Fesztelen nyáresti kikapcsolódással vár újra a főváros bohém hangulatú udvara

Kevés annyira hívogató kerthelyiséget találni Budapesten nyáron, mint a VI. kerület szívében található Tereza belső udvara. Színes girlandok, fényfüzérek és zöld növények töltik meg élettel a kertet, ahol őszinte ízek és a mexikói konyha legjava csillapítja a vendégek éhségét.

Igazi grillpartihangulat fogad a Nagymező utcáról bekanyarodva a belvárosi oázisként aposztrofált Tereza udvarába. A nyitott, szabadtéri konyhában sercegő húsok, rákok, avokádók, churrosok mellett latin zene és a város talán egyik leghangulatosabb terasza csábít jóleső kikapcsolódásra, egy kis mexikói életérzéssel fűszerezve.

Nyárra hangolt ízkavalkád a Terezában

Május elsejétől elérhető a mexikói étterem megújult nyári étlapja, amely lehetőséget ad Kelemen Áron executive chefnek és Gaál Máté vezető séfnek a kreatív kísérletezésre a konyhában. Persze megtartották a jól bevált kedvenceket is, amilyen például a rántott avokádó jalapenós tejföllel, hiszen másképp sok visszatérő vendég hiányolná őket a menüről.

Ahogy minden nyáron, most is a könnyed ételekre és a frissítő ízekre helyezték a fókuszt, és a lehető legautentikusabb hozzávalókból ezúttal sem engedtek. A tacóhoz használt puha tortilla például igazi mexikói Hari Masa lisztből készül, illetve több, itthon kevésbé elterjedt chilit és paradicsomot is használnak annak érdekében, hogy elhozzák Mexikó ízeit Budapestre.

Játék az ízekkel és az alapanyagokkal

A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő gasztroesemények szintén a két séf játszótereként szolgálnak, ahol a vendégek különleges alapanyagokkal ismerkedhetnek meg, és akár el is sajátíthatják egy-két dél-amerikai étel vagy ital elkészítésének módját. A változatos programok többek között a ceviche (citrusos lében pácolt halas étel), az osztriga és a margarita körül bontakoznak ki.

Mexikói terülj-terülj asztalkám

Mielőtt megkóstoltuk volna a nyári újdonságokat, gyorsan megalapoztuk a hangulatot a teraszszezon méltán híres üdvöskéjével: a Tereza frozen margaritájával. Látványos, édes és jéghideg – pont, amilyennek egy nyári koktélnak lennie kell.

Ezután jöhettek is az előételek bőséggel! A sort a kukoricatortillával tálalt vörös tonhalas cevichével kezdtük, melyet forró olajban sült magvakkal bolondítanak meg. Külön érdekesség, hogy a cevichéhez hidegen „főzik” a halat, vagyis megforgatják sóban és facsart limelében, ami hihetetlenül frissítő ízt ad neki.

Emellett kóstoltunk még az üde zöld gazpachot, melynek fő alapanyaga a mexikói zöld paradicsomként ismert tomatillo, és persze a chimichurriban átforgatott padron paprika sem maradhatott ki, amit fűszeres hagymasalsával kínálnak. Habár nem újdonság, azért a Tereza legnépszerűbb előételének, a rántott avokádónak is szenteltünk pár percet az estéből. Természetesen nem véletlen, hogy ennyien odáig vannak érte.

Mielőtt közelebbről is megismerkedtünk volna két fantasztikus vegetáriánus főétellel, intermezzóként kipróbáltunk újabb két koktélt. Ezúttal a pillantásokat élénk zöld színével vonzó, dinnyelikőrös-mezcalos Rain Forest fantázianevű ital landolt az asztalunkon, majd őt követte a Frozen Coronarita szintén feltűnő kompozíciójával, melynek leglátványosabb eleme a mexikóiak kedvenc söre, egy üveg Corona. A Tereza egyébként városszerte egyedülálló tequila- és mezcalkínálattal rendelkezik, érdemes néhány tételt megízlelni!

A Terezában tett látogatásunk ékkövei tehát a vegetáriánus főételek voltak, pontosabban a karfiolos-kéksajtos vega taco, amitől még az elhivatott húsevők is elégedetten csettintenének, valamint az akár rákkal és tépett csirkével is kérhető Batatas Tereza. Ez egy remek édesburgonyás főétel chimichurrival, savanyított hagymával, friolesszel (mexikói babragu) és tejföllel – beszédes, hogy ennyi evés-ivás után is elfogyott az utolsó falatig.

És persze nem érhet véget az este desszert nélkül, úgyhogy meg is kóstoltuk az étlapon szereplő mindkét édességet, név szerint a selymes eperraguval érkező tembleque-t (kókuszos rizspuding) és az újragondolt sajttortát, ami frissen sült churros és fahéjas porcukor ölelésében válik ellenállhatatlanná.

Ha csak a felét elképzeltétek ezeknek a nagyszerű ételeknek és italoknak, illetve a Terezában uralkodó bohém hangulatnak, akkor mostanra már ti is tudjátok: ezt kár lenne kihagyni!

További fotókért kattints a képre! Fotók: Egy jó kép rólad

