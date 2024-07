Közeleg az Eb-döntő! Óbuda szurkolói falujában jó hangulat és változatos programok várnak rátok

A tartalmas programokban megtalálható lesz a labdarúgáshoz is köthető sport- és ügyességi verseny, a támogatók által felajánlott értékes nyereményekkel. A szurkolók széles streetfood-kínálatból , valamint kézműves sörkülönlegességekből válogathatnak. A GardenFest2024 az Eb után is folytatódik, hiszen júliusban is változatos eseményekkel és Olimpia közvetítéssel dübörög tovább a nyár a Budapest Garbenben, igazi fesztiválélménnyel megfűszerezve!

A GardenFest2024 az idei nyár fő eseménye a Budapest Gardenben, hiszen a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság idején Óbuda legnagyobb szurkolói falujával és igazi fesztiválhangulattal várták és azóta is várják a szórakozni vágyó meccsnézőket. Az esemény azonban a foci-Eb után is folytatódik.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool