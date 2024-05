16 vintage és retró vásár Budapesten és környékén júniusi kincsvadászathoz

Június 9-én az Esztergomi Piac is régiségvásárral pezsdül fel, ahol ezúttal is megelevenedik a régmúlt idők világa. Az asztalokon sorakozó legkülönfélébb kincsekből válogathattok majd, előtte vagy utána pedig érdemes lesz megkóstolni a helyi árusok finomságait is.

