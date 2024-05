Felhőtlen hangulattal, food truckokkal és gyerekjátékokkal vár Óbuda legmenőbb szabadtéri komplexuma

A 12-féle ínycsiklandozó hamburgert kérhetjük körettel és szószokkal, valamint junior hamburgerek is elérhetőek azoknak, akik beérik kisebb szendvicsekkel. A hamburgereken kívül további ételek, bár foodok (csirkeszárny, cheddar nuggets, hagymakarika), Cézár-saláta, valamint desszertek (amerikai palacsinta és nutellás túrótorta) is elérhetőek a kínálatban.

A mi választásunk a zseniálisan sajtos The Real Cheeseburgerre és a Super Cheddar Burgerre esett, ami még vegetáriánusoknak is szuper alternatívát kínál. A húsos szendvicsek közül a Blue Buffalo került a tányérunkra, ami bivalyhúspogácsával készül, kéksajttal, kevert salátával, pirított hagymával és baconnal megbolondítva. Mindezek mellé kérhetünk hasábburgonyát vagy édesburgonyát szósszal, illetve a sajtimádóknak a sajtválogatást ajánljuk!

Ha pedig ez még nem lenne elég, egy játékos tűzoltóegységet is kiépítettek , ahol interaktív programokon vehetnek részt a kisebbek és kicsit nagyobbak, elmerülve a tűzoltói hivatás rejtelmeiben. Sőt, akár még szülinapi zsúrok megtartásában is partner a Budapest Garden, tematikus szülinapokra például remek lehetőségeket kínál a Tűzoltó park. További részletek ITT .

