 2023 szeptemberében jelentette meg második önálló stúdióalbumát, amit követően négytagú zenekara kíséretében újra útra kelt. Bejárva a fél világot, június 5-én a Barba Negrába is ellátogat.

Irodalom éjszakája // Margit-negyed (2024. június 5-7.)

Az Irodalom Éjszakája immár kilencedik alkalommal hív rendhagyó világirodalmi barangolásra: az idei programban három nyári estén át 24 ország 24 szerzőjének műveiből hangzanak el részletek az irodalomhoz nem kötődő, azt újszerű megvilágításban láttató helyszíneken. Az Irodalom Éjszakája Budapesten évről évre új városrészbe vándorol, sok pesti év után idén Budára méghozzá a 2. kerületbe vándorol, ahol a Margit-negyed látja vendégül a felolvasókat.

Terézváros napja // Hunyadi tér (2024. június 6.)

Június 6-án, a főváros VI. kerületének napján ingyenes programokkal várják az ünnepelni vágyókat a Hunyadi téren. Terézváros napján 10 és 20 óra között kerületiek és nem kerületiek egyaránt ingyenesen látogathatják az előadásokat, koncerteket és a játékkal megspékelt kísérőprogramokat.

Kettesben szép – néha hármasban: Kiállítás Csíki Sándor válogatott festményeiből (2024. június 6. – július 21.)

A népszerű foodblogger és gasztronómiai szakíró, aki nemzetközi filmes produkciók foodstylistja is, évtizedek óta alkotóművész – nemcsak a konyhában. Otthonában, az ismertté vált Haller-teraszon születnek azok a festmények, amelyek kicsit másképp mutatják meg egy hivatásos hedonista belső világát, mint amit elképzelnénk. Vagy mégse? Június 6-án ezekből a képekből nyílik aperitivóval összekötött kiállítás az Aranytíz Kultúrházban, a tárlat július 21-ig látható, a kiállított képek pedig megvásárolhatók a finisszázst követően.

Kora esti piacozás a Hunyadin (2024. június 7.)

Június 7-én pénteken munka utáni délutáni piacozással és ingyenes programokkal vár a Hunyadi tér. A régi és új termelői standok mellett helyben készülnek lángosok, hűsítő koktélokkal és limonádékkal lazíthattok. Az Eötvös10 szervezésében a DanceFormers Tánciskola 18 órakor csatlakozik, lesz salsa, kizomba és bachata bemutató is.

Be Massive Horizon Day & Night Party // Városligeti Csónakázótó (2024. június 7.)

Metha + Be Massive csapat ezúttal a Városliget legszebb helyszínén táncoltatnak meg bennünket. A csónakázó tó melletti sétányon délután 4-től éjjel 1 óráig váltják egymást a legkiválóbb dj-k. A limitált fős eseményen lehetőségetek lesz csónakázni este 9-ig bezárólag.

Borliget (2024. június 7-8.)

Az ősfás Erzsébet-ligetben a magyar bor, illetve a hazai zenei élet ismert fellépői garantálják a fesztiválhangulatot június 7-én és 8-án. Minden korosztály számára készülnek meglepetéssel, így a kihagyhatatlan borkóstolás mellett gyerekprogramok teszik színessé a nyár első hétvégéjét.

BARTÓK BÉLA BÁL – (nem csak) utcazene fesztivál a Bartókon (2024. június 7-8.)

Június 7-én és 8-án újra pezseg, dübörög, szomszédol, ismerkedik, nosztalgiázik, koccint, kóstol és táncol a Bartók: jön az idei BARTÓK BÉLA BÁL, Újbuda könnyed utcazene-fesztiválja. Ezen a két napon az út a szokásosnál is szélesebbre tárja éttermei, kávézói, bárjai, alkotóműhelyei, galériái és kisebb-nagyobb üzletei kapuját a Gellért és a Kosztolányi között. A színes, pezsgő zenei és kulturális programok mellett az idei minifesztivál egyik újdonsága, hogy bemutassák a Bartók-közösség összetartozását.

Indonéz Fesztivál a Hello Budában (2024. június 7-8.)

Merülj el az indonéz kultúra varázsában a Hello Budában! Egy izgalmas utazásra hívunk június 7-én és 8-án az Indonéz Fesztivál keretei között! Élvezd az egzotikus ízeket, lenyűgöző táncokat és különleges programokat.

Duna Karnevál // több helyszínen (2024. június 7-14.)

A Duna Karnevál közel három évtizeden át megszokott nemzetközi forgataga ismét magával ragadja a közönséget egyedülálló, színes kavalkádjával június 7-14. között, Budapest különböző helyszínein. Hazai együttesek és külföldi vendégfellépők varázsolnak karneváli hangulatot Budapest-szerte, de jelen lesznek a hivatásos, hagyományőrző és amatőr néptáncmozgalom felnőtt, ifjúsági, valamint gyermek képviselői is.

JAZZ és BOR hétvége // Margitszigeti Színház (2024. június 8-9.)

Június 7-én és 8-án a jazz, a bor és a kulináris élmények kerülnek főszerepbe a Margitszigeti Színházban, a Víztorony udvarán. A minikoncertekkel megfűszerezett hétvége borkóstolókban, borkorcsolyákban, sajtkülönlegességekben egészen biztosan nem szenved majd hiányt.

Újpalota napja // Nemzedékek parkja (2024. június 8.)

Idén 55 éve, hogy lerakták Újpalota alapköveit. Június 8-án 19:00 órától a Nemzedékek parkjában egy óriási születésnapi bulival és ingyenes Carson Coma-koncerttel is ünnepelhetitek meg a kerületet.

BLOOM fest Budapest // Budatétényi Rózsakert (2024. június 8-9.)

A főváros legnagyobb, 2,5 hektárt fölelő rózsakertjében több mint 200 rózsafaj bontogatja szirmait. Június 8-9. között pedig egy izgalmas esemény, a BLOOM fest Budapest során várnak minden növényrajongót a Budatétényi Rózsakertbe, egy virágos hétvégére. A program során kertészetek, kertépítők, növény- és virágárusok, valamint termelők gyűlnek össze a kertben, hogy csodálatos virágokkal, valamint különleges, növényi eredetű szépségápolási, wellness- és gasztronómiai termékekkel varázsoljanak el benneteket. A 15 órakor pedig vezetett sétákon csodálhatjátok meg a pompás virágokat.

Középkori vásár a Hősök terén (2024. június 9.)

Dőlj hátra és élvezd az időutazást. Középkori lovagok, középkori vallási nézetek, ősi társadalmi normák. Minden adott a középkori hangulathoz.

Világzene Nap a TILOS Maratonon! // Dürer Kert (2024. június 10.)

A Maraton hétfői napja hagyományosan a Világzene és Népzene tematika köré fonódik, így lesz ez idén is a Dürer Kert 5 programhelyszínén izgalmas koncertekkel, lemezlovasokkal, Tilos bográcsokkal, Tombolával és táncházzal.

Babaház (Nóra) // Városmajori Szabadtéri Színpad (2024. június 11.)

Elhagyhatja-e egy anya a gyermekeit? Ibsen 1879-ben írta meg a Babaház című drámáját, amelyért a női emancipáció hívei lelkesedtek, a polgári közönség azonban felháborodott rajta. Európa-szerte vitáktól volt hangos a sajtó és a színházi nézőtér. A világ szerencsére változott az ősbemutató óta, és Ibsen kérdésfelvetése is jócskán megelőzte saját korát. De vajon a mi korunk meghaladta-e már Ibsent? A Miskolci Nemzeti Színház vendégjátékát egyetlen estén, június 11-én láthatják az érdeklődők a nyár folyamán, a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Platon Karataev duó // Akvárium Klub Terasz (2024. június 12.)

Júniusban is vár a belváros közepén, az ingyenes Akvárium Terasz, ahol minden szerdán és csütörtökön különleges zenekarok és DJ-k színesítik majd a hétköznap estéket. Június 12-én a Platon Karataev duó új albumán szereplő dalok mellett korábbi szerzemények is felcsendülnek.

Osztriga vs Ceviche // Tereza (2024. június 13.)

Június 13-án garantáltan egy izgalmas ízutazásban lesz részetek, ha a Nagymező utca felé veszitek az irányt. A karneváli hangulatú Terezában szeretettel várnak minden kedves gasztronómiai kalandort, lelkesen kóstolni vágyó vendéget és azokat, akik még csak most fedezik fel az osztriga és a ceviche világát!

TOOL // Papp László Sportaréna (2024. június 13.)

A TOOL tavaszra jelentette be várva várt visszatérését Európába, közte egy június 13-i, Budapest Aréna-koncerttel. A négy tagból álló, Los Angeles-i banda az elmúlt időszakban a legmenőbb fesztiválok főszereplője volt, idén nyáron pedig a Papp László Sportarénát robbantja be.

Italian Food Festival // Botellón Terasz (2024. június 13-15.)

Viva Italia, Viva Botellón! Fedezzétek fel Olaszország ízeit a belváros szívében, ahova igazi gasztroparadicsom érkezik. Június 13. és 15. között a klasszikus tészta kedvencektől a kemencében sült pizzákig vérbeli autentikus olasz ételek várnak rátok az ingyenes Italian Food Festivalon.

Ünnepi Könyvhét // Duna-korzó (2024. június 13-16.)

Június 13-16. között rendezik meg a főváros egyik legjelentősebb irodalmi eseményét, a minden évben rengeteg olvasót vonzó Ünnepi Könyvhetet. A Duna-korzót és a Vörösmarty teret ellepi a hazai könyvkiadók végtelenje, de a nézelődésen túl dedikálások, színpadi programok és koncertek is várnak benneteket.

Álom az élet (?) Az Óbudai Nyár nyitókoncertje (2024. június 14.)

Vannak különleges napok és persze különleges éjjelek, amikor a világ kilép a szabályszerű működésből. Ilyenkor az álom logikája veszi át az irányítást: minden észszerűvé válik, ami amúgy lehetetlen, a valóság pedig háttérbe vonul. Gyönyörű zenék, tündérek, manók, varázslat és persze szerelem – mindez az év egyik legrövidebb éjszakája előtt néhány nappal a Danubia Zenekar tolmácsolásában, Hámori Máté vezénylésével és kommentárjaival.

Mozgás Éjszakája // Városliget (2024. június 14.)

Szívesen kipróbálnátok a különféle sportfajtákat Budapest egyik legkülönlegesebb helyszínén, ráadásul éjszakába nyúlóan? Akkor nektek találták ki a június 14-ei Mozgás Éjszakáját, amelynek a gyönyörűen felújított Városliget és a Hősök tere ad otthont. Az aktív programlehetőségek kavalkádja 20:30-kor veszi kezdetét és egészen hajnali 4-ig eltart, így csak rajtatok múlik, hogy meddig bírjátok a sportolást. Az esemény ingyenes, ha viszont szeretnétek részt venni a tombolán, érdemes regisztrálni az esemény honlapján!

Marczi bolhapiac (2024. június 15.)

A Marczi bolhapiac június 15-én örömmel várja azokat a kinkcseresőket és gyűjtögetőket, akik imádnak bogarászni, nézelődni, vagy csak szeretnék továbbadni az otthon már régóta pakolgatott, de időközben teljesen feleslegessé vált mütyüröket, bigyókat és egyéb hasznos és haszontalan eszközeiket.

BFZ Zenei vásár és családi nap // Aquincumi Múzeum (2024. június 15.)

Újra itt a Budapesti Fesztiválzenekar egyik kedvenc, a család minden tagját megmozgató programja a BFZ Zenei vásár és családi nap. Június 15-én az Aquincumi Múzeumban egy egész napos rendezvényen zenés programok, kézműves foglalkozások, tánc és rengeteg játék várják a gyerekeket. Lesz Zenevár, Kakaókoncert és Hangszerkóstoló a kicsiknek, a felnőtteket pedig kamarakoncerteken kapcsolódhatnak ki.

Táncpiknik az Alagút teraszon (2024. június 15.)

A táncoslábúak kötelező nyári programját június 15-én az Alagút teraszán rendezik meg. A kora esti táncpikniken vegyes táncos zenékre rázhatjátok, lesz standard, latin, rocky, salsa, bachata.

Gyerekszínház a Városligetben (2024. június 16., 30.)

A Hahota Gyermekszínház izgalmas és varázslatos családi meseelőadásokkal várja a 3-10 éves korosztályt a parkban. A színes díszletek között zajló mesejátékokat könnyen érthető, verses formátumban adja elő a 3-4 fős társulat, s közben játékosan bevonják a résztvevő gyermekeket is a produkciókba.

Országos Beatles Találkozó // Kobuci Kert (2024. június 16.)

Egy nap, amikor minden a Beatlesről szól! 2015 óta szervezi meg a magyar Beatles Fesztiválként elhíresült eseményt a The Bits Beatles-emlékzenekar. Idén június 16-án, 5 órától várják a rajongókat a Kobuci Kertbe, ahol koncertek mellett Beatles-kvízre és színpadi beszélgetésre is számíthattok.

Wes Anderson: Asteroid City // Bem mozi (2024. június 17.)

Az 50-es évek közepén egy amerikai kisvárosban éppen zajlik a Junior Stargazer kongresszus, melynek menetét teljesen felborítja egy, az egész világot megváltoztató esemény.

Szerzetesek, gyógyvizek, villák – városi séta (2024. június 18.)

A Margit híd budai hídfőjének környékét eleinte apácák és johannita lovagok lakták. Később helyőrségnek, katonai táboroknak szolgált otthonául, a Szulejmán szultánnal érkező szerzetesek pedig kolostort és muszlim temetőket emeltek. A Korzózz velünk! június 18-i, 15 órától kezdődő, két és fél órás sétáján elmerülhettek Felhévíz és a Rózsadomb 1000 éves múltjában, de különleges történetekkel övezve bejárhatjátok Gül Baba türbéjének 450 éves épületét is.

Füst a szemében – Cseh Tamás története és dalai // Akvárium Klub (2024. június 20.)

Június 20-án az Akvárium Klubban Cseh Tamás élettörténetének meséjét hallhatjuk Bérczes László beszélgetőkönyve nyomán. A születésétől a haláláig több, mint 20 dal hallhatunk Ratkóczi Huba (QJÚB), Szabó Balázs (Szabó Balázs Bandája) és Vecsei H. Miklós (QJÚB) előadásában.

Népszerű Klasszikusok: Szent Flórián rézfúvós kvintett a Hunyadi téren (2024. június 20.)

A Szent Flórián rézfúvós kvintett 1997-es megalakulása óta több száz koncertet adott Magyarországon és az Európai Unió országaiban. A tagok főállású muzsikusok a Katasztrófavédelem Központi Zenekarában, és mellette zenét tanítanak fővárosi zeneművészeti szakgimnáziumokban és zeneiskolákban. Június 20-án a Hunyadi téren hallgathatjuk meg ingyenes műsorukat.

Generali Gyerek Sziget (2024. június 21-23.)

Idén sem maradhat el az ország legnagyobb és legszínesebb szabadtéri családi fesztiválja, a Generali Gyerek Sziget. Kicsiket és nagyokat egyaránt várják június 21-23. között a Hajógyári-szigeten, rengeteg vidámságot, mókát, kalandot és élményt belesűrítve ebbe a néhány napba. Játszóház, gyerekkoncertek, kalandpálya, kézműves foglalkozások, baba-játszóház, és még sok más izgalmas program vár rátok ezen a kellemes hangulatú nyári hétvégén!

Szimpa bolha (2024. június 22.)

Kirakodóvásár, kutúrzsibi, használtcikk piac. Mindegy hogy hívjuk, a lényeg, hogy olyan hely, ahol lehet turkálni régi cuccok között. Ha a padlást már kimaxoltátok, június 22-én nézzétek meg mi rejtőzik a másokéban.

Gárdonyi Piknik // Gárdonyi tér (2024. június 22.)

Indítsátok a nyarat a B32-vel, a hatodik Gárdonyi Pikniken, ahol nemcsak a hangulat remek, hanem a programok is. Napsütés, pezsdítő koncertek, termelői piacon beszerezhető finomságok, közös társasjátékozás és izgalmas workshopok kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Június 22-én 14 órától mindenkit szeretettel várnak egészen az esti buliig.

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen (2024. június 22.)

Az ország legnagyobb kulturális rendezvényeként emlegetett Múzeumok Éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, idén június 22-én rendezik meg – immár 22. alkalommal. A korábbi évekhez hasonlóan idén is teljes erőbedobással készülnek a kiállítóterek, múzeumok és gyűjtemények, hogy különböző koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel tegyék felejthetetlenné ezt a különleges nyárestét. A többszáz kulturális intézmény ezernyi programmal készül a közkedvelt programsorozatra országszerte.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra // Kobuci Kert (2024. június 25.)

A zenekar egyesíti tagjai művészeti különbözőségét, amelyet Barcelona élénk zenei kultúrája tesz még gazdagabbá. A cigány-jazz vibrálásával, a rock’n’roll energiájával és a klasszikus zene eleganciájával ötvözik a Balkán, a katalán-ibériai, a görög, az olasz, az orosz és a Közel-Kelet zenéit. Június 25-én VI. Óbudai Világzenei hét keretében vendégeskednek a Kobuci Kertben.

Parno Graszt // Budapest Park (2024. június 27.)

Június 27-én fehér lován vágtat be a Budapest Parkba a Parno Graszt, hogy megmutassa, hogyan is kell igazán mulatni! Őszinte, hamisítatlan cigányzenével varázsolják igazi forgataggá a Park közönségét ezen az estén. A zenekar eddigi egyik legnagyobb koncertjére készül, amin valószínűleg mindenki ott lesz – talán még a Muki fia is! Vendég: Söndörgő

Bridget Jones Naplója ingyenes kertmozi // Budapest Garden (2024. június 27.)

Júniusban ismét ingyenes kertmozival készül Buda legsokszínűbb kertje. Az EB-meccsek között tartsatok szünetet egy ingyenes kertmozizással. Íme a júniusi műsor: 06.01. szombat 21:00 – Top Gun: Maverick; 06.06. csütörtök 21:00 – Lara Croft: Tomb Raider; 06.07. péntek 21:00 – Rocky; 06.08. szombat 21:00 – A Bourne-rejtély; 06.13. csütörtök 21:00 – Cool Túra; 06.27. csütörtök 21:00 – Bridget Jones Naplója; 06.28 péntek 21:00 – 8 mérföld

Raquel Kurpershoek & Victor Franco // Opus Jazz Club (2024. június 29.)

Andalúz flamencodalok, egy perzsa költő szerelmi történetei, kubai, brazil és indiai zene… Felsorolni is nehéz, hányféle különleges hatást és érzelmet olvaszt magába a spanyol-holland énekesnő, Raquel Kurpershoek és Victor Franco gitáros közös koncertje június 29-én, szombaton az Opus Jazz Clubban.

Scorpions // Budapest Aréna (2024. június 29.)

A Scorpions idén egy vadonatúj exkluzív koncerttel tér vissza, klasszikussá vált albuma, a Love at First Sting megjelenésének 40. évfordulója alkalmából. Kiegészítésként a pályafutásuk legnagyobb slágerei is felcsendülnek, így ezeket is élvezhetitek június 29-én a Budapest Arénában.

