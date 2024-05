Családi programokkal, kiváló borokkal nyitja meg a nyarat a Városliget ingyenes borfesztiválja

A hamisítatlan street food falatokért érdemes lesz a Yellow Food Truck előtt kígyózó sorba is beállni egy igazi New England hotdogért vagy egy tépett malachúsos szendvicsért.

Szintén Tokaj-Hegyaljáról jön első alkalommal az Eskol Pince, a kis dűlők kiváló nagy boraival. A családi pincészet legfrissebb tagja, egy frizzante is bemutatkozik az érdeklődő közönség előtt. A Fivérek Borbirtok Szekszárdról érkezik, pincészetükben a hagyományos és a modern technológia fonódik össze szorosan és sikeresen, melyet a külföldi borversenyeken is elért szép eredmények bizonyítanak.

